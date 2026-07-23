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La Dimayor se sigue rompiendo: un equipo atacó a los ocho grandes que se rebelaron por los derechos de televisión

Alianza defendió la distribución actual de las ganancias por la transmisión de los partidos y aseguró que aquellos conjuntos “quieren acabar con el fútbol”

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Dimayor
Alianza se le paró a los ocho equipos grandes del fútbol colombiano por los derechos de televisión - crédito Colprensa

El fútbol colombiano tuvo un quiebre en la mañana del miércoles 22 de julio, luego de que los ocho equipos históricos del fútbol colombiano pidieran a la Dimayor un cambio en la distribución de las ganancias por los derechos de televisión de los campeonatos profesionales.

La tensión subió en las últimas horas porque Alianza Valledupar se fue en contra de los clubes grandes, defendió la normativa actual en la División Mayor y la importancia de ese dinero para las instituciones consideradas “chicas”, que cuentan con mucho poder de voto en la organización.

Sumado a eso, se conoció la manera como se distribuye ese dinero entre los 36 clubes profesionales, el total para cada uno y el famoso “equipo 37″, el cual es una empresa de la que muy pocos conocen, pero recibe ganancias desde hace casi 15 años en el fútbol colombiano.

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“Es acabar con el crecimiento y el desarrollo del fútbol”

Carlos Mario Ferreira, presidente de Alianza, respondió a la propuesta de los ocho clubes históricos y dejó clara su postura: “Mientras que para un club grande representa entre el 5% y el 10% de su presupuesto, para un equipo como el nuestro supera el 50 %. Quitarles ese recurso a los equipos pequeños es acabar con el crecimiento y el desarrollo del fútbol”.

Haría mucho más grande la distancia entre los clubes grandes y pequeños, impidiendo que estos últimos puedan pensar en competir internacionalmente o aspirar a ser campeones”, dijo el directivo, citado por El Pilón, y añadió que “no la apoyamos porque somos un equipo en crecimiento. Necesitamos esos recursos para apalancar nuestro desarrollo y poder soñar algún día con convertirnos en un equipo grande. Los derechos de televisión son fundamentales para ese proceso”.

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Alianza es uno de los llamados "equipos chicos" que defiende el dinero por los derechos de televisión en la Liga BetPlay - crédito Richard Dangond/Colprensa
Alianza es uno de los llamados "equipos chicos" que defiende el dinero por los derechos de televisión en la Liga BetPlay - crédito Richard Dangond/Colprensa

Ferreira explicó la manera como usa ese dinero para la institución: “Mantener un equipo como Alianza Valledupar cuesta entre 17.000 y 20.000 millones de pesos al año, y buena parte de ese presupuesto depende de los derechos de televisión”.

“Un equipo como Nacional maneja un presupuesto anual cercano a 100.000 millones de pesos. Nacional y Alianza reciben hoy el mismo dinero por televisión, pero el impacto de esos recursos es completamente distinto. Para Nacional representan una porción muy pequeña de su presupuesto; para nosotros son fundamentales para sostener el proyecto deportivo”, añadió.

Atlético Nacional
Atlético Nacional es uno de los ocho equipos grandes contra la distribución actual de los derechos de televisión - crédito Atlético Nacional

Finalmente, el presidente de Alianza le envió un mensaje a esos ocho clubes en contra de la normativa de la Dimayor: “Los equipos grandes ya son quienes normalmente ganan los campeonatos y clasifican a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Si además reciben una mayor porción de los derechos de televisión, terminarán quedándose con todo: los recursos, los títulos y los cupos internacionales“.

“El equipo 37″

El director de Publímetro, Alejandro Pino, habló en su programa Historias Secretas sobre la polémica por los derechos de televisión del fútbol colombiano y reveló que, desde 2012, existe una empresa que la llama “el equipo 37″ porque recibe ganancias como el resto de clubes profesionales.

Según el periodista, se trata de una entidad llamada Go Sports, creada por Mauricio Correa, exvicepresidente de Claro, quien llegó a un acuerdo con la Dimayor para crear no solo el canal deportivo Win Sports en 2012, sino para cambiar la distribución de esas ganancias y, al parecer, recibir comisión por ello.

Mauricio Correa es el director general de Mediapro, compañia que suministra los servicios del VAR en el fútbol colombiano - crédito Mediapro
Mauricio Correa habría sido el artífice para la creación de Win Sports y la repartición actual de los derechos de televisión del fútbol colombiano - crédito Mediapro

“Siendo presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún firmó con Mauricio Correa para crear Win y también una empresa llamada Go Sports, que fue la que creó esta entidad llamada Win y recibe una comisión; incluso el ‘equipo 37′ factura más que los equipos del fútbol colombiano”, afirmó.

Pino Calad también mencionó que los clubes que hacen parte de la famosa “categoría A”, que son un total de 14 y lograron más de tres años en primera división, así se encuentren en segunda, “reciben 1.250.000 dólares al año aunque estén en la B porque no hay castigo”, mientras que “los que no son categoría A cobran menos de 600.000 dólares al año”.

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