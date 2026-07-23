Abelardo de la Espriella designó a una delegación de alto nivel a la posesión de Keiko Fujimori: quiénes son

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el canciller designador, Omar Bula, y el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín , irán al evento de posesión de Keiko Fujimori - crédito Colprensa

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció oficialmente la conformación de una delegación de alto nivel que asistirá, en su nombre, a la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2026, en el Palacio Legislativo de Lima, a propósito de la ceremonia oficial por el Día Nacional peruano.

A través de un comunicado oficial, se conoció que la delegación estará conformada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, para representar al Gobierno electo en los actos diplomáticos a desarrollarse en Lima.

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Este fue el comunicado de Abelardo de la Espriella sobre su inasistencia a la posesión de Keiko Fujimori, en Perú - crédito Defensores de la Patria

Por su parte, De la Espriella estará en Colombia para avanzar en los procesos de empalme territorial y continuar su agenda en las regiones, en línea con uno de los compromisos centrales de su campaña, que es la cercanía con el territorio y en contacto directo con las comunidades.

De hecho, el jefe de Estado electo señaló que su prioridad es “escuchar a las comunidades y construir, junto a los gobernadores y alcaldes, las bases de la Patria Milagro”.

Pese a esto, De la Espriella justificó el envío de la delegación a la posesión de Fujimori para sostener la relación estratégica entre Colombia y Perú, y “fortalecer los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación regional”.

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Según el Gobierno entrante, la presencia internacional se mantendrá activa a través de equipos especializados. “sin renunciar a su compromiso de gobernar desde el territorio”, puntualizó el comunicado oficial.

Por su parte, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se pronunció en las redes sociales sobre su inclusión en la comitiva.

José Manuel Restrepo se pronunció luego de ser incluido en la delegación del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella para ir a la posesión de Keiko Fujimori - crédito @jmrestrp/X

“El Perú inicia una nueva etapa con la presidenta @KeikoFujimori, y Colombia estará presente para seguir fortaleciendo una relación histórica entre dos países hermanos. Será un honor representar al presidente electo @ABDELAESPRIELLA en este importante momento y avanzar en una agenda compartida que fortalezca la integración regional, dinamice el comercio, promueva la inversión y amplíe las oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos”, escribió en su perfil de X.

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Agregó: “Creemos en una diplomacia que produce resultados, porque las relaciones entre los países solo tienen sentido cuando se traducen en más bienestar, empleo y prosperidad para la gente”.

Puede o no ser enviada una comitiva oficial por parte de Abelardo de la Espriella como presidente electo: abogado responde

El envío de una delegación puede resultar polémico, en especial, porque la fecha de la posesión de Fujimori es el 28 de julio, días antes de la posesión de De la Espriella como jefe de Estado en regla.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado especialista en derecho migratorio e internacional John Alexander Sánchez, explicó al respecto, que “hay que diferenciar dos cosas: una comitiva enviada por el presidente electo y una delegación oficial del Estado colombiano”.

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Por eso, Sánchez aclaró que, en efecto, De la Espriella tiene la potestad de conformar una delegación a su nombre, que lo represente en el ámbito internacional, como líder político y como presidente electo, pero no en nombre del Estado colombiano.

“Como presidente electo sí puede escoger personas de confianza para que lo representen políticamente, participen en reuniones o hagan contactos internacionales en nombre del gobierno entrante. Eso hace parte de una transición normal. Sin embargo, lo que no puede hacer, antes de posesionarse, es otorgarles por decisión propia el carácter de representación oficial del Gobierno nacional".

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, armó una comitiva para enviarla a la posesión de Keiko Fujimori - crédito EFE/STR

Por ende, dijo que si el evento es antes de la posesión del 7 de agosto, la comitiva “no debería anunciarse como delegación oficial del Gobierno de Colombia”, sino como un equipo enviado por el presidente electo.

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El jurista explicó que en el país, “el hecho de haber sido elegido no significa que ya esté ejerciendo la Presidencia”. De hecho, detalló que la ley nacional, comenzando por la Constitución “establece que las facultades de jefe de Estado, jefe de Gobierno y director de las relaciones internacionales comienzan con la posesión y el juramento”.

“En este caso, eso ocurrirá el 7 de agosto de 2026. Hasta ese momento, Gustavo Petro sigue siendo el presidente en ejercicio y conserva plenamente esas competencias. Los artículos 189 y 192 de la Constitución son especialmente claros al respecto”, sostuvo.

Ahora bien, el experto aseguró que la representación oficial sería “la que designe o acredite el Gobierno de Gustavo Petro, directamente o por medio de la Cancillería”.

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