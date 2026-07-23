Feria de las Flores 2026: fechas, eventos, recomendaciones y más de 200 planes para disfrutar en Medellín

La Alcaldía de Medellín destinó $336 millones para renovar el vestuario de los silleteros y silleteritos por primera vez desde 2017 - crédito Alcaldía de Medellín

La Feria de las Flores 2026 se prepara para transformar a Medellín en el epicentro festivo de Colombia entre el 31 de julio y el 9 de agosto, en una edición que proyecta récords en turismo, ocupación hotelera y participación ciudadana.

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (Site), se espera que el gasto turístico alcance los 60,6 millones de dólares, un crecimiento del 7% frente a 2025, mientras que el arribo de pasajeros internacionales podría situarse entre 67.000 y 74.000, y la llegada por transporte terrestre oscilará entre 260.000 y 288.000 personas.

El evento, considerado el mayor símbolo cultural de Medellín, convoca a propios y visitantes a disfrutar de más de 200 actividades públicas y privadas, con un especial protagonismo del tradicional Desfile de Silleteros, que este año celebra su edición 68 con 535 silleteros y silleteras desfilando el domingo 10 de agosto. La ocupación hotelera, según Cotelco Antioquia, se proyecta entre el 70% y el 75%, manteniendo una tendencia positiva para el sector.

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Medellín espera entre 67.000 y 74.000 pasajeros internacionales y entre 260.000 y 288.000 llegadas por transporte terrestre durante la Feria de las Flores 2026 - crédito Alcaldía de Medellín

Programación y espacios imperdibles

La Feria de las Flores es un homenaje a la biodiversidad, la historia y la identidad paisa, con foco en la figura del silletero, tradición reconocida a nivel nacional e internacional. La agenda incluye cinco grandes desfiles: la segunda edición de Avenida Primavera, los desfiles de Autos Clásicos y Antiguos, de Chivas y Flores, Héroes de la Patria y, por supuesto, el Desfile de Silleteros.

Habrá 21 tablados musicales distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos, con acceso libre y una afluencia estimada entre 10.000 y 40.000 personas por tablado. La ciudad también ofrecerá el Parque Cultural Nocturno en la Plaza Gardel, el Festival Nacional de la Trova, el Desfile de Silleteritos, el Festival de Sancochos y la Caminata Canina, además de exposiciones de orquídeas y muestras gastronómicas en diferentes puntos.

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La Alcaldía de Medellín destinó $336 millones para renovar el vestuario de todos los silleteros y silleteritos, una inversión que marca la primera actualización desde 2017 y refuerza el compromiso con los portadores de este legado.

El gasto turístico de la Feria de las Flores 2026 podría llegar a 60,6 millones de dólares, con un alza del 7% frente a 2025 - crédito Alcaldía de Medellín

Recomendaciones para disfrutar la Feria de las Flores 2026

Ante la magnitud del evento y el flujo de asistentes, las autoridades y organizadores sugieren a los visitantes y residentes tener en cuenta las siguientes recomendaciones para vivir la feria de forma segura y plena:

Utilice el transporte público : aproveche el sistema Metro y Metrocable para evitar congestiones y problemas de parqueo, especialmente en los días de mayor afluencia.

Planee su llegada a los desfiles: para el Desfile de Silleteros, llegue con varias horas de anticipación o adquiera boletas para las graderías oficiales con suficiente anterioridad. Se habilitarán 44 graderías con aforo total para 22.000 personas, más de la mitad de acceso libre.

Protección ante el clima: lleve ropa cómoda, sombrero o gorra, protector solar e impermeable. El clima de Medellín puede variar entre sol intenso y lluvias ocasionales.

Cuide su salud e hidrátate : manténgase hidratado y alimentado durante las aglomeraciones. Si asiste con niños o adultos mayores, acuerde un punto de encuentro en caso de extravío.

Infórmese sobre cierres viales y horarios: consulte la ubicación de los tablados, los horarios de eventos y los cierres viales en la web oficial www.feriadelasfloresmedellin.gov.co o en las redes @cultura.med.

Accesibilidad e inclusión: habrá módulos especiales para personas con movilidad reducida. Además, cinco niños y niñas con neurodiversidad participarán como silleteritos, reflejando el compromiso de la feria con la inclusión.

Respete las normas de convivencia: siga las indicaciones de las autoridades, respete los espacios públicos y cuide el patrimonio natural y cultural.

La programación de la Feria de las Flores 2026 incluye más de 200 actividades y cinco grandes desfiles, además de tablados musicales en las 16 comunas y los cinco corregimientos - crédito Alcaldía de Medellín

Impacto turístico y económico

El éxito de la Feria se refleja en el crecimiento sostenido del turismo: el Aeropuerto José María Córdova reportó un aumento del 27,2% en el ingreso de pasajeros internacionales en 2025, y la tendencia para 2026 es aún mayor. Se calcula que entre el 70% y el 75% de la capacidad hotelera estará ocupada durante el evento, movilizando sectores como transporte, gastronomía, comercio y entretenimiento.

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La programación de la feria, bajo el lema “Medellín Te quiere celebrando lo que somos”, busca fortalecer el sentido de pertenencia, el orgullo paisa y proyectar a la ciudad como un destino de referencia para Colombia y el mundo. El día de cierre, todos los silleteros portarán una cinta negra en honor a las víctimas del invierno en el área metropolitana y el país.

Consulte la programación

La Feria de las Flores es 100% pública: más de 110 actividades organizadas por la Alcaldía serán gratuitas y abiertas a todos. Para conocer detalles, horarios y ubicación de los eventos, acceda a www.feriadelasfloresmedellin.gov.co o siga las redes sociales oficiales.

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El Desfile de Silleteros celebrará su edición 68 con 535 silleteros y silleteras el domingo 10 de agosto en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Medellín invita a residentes y turistas a vivir la Feria de las Flores 2026 con alegría, respeto y sentido de comunidad, en una celebración que exalta la tradición silletera y la riqueza cultural de la región.