Néstor Lorenzo podría seguir en la selección Colombia con “estrategia” de la Federación de Fúbol para extender el contrato

Néstor Lorenzo terminó el Mundial 2026 con muchas críticas por la eliminación de la selección Colombia y los posibles conflictos internos en la nómina - crédito Eloísa Sánchez/REUTERS

La selección Colombia está en un momento complicado porque no sabe cómo iniciar el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030, ya que después de la participación en la Copa de la FIFA 2026, se terminó el proyecto que arrancó en 2022 y logró el objetivo de la clasificación al certamen.

Todo se debe al futuro del técnico Néstor Lorenzo, que continuaría en la Tricolor para los amistosos de septiembre y octubre, cuando la FIFA abrirá la ventana para cuatro encuentros para cada escuadra, lo que será una oportunidad clave para probar a nuevos jugadores.

La Federación Colombiana de Fútbol habría encontrado la manera de mantener al argentino por más tiempo, en medio de los problemas por la reelección de Ramón Jesurún como presidente, las conversaciones para la renovación de su contrato y las dudas en el comité ejecutivo, cuyos nuevos miembros aún no se posesionan.

PUBLICIDAD

La continuidad de Néstor Lorenzo en Colombia

Antes del Mundial 2026, el entrenador argentino tenía todos los apoyos y motivación para continuar al frente del combinado nacional después de julio, pero con la eliminación en octavos a manos de Suiza, las cosas cambiaron y se generaron muchas dudas sobre su labor.

Sin embargo, todo se solucionaría ahora porque Néstor Lorenzo continuaría como el técnico de la selección Colombia gracias a la figura del “otrosí”, una medida que permite modificar detalles de un contrato laboral que, en este caso, sería la fecha de terminación.

Néstor Lorenzo es técnico de la selección Colombia desde el 10 de julio de 2022 - crédito Luisa González/REUTERS

Debido a que el vínculo actual del argentino termina el 31 de julio, el periodista Sebastián Vargas, de Caracol Radio, afirmó en el programa El VBar que se utilizaría ese documento para que se extienda por unos meses más la labor del argentino con el combinado nacional.

PUBLICIDAD

La idea sería que Néstor Lorenzo dirija a la selección Colombia hasta octubre de 2026, cuando el equipo dispute los cuatro amistosos de la fecha FIFA, que iniciarán en septiembre, mientras se resuelven una serie de asuntos internos en la Federación Colombiana de Fútbol.

La selección Colombia le extendería el contrato a Néstor Lorenzo hasta octubre, mientras se define su renovación - crédito @VBarCaracol/X

El periodista también dijo que dos de los rivales de la Tricolor en esas jornadas serían Estados Unidos y Canadá, con los que arrancaría el proceso para la Copa América 2028, la fase clasificatoria y la Copa del Mundo de 2030 en España, Portugal y Marruecos, para el que no se sabe si habrá eliminatorias por la propuesta de ampliar los cupos a 64 selecciones.

PUBLICIDAD

Los líos de la Federación Colombiana de Fútbol

Una de las razones por las que no se ha definido la renovación del contrato de Néstor Lorenzo, al que le quedan pocos días en la Tricolor y con ofertas en el exterior, es porque la Federación Colombiana de Fútbol no pasa por su mejor momento debido a dos situaciones que complican la decisión sobre el técnico.

La primera es la demanda contra la reelección de Ramón Jesurún como presidente de la FCF, la cual fue decidida en marzo de 2026, pero el presidente del Cúcuta Deportivo, José Cadena, señaló que el directivo no se puede posesionar porque cumplió con los tres periodos consecutivos que permite la ley.

PUBLICIDAD

La continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol quedó supeditada a la decisión del nuevo Comité Ejecutivo que asumirá el 28 de agosto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Aunque la defensa de Jesurún es que su primer periodo fue interino, pues llegó al cargo como reemplazo de Luis Bedoya por el caso del “Fifagate” en 2015, dicho lío jurídico tiene contra las cuerdas al dirigente y a toda la federación, pues no quiere incumplir la norma del país.

De otro lado, el nuevo comité ejecutivo de la FCF no se ha posesionado, lo hará en agosto y por esa razón no hay una decisión de fondo sobre la continuidad de Néstor Lorenzo, pues ese grupo será el encargado de respaldar todas las decisiones del entrenador hasta 2030.

PUBLICIDAD