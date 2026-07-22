Colombia

Reportan fuga masiva de presos en Popayán: hay al menos un policía herido y dos reclusos fueron recapturados

Un amotinamiento en el centro de detención, ubicado en el casco urbano, permitió la evasión de un número aún no determinado de internos y activó un despliegue con apoyo de la Undmo y la Policía Nacional

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La fuga masiva de presos en la carceleta Laura Valencia de Popayán activó una emergencia en el centro de la ciudad - crédito X
La fuga masiva de presos en la carceleta Laura Valencia de Popayán activó una emergencia en el centro de la ciudad - crédito X

La ciudad de Popayán enfrenta una situación de emergencia tras la fuga masiva de presos en la carceleta Laura Valencia, ubicada en el centro urbano.

Según reportes preliminares conocidos hasta el momento, un grupo indeterminado de personas privadas de la libertad logró escapar durante un amotinamiento en el recinto, lo que activó un amplio operativo por parte de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). En la intervención para retomar el control del lugar, un policía resultó herido.

Al parecer, los uniformados realizaron disparos para intentar frenar la evasión, acción que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. En estos registros se observa a internos subidos en techos, mientras los agentes lanzan advertencias y tratan de evitar nuevas fugas a través de un hueco abierto en la estructura.

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Hasta el momento, la Policía Nacional confirmó la recaptura de dos reclusos, que son señalados como peligrosos delincuentes. Las autoridades no han precisado la cifra total de personas que lograron escapar ni el número definitivo de recapturados.

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