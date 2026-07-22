Cambio Radical cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño: “¿En qué bolsillos terminarán?”

El presidente Petro solicitó a los funcionarios encargados del traslado y manejo de los recursos tener cuidado con los actos de corrupción - crédito @PCambioRadical/X

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que se llevó a cabo el 21 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro anunció la reasignación de $4 billones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para atender las emergencias que surjan por el fenómeno de El Niño, el cual inició en junio, tres meses antes de lo previsto.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en Gcelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe)”, indicó el jefe de Estado en el encuentro con los integrantes del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

PUBLICIDAD

Por unanimidad, el consejo aprobó la recomendación para que sea adoptado por decreto la declaratoria de desastre nacional por las “graves consecuencias” que podría generar el fenómeno de El Niño en el país. El presidente Petro respaldó la decisión y aseguró que es una determinación que vela “por la vida”, teniendo en cuenta que en diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027 (febrero y marzo) podría registrarse una sequía.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la Ungrd tendrá $8 billones para atender el fenómeno de El Niño - VisualesIA

El traslado de esos recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Ungrd generó incertidumbre en el partido Cambio Radical. A través de una publicación en X, la colectividad cuestionó el hecho de que, faltando dos semanas para finalizar su Gobierno, el primer mandatario decida ordenar la reasignación de recursos para enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

PUBLICIDAD

Sus dudas se basan en un grave antecedente que es investigado por las autoridades: el caso de corrupción de la Ungrd, que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos. Miembros de la entidad, congresistas, contratistas y altos funcionarios de la administración Petro resultaron salpicados en el entramado, aunque algunos de ellos niegan haber participado en el negocio ilícito.

En ese sentido, el movimiento político pidió al Gobierno que aclare de qué manera se controlará que el dinero sí sea utilizado para los propósitos expuestos por el jefe de Estado y los métodos que se utilizarán para vigilar el manejo de los recursos.

PUBLICIDAD

“¿Quién garantizará que esos recursos sí lleguen a quienes los necesitan? ¿Quién ejercerá el control sobre su ejecución? ¿O pasará lo mismo que con los carrotanques de La Guajira o con los $7,5 billones recaudados para atender la emergencia invernal en Córdoba, cuya ejecución ha sido casi nula? La verdadera pregunta es: ¿en qué bolsillos terminarán esos $4 billones?”, cuestionó el partido político en su cuenta de X.

El partido Cambio Radical cuestionó el traslado de recursos de la Ungrd para atender el fenómeno de El Niño - crédito @PCambioRadical/X

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el mismo presidente Gustavo Petro solicitó a los funcionarios encargados vigilar el manejo de los recursos, para evitar cualquier acto de corrupción.

PUBLICIDAD

Insistió en la importancia del traslado de los recursos para poder hacer frente a las emergencias que se presenten por las altas temperaturas que caracterizan al fenómeno de El Niño, como la falta de agua.

“Ojo con la corrupción. Ocho billones para atender desde el punto de vista energético la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero, marzo del año entrante. No es con más gas. Es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol y mucho sol en todo el territorio de Colombia, incluida Bogotá”, precisó el mandatario en la reunión.

PUBLICIDAD

Los hechos de corrupción de la Ungrd generan dudas sobre el manejo de recursos para atender el fenómeno de El Niño - crédito Ungrd

El jefe de Estado afirmó que los $4 billones que ya tiene la Ungrd son para la instalación de paneles solares, que ayudarán a mitigar la escasez de energía que se registre, en caso de que haya escasez del recurso hídrico.