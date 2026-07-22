Acusan a Isabel Zuleta de promover un golpe de Estado tras calificar a Abelardo de la Espriella como un “presidente ilegítimo”

La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, se opuso a la posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella - crédito Senado

La sesión de la plenaria del Senado registró momentos de tensión durante la discusión sobre el traslado de la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al departamento del Cauca, el 7 de agosto de 2026.

El choque político inició por las declaraciones de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, que cuestionó los resultados de los comicios que dieron por ganador a De la Espriella y la validez de que se buscara la posesión fuera de Bogotá, antes de que se votara la medida.

Pese a los señalamientos de la congresista, la plenaria de la corporación aprobó la proposición con una mayoría de 55 votos a favor y 32 en contra. La iniciativa fue presentada formalmente por el senador Enrique Gómez, integrante del partido Salvación Nacional, con el fin de modificar la ubicación tradicional del acto de juramento que habitualmente se realiza en la capital del país.

PUBLICIDAD

La plenaria del Senado aprobó con 55 votos a favor y 32 en contra el traslado temporal de la corporación al Cauca para permitir que Abelardo de la Espriella realice allí su posesión presidencial - crédito Senado de la República

Para que el traslado de la sede sea efectivo y el evento constitucional tenga validez fuera de Bogotá, la iniciativa requiere aún el aval de la Cámara de Representantes, por lo que la discusión y votación en la corporación baja quedó programada para el martes 28 de agosto, fecha en la que se definirá si el Congreso en pleno se desplaza al suroccidente del país.

A pesar del avance del documento en el Senado, el texto aprobado no especifica la ubicación exacta dentro del departamento del Cauca donde se llevaría a cabo la ceremonia institucional. La proposición avalada por los senadores solo autoriza la movilidad territorial a esa zona del país, pero no detalla la infraestructura, el municipio o el recinto específico para la sesión; aunque De la Espriella pidió que fuera en una guarnición militar.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de la senadora petrista que encendieron el debate

El centro del debate legislativo se concentró en la intervención de la senadora Isabel Zuleta, ya que la congresista del Pacto Histórico puso en duda la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella y aseguró que existen inquietudes en un sector de la ciudadanía sobre el desarrollo de las votaciones.

La congresista del Pacto Histórico cuestionó el papel de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral frente a decisiones relacionadas con la campaña presidencial - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Durante su uso de la palabra, argumentó que la corporación no debe continuar con el trámite hasta que los organismos correspondientes entreguen reportes detallados: “No puede el Congreso de la República posesionar a un presidente del cual la mitad del pueblo colombiano tiene la duda de que fue electo en legitimidad como corresponde. La Registraduría nos debe muchísimas explicaciones”.

PUBLICIDAD

“El Consejo Nacional Electoral, que le permitió, violando la ley, utilizar los símbolos patrios al señor Abelardo de la Espriella, y eso está comprobado, no puede este Congreso ser cómplice de la violación de la ley posesionando a un presidente ilegítimo”, afirmó Isabel Zuleta durante su intervención en el recinto.

Las palabras de la legisladora generaron inmediatas reacciones entre los promotores de la proposición de traslado, que rechazaron los cuestionamientos al proceso electoral y defendieron la legalidad de los resultados entregados por las autoridades.

Isabel Zuleta aseguró que existen dudas sobre la legitimidad del proceso electoral que llevó a De la Espriella a la Presidencia - crédito @isazuleta_/Instagram

Enrique Gómez advirtió el peso que tienen las palabras de la senadora Zuleta

Por eso, el senador Enrique Gómez respondió a las declaraciones de la congresista a través de su cuenta en la red social X. El dirigente de Salvación Nacional señaló que la postura de Zuleta buscaba frenar el cumplimiento del mandato constitucional e indicó que las acciones planteadas en la jornada carecían de sustento jurídico.

PUBLICIDAD

“La Senadora del Pacto Histórico @ISAZULETA en desconocimiento de la Constitución y la Ley radicó una proposición que pretendía impedir que el presidente electo @ABDELAESPRIELLA se posesionara, evocando un Golpe de Estado(sic)”, se lee en el post.

Enrique Gómez añadió a su publicación: "Al final la retiró porque en el recinto le recordamos que su pedido se configuraba como prevaricato por omisión. Eso sí, no sin antes dejar constancia de que la presentó”.

El senador Enrique Gómez respondió a las críticas y aseguró que la postura de Zuleta buscaba impedir la posesión del presidente electo mediante argumentos que, según él, no tienen respaldo constitucional - crédito @Enrique_GomezM/X

Tras el retiro del recurso mencionado por Gómez y la posterior votación del texto principal, el trámite legislativo continuará su curso en el Congreso. La decisión final sobre el cambio de sede para los actos del 7 de agosto dependerá exclusivamente del debate programado en la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD