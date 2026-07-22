Así se portarían el dólar, los créditos de los bancos y los precios de los productos y servicios en Colombia al cierre de 2026

El dólar perdió fuerza a nivel global durante 2026 y, en la actualidad, se cotiza por debajo de la línea de los $3.300 en Colombia - crédito Colprensa

Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) presentaron los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de julio de 2026 en la que se consultó a analistas de mercados, entre otras cosas, sobre la tasa de interés del Banco de la República, el dólar, el crecimiento económico, el petróleo y la inflación.

De acuerdo con los resultados de la misma, la expectativa sobre la subida de tasas en Colombia cambió. Ante el alza de 75 puntos básicos (pb) que llevó al tipo de intervención a 12,00% en junio, los analistas prevén ahora que el Banco de la República la eleve a 12,50% en su reunión del 31 de julio. Asimismo, los analistas esperan una tasa de 12,50% en julio y octubre, y que se mantenga en ese nivel en diciembre de 2026.

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El cambio no se limita a la reunión de este mes. Para julio de 2027, la proyección ubica la tasa en 11,75%, después de los recortes que el mercado anticipa para el próximo año. “Los analistas del mercado ya no esperan un alivio en la política monetaria”. Esa frase resume el viraje de la EOF, que también indica que el mercado prevé nuevos movimientos al alza en las tasas.

La tasa de interés del Banco de la República volvería a subir en julio de 2026 - crédito Fedesarrollo y la bvc

Se recordó en la EOF que, en julio de 2025, el mercado proyectaba que el Banco de la República bajaría de manera gradual la tasa de intervención de 9,25% a 8,50% al cierre del año y esperaba una inflación de 4,79%. Doce meses después, el consenso cambió y ahora anticipa nuevas alzas.

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Inflación sigue lejos de la meta del Banco de la República

La inflación anual de junio se ubicó en 6,14%, por encima del 6,08% que esperaba el mercado. Para julio, los analistas prevén 6,21%, dentro de un rango de 6,15% a 6,26%, y ese dato se conocerá el 10 de agosto.

Para diciembre de 2026, la expectativa subió a 6,71%, frente al 6,54% calculado en junio. A 12 meses, hacia julio de 2027, la mediana de inflación se ubica en 5,62%.

Dichas previsiones siguen fuera del rango meta de 2% a 4% del Banco de la República. El deterioro de las expectativas de precios coincide con el ajuste al alza en la trayectoria esperada de tasas.

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La inflación anual en Colombia seguirá lejos del rango meta del Banco de la Repíblica - crédito Fedesarrollo y la bvc

Crecimiento se mantiene estable pese al deterioro de precios

Sobre la actividad económica, el pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 se mantuvo en 2,4%. Para 2027, la mediana también siguió estable en 2,3%, con un rango de 2,1% a 2,4%.

Por su parte, la proyección para el segundo trimestre de 2026 subió de 2,3% a 2,5%. Para el tercer trimestre, en cambio, la expectativa bajó de 2,3% a 2,2%.

La EOF describe este panorama como una “recuperación moderada de la economía”. La combinación entre precios más altos y crecimiento casi sin cambios marcó buena parte del ajuste de expectativas del mes.

Ajuste a la baja las previsiones para dólar y petróleo

En tasa de cambio, el dólar cerró junio en $3.444, por debajo de la expectativa de $3.500. Para julio, los analistas proyectan $3.260 y para diciembre de 2026 esperan $3.440, menos que los $3.650 previstos un mes antes.

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El dólar volvería a los $3.500 en 2027 - crédito Fedesarrollo y la bvc

En petróleo, el Brent terminó junio en USD72,9 por barril, por debajo de los USD89,5 que esperaba el mercado. Para julio, la expectativa es de USD85 y para diciembre de 2026 se prevé un descenso a USD80, frente a los USD82,5 estimados antes.

“Con estos resultados, la EOF de julio refleja un escenario de tasas de interés más altas, inflación creciente, dólar más bajo en el corto plazo y expectativas moderadas de crecimiento económico, mientras los analistas ajustan sus preferencias de inversión hacia deuda privada y acciones locales”, precisó.

La política fiscal desplaza a otros riesgos en las decisiones de inversión

En deuda pública, el 44% de los analistas espera que la tasa de los TES 2032 se ubique dentro de tres meses entre 11,5% y 12%. Otro 36% la ve entre 12% y 12,5%. Para los TES 2042, el 40% proyecta un rendimiento entre 12% y 12,5%. Un 36% adicional prevé un rango entre 11,5% y 12%.

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El diferencial de la deuda, medido por el Embig Colombia, cerró junio en 190 puntos básicos, 50 menos que en mayo. Para julio, el 46,1% cree que bajará, el 38,5% espera estabilidad y el 15,4% anticipa un aumento. “La política fiscal fue señalada como el aspecto más relevante a la hora de invertir”, dicen Fedesarrollo y la bvc. Ese factor concentró el 44% de las respuestas, frente al 17,2% de junio.

El crecimiento económico no superaría el 3% - crédito Fedesarrollo y la bvc

Después aparecieron la política monetaria con 24%, las condiciones sociopolíticas con 16%, los factores externos con 8% y el crecimiento económico con 8%. A la vez, la preocupación por el frente sociopolítico cayó de 62% a 16%, mientras la política monetaria subió de 13,8% a 24%.

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Apetito por acciones locales

Dentro del índice MSCI Colcap, las acciones más apetecidas fueron:

Ordinaria de Ecopetrol: 41,7%.

Ordinaria de Corficolombiana: 41,7%.

Preferencial de Davivienda: 41,7%.

Luego quedaron:

Preferencial de Cbiest: 25%

Preferencial de Grupo Sura: 25%.

El 69,6% de los analistas espera que el Colcap se valorice en los próximos tres meses, frente al 63% de junio. Al mismo tiempo, las preferencias aumentaron en nueve de los 12 activos evaluados, en especial deuda privada a tasa fija, instrumentos indexados a la inflación, TES en UVR y acciones internacionales.

En coberturas, el 52% de los administradores de portafolio planea protegerse frente a la tasa de cambio en los próximos tres meses. Después aparecen la inflación con 36% y las tasas de interés con 32%.