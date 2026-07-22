Lucas González quedó advertido en Atlético Nacional para la Liga BetPlay: “El subcampeonato no sirve”

Lucas González llegó a Nacional con la obligación de salir campeón o fracasar en el semestre - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional arrancó el segundo semestre con victoria sobre Tigres en la Copa Colombia, por marcador de 2-0 en la ida de la fase 1B en el estadio Cincuentenario, pero eso no es suficiente para convencer a una afición que exige el título de la Liga BetPlay en diciembre.

Es tal la presión sobre el verde que lanzaron dura advertencia sobre el técnico Lucas González, que llegó el 27 de junio a la plantilla para reemplazar a Diego Arias y con el objetivo de conseguir la estrella que les fue esquiva en 2025 y en el primer semestre contra Junior.

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De hecho, el entrenador bogotano dejó claro que cuenta con el equipo para cumplirle a la afición y a los directivos, quienes depositaron toda su confianza en un hombre que ha hecho buenas campañas en la Liga BetPlay con tres equipos diferentes, pero aún sin lograr un título.

“Tiene que quedar campeón en diciembre”

El conjunto verde es uno de los llamados a pelear la Liga BetPlay en todo momento, no solo por su historia, sino por el armado de sus plantillas en cada semestre para conseguir el título, el cual logró en 18 ocasiones y aspira a la estrella 19 en el final de la temporada 2026.

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Es por eso que el exjugador Víctor Aristizábal aseguró que Atlético Nacional no puede aspirar a otra cosa que salir campeón del fútbol colombiano, ahora bajo el proceso de Lucas González, pues cualquier otro resultado en el campeonato será calificado como un fracaso.

Víctor Hugo Aristizábal es uno de los jugadores más recordados de Atlético Nacional en su historia - crédito Colprensa

Durante una charla en el programa Espn 360, el referente de los verdolagas habló sobre cómo se reforzó el conjunto antioqueño para el segundo semestre: “Una gran nómina no, tiene que quedar campeón en diciembre. La obligación es quedar campeón, el subcampeonato no sirve”.

“Si Nacional no gana el título este semestre, tendrían que salir 10 o 15 jugadores, no hay de otra”, afirmó el exjugador, lo que metió presión al proceso recién iniciado de González, que confió en la base dejada por Diego Arias y, por ahora, cuenta con cuatro caras nuevas y son Franco Armani, Luis Marquínez, Yeicar Perlaza y Kevin Parra.

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Atlético Nacional viene de superar a Tigres por 2-0 en la Copa Colombia, en el inicio del segundo semestre para ambos clubes - crédito Dimayor / VizzorImage

El debut del verde en la Liga BetPlay será el sábado 25 de julio contra Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia desde las 2:00 p. m., donde se espera una buena cantidad de público visitante para acompañar al equipo en su camino por el Torneo Finalización 2026.

“Tenemos la mejor nómina”

Al término del encuentro en el estadio Cincuentenario, el técnico Lucas González habló sobre cómo ve la plantilla de Atlético Nacional para el segundo semestre y destacó el nivel de sus jugadores, pese a que solo cuenta con un refuerzo y tres jugadores que regresaron de sus respectivos préstamos.

Lucas González sabe que debe salir campeón con Atlético Nacional y confía en sus jugadores para el segundo semestre - crédito Atlético Nacional

“Lo hablé con mi cuerpo técnico y con el presidente: creo que tenemos la mejor nómina del país. Este equipo llegó a la final del torneo pasado por la calidad de sus jugadores porque son muy buenos. Hay posiciones que quisiéramos reforzar; la principal era el portero, por eso la llegada de Franco (Armani) nos ayudará a crecer muchísimo”, afirmó.

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Sobre el guardameta argentino de 39 años, González destacó que cuenta con la trayectoria para tomar la batuta en el campo de juego para conseguir el título en la Liga BetPlay, pese a que viene sin ritmo en River Plate: “Es un portero con experiencia, liderazgo y títulos en clubes y selecciones, tener a un campeón del mundo con nosotros es un orgullo y un éxito del club. Ojalá encontremos un par de posiciones más, un jugador que nos ayude en la mitad y otro arriba”.