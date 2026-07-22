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Así va la venta de Millonarios: los jugadores que estuvieron cerca de ser contratados y la posibilidad de que Falcao continúe

El defensa central Steven Barreiro es la contratación más reciente de Millonarios en este mercado de pases. Jhomier Guerrero, James Aguirre y Javier Burrai ya fueron oficializados

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La venta de Millonarios avanza satisfactoriamente para ambas partes, los que comprarán al club y los vendedores, según lo que reveló Guillermo Arango, periodista cercano al club. Además, con Barreiro se cerraría el mercado de pases - crédito Guillo Arango/YouTube

Mientras Millonarios continúa su preparación para el segundo semestre de la temporada, la atención de los hinchas no solo está puesta en el mercado de fichajes. En las últimas semanas ha tomado fuerza la posibilidad de un cambio de propietarios en el club, una negociación que, aunque todavía no se ha oficializado, estaría bastante avanzada. Paralelamente, la institución cerraría prácticamente su ventana de incorporaciones y el futuro de Radamel Falcao García parece cada vez más lejano.

De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, cercano al club Embajador, la eventual venta del conjunto embajador avanza bajo absoluta reserva. “Millonarios maneja todo este tema con mucho hermetismo”, afirmó, al tiempo que explicó que el ambiente interno ha estado marcado por la incertidumbre ante un posible cambio de administración.

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Arango aseguró que el proceso genera preocupación entre quienes hacen parte de la institución. “Hay personas que sienten incertidumbre porque, cuando llega una nueva administración, normalmente quiere hacer cambios importantes. Eso genera muchas preguntas sobre qué va a pasar con el equipo”, comentó.

Falcao - Millonarios
Radamel Falcao García culminó su relación contractual con Millonarios el pasado 30 de junio - crédito Millonarios FC

¿Quiénes serían los próximos dueños de Millonarios?

En ese mismo sentido, el periodista Mariano Olsen reveló que el empresario estadounidense Joseph DaGrosa lideraría la negociación para adquirir el club. “Joseph DaGrosa es quien está al frente de la operación. Me dijeron que incluso habría personas peruanas involucradas en el proceso; hay varios inversionistas metidos en la negociación”, señaló en sus redes sociales.

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Según Olsen, las conversaciones ya superaron la etapa inicial. “Han sostenido reuniones, ya existen cifras aproximadas acordadas, pero todavía no se ha producido la firma definitiva”, explicó. Incluso agregó que el negocio “va bastante adelantado” y comparó la situación con cualquier proceso empresarial. “Es como cuando compran una empresa: normalmente llega una reorganización y eso también genera movimientos internos”, manifestó.

Sobre el valor de la eventual transacción, Arango indicó que las cifras que se manejan estarían entre los 65 y 75 millones de euros. Además, sostuvo que esos números terminarán conociéndose públicamente. “Esas cifras se harán oficiales porque eso siempre termina saliendo a la luz”, aseguró.

El periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que Hugo Varela asumiría el manejo de Millonarios en representación del grupo inversionista interesado en el club, aunque aclaró que la información aún no está confirmada - crédito Carlos Antonio Vélez/X
El periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que Hugo Varela asumiría el manejo de Millonarios en representación del grupo inversionista interesado en el club, aunque aclaró que la información aún no está confirmada - crédito Carlos Antonio Vélez/X

El mercado de pases de Millonarios

Mientras tanto, el mercado de fichajes de Millonarios también parece llegar a su fin. Arango considera que el equipo ya no realizaría más incorporaciones. “No creo que llegue Jesús Rivas. Con la llegada de Stiven Barreiro prácticamente se cerraría el mercado de pases de Millonarios”, afirmó.

Uno de los futbolistas que estuvo cerca de convertirse en refuerzo fue el defensor Jean Pestaña. Sin embargo, la negociación no prosperó por decisión del Junior de Barranquilla. Olsen explicó que el club barranquillero no quiso seguir fortaleciendo a un rival directo. “Junior entendió que ya le había cedido a Jhomier Guerrero a Millonarios y, además, estaban negociando por Jesús Rivas. Consideraron que tres jugadores ya eran demasiados y por eso no permitieron la salida de Pestaña”, relató.

Otra de las alternativas que manejó la dirigencia fue Carlos Edmiro Garcés. Según Arango, “era la opción B y un anhelo de la anterior dirección técnica de Millonarios”. No obstante, finalmente el elegido fue Barreiro. Además, reveló que “también se analizaron algunos defensores centrales argentinos, aunque ninguno era un nombre de gran reconocimiento”.

Respecto al cupo de extranjero que dejó libre la salida del uruguayo Edgar Erizalde, la intención del club sería no utilizarlo por ahora. Olsen explicó que “Millonarios quiere reservar ese cupo para el próximo mercado, que suele ser mucho más movido, y utilizarlo para reforzar otra posición”. Incluso señaló que el principal objetivo sería incorporar “un mediocampista ofensivo o un volante número 10”.

Post de Guillermo Arango sobre las negociaciones entre Stiven Barreiro y Millonarios FC - crédito X
Post de Guillermo Arango sobre las negociaciones entre Stiven Barreiro y Millonarios FC - crédito X

El panorama sobre Daniel Ruíz y Radamel Falcao

Sobre Daniel Ruiz, Arango fue claro al señalar que su continuidad todavía no está completamente definida. “Su representante sigue intentando ubicarlo en el fútbol del exterior, pero hasta el momento no existen ofertas concretas. Además, Millonarios todavía tiene contrato con el jugador”, afirmó.

Finalmente, el panorama de Radamel Falcao García parece estar prácticamente resuelto. Aunque en las últimas semanas han existido versiones sobre una posible continuidad, Arango fue contundente al referirse al futuro del máximo goleador histórico de la Selección Colombia. “Hoy la posibilidad de que Falcao continúe en Millonarios es del uno por ciento. En un 99 % no va a seguir en el equipo”, sentenció.

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