Colombia

Más de la mitad de quienes empiezan una carrera profesional en Colombia abandona antes de graduarse

El aumento de los costos educativos y las dificultades económicas de los hogares están afectando la permanencia de miles de jóvenes que buscan obtener un título

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La Universidad Nacional de Colombia brinda una nueva oportunidad de admisión para los aspirantes excluidos del proceso inicial - Unal / Sitio web
En algunas instituciones privadas, una carrera profesional puede superar los $60 millones de costo total - Unal / Sitio web

La educación superior en Colombia enfrenta un desafío que va más allá del acceso: mantenerse en la universidad se convirtió en una dificultad para muchos jóvenes debido al aumento de los costos y a las limitaciones económicas de sus hogares. Las familias deben asumir matrículas cada vez más altas mientras enfrentan otros gastos que afectan su capacidad para sostener los procesos académicos hasta el final de una carrera profesional.

Este panorama quedó reflejado en las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que reportó un incremento del 4,96% en las matrículas de programas técnicos, tecnológicos y universitarios durante 2025. En las instituciones privadas, completar una carrera puede representar un costo superior a los $60 millones, una cifra que para muchos hogares representa un esfuerzo financiero considerable y que coincide con un escenario de mayores presiones económicas.

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Convenio con la fintech Educación Estrella amplía apoyo financiero a jóvenes colombianos de bajos recursos - crédito Universidad Javeriana
Solo 43 de cada 100 estudiantes que comienzan una carrera universitaria logran obtener su título profesional en Colombia - crédito Universidad Javeriana

La consecuencia más visible de esta situación aparece en la permanencia estudiantil. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, la deserción universitaria en Colombia se ubica entre el 8% y el 9% anual. En términos prácticos, solo 43 de cada 100 jóvenes que inician una carrera alcanzan a obtener su título profesional. Las dificultades económicas del hogar continúan siendo la principal causa de abandono, especialmente cuando aparecen situaciones como desempleo, enfermedades u otros eventos inesperados que afectan los ingresos familiares.

El problema no se limita a los estudiantes que dejan sus carreras. La deserción también genera efectos sobre la economía del país. El Laboratorio de Economía para la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana calcula que estas interrupciones en la formación representan pérdidas cercanas a $2,8 billones anuales para Colombia. Frente a este escenario, algunas familias empiezan a buscar alternativas que permitan organizar con anticipación los recursos destinados a la educación superior. La planeación financiera se plantea como una herramienta para reducir el impacto que una emergencia económica puede generar sobre los proyectos académicos de los jóvenes.

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Entre las opciones disponibles aparecen los seguros educativos, mecanismos que combinan ahorro programado y protección financiera para respaldar la continuidad de los estudios. Estas alternativas buscan que los cambios inesperados en la situación económica de un hogar no sean el factor definitivo que obligue a un estudiante a abandonar su formación.

La Universidad del Rosario encabezó el ranking con cinco presidentes, entre ellos Miguel Abadía Méndez, Alfonso López Michelsen y Andrés Pastrana - crédito Universidad del Rosario/Facebook
Las matrículas de programas técnicos, tecnológicos y universitarios aumentaron 4,96% durante 2025 - crédito Universidad del Rosario/Facebook

La preocupación aumenta ante el inicio de nuevos periodos académicos, cuando las familias deben revisar sus capacidades financieras y anticipar los gastos asociados a la educación superior. Para expertos en planificación económica, preparar con tiempo los recursos destinados a una carrera puede convertirse en una decisión clave para evitar interrupciones durante el proceso universitario.

Los datos muestran que terminar una carrera profesional sigue siendo un reto para una gran parte de los estudiantes colombianos. Aunque miles de jóvenes ingresan cada año a instituciones de educación superior con el objetivo de obtener un título, una proporción significativa no logra completar ese camino debido a factores económicos que afectan su permanencia. El impacto de esta realidad se extiende a las familias, que enfrentan la presión de mantener durante varios años el pago de matrículas y otros costos relacionados con la formación. Una interrupción en los estudios no solo cambia los planes personales de los estudiantes, también representa una pérdida de tiempo y recursos invertidos.

Con una matrícula universitaria que puede superar los $60 millones en algunas instituciones privadas y una deserción que permanece entre el 8% y el 9% anual, el financiamiento de la educación superior se mantiene como uno de los principales desafíos para los hogares colombianos. La preparación económica aparece como un elemento fundamental para que más jóvenes puedan cumplir sus metas profesionales y avanzar hacia mejores oportunidades laborales.

Educación - Colombia
La deserción universitaria genera pérdidas cercanas a $2,8 billones anuales para el país, según el LEE de la Universidad Javeriana - crédito Colprensa

La falta de recursos suficientes continúa siendo uno de los factores que más afecta la trayectoria académica de los estudiantes. Un cambio inesperado en la economía familiar puede modificar decisiones de largo plazo y obligar a muchos jóvenes a detener sus estudios, incluso cuando ya han avanzado varios semestres dentro de sus programas. Por esta razón, la discusión sobre el acceso a la educación superior también se concentra en la capacidad de los hogares para garantizar la permanencia. Más allá del ingreso inicial a una universidad, el verdadero desafío está en contar con las condiciones necesarias para completar la formación y obtener el título esperado.

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