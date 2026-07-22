Debate sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella avanza en el Senado: se discuten al menos tres proposiciones

La propuesta de trasladar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a una guarnición militar en el Cauca fracturó el ambiente político en el Congreso - créditos @CarolBordaA/X | Jaime Saldarriaga / AFP | Nathalia Angarita / REUTERS

La propuesta de trasladar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a una guarnición militar en el departamento del Cauca ha fracturado el ambiente político en el Congreso de la República.

Mientras algunos legisladores respaldan la iniciativa como un acto simbólico de integración territorial, otros consideran que podría vulnerar fundamentos constitucionales y el papel apolítico de las Fuerzas Militares.

De hecho, durante la tarde de este miércoles se vive el debate de varias proposiciones contrapuestas en las dos cámaras legislativas. Por un lado, representantes de Salvación Nacional y el Partido Liberal sumaron apoyos a un documento que solicita el traslado temporal de la sede del Congreso el 7 de agosto, para recibir allí el juramento presidencial.

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Según el senador Enrique Gómez, ya existen 44 compañeros en el Senado y 63 firmas en la Cámara de Representantes a favor de la medida, lo que sería suficiente para avalar la iniciativa del nuevo mandatario nacional sobre su posesión.

El senador Enrique Gómez Martínez, del partido Salvación Nacional, interviene en la sesión plenaria ordinaria el 22 de julio de 2026. En su discurso, el senador critica políticas de seguridad y propone que la posesión presidencial se realice en el departamento del Cauca - crédito Canal del Congreso

“El mandato de Eduardo de la Espriella tiene todo que ver con el retorno de la seguridad a los colombianos que han sufrido cuatro años del desastre de la paz total. Pero nuestra Fuerza Pública toda ha sufrido la persecución, la estigmatización, las órdenes contradictorias, la reducción de sus capacidades, la persecución jurídica, y hoy necesitan del respaldo unívoco de todos los poderes públicos del Estado y del respaldo político contundente de toda la nación. Es por eso que ha propuesto respetuosamente al Congreso que la ceremonia de posesión del presidente se realice fuera de la ciudad de Bogotá y fuera de este valioso recinto, en respaldo a una de las comunidades más afectadas por la violencia”, señaló Gómez en plenaria de este miércoles.

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Simultáneamente, el Pacto Histórico presentó dos proposiciones alternativas: una exige que la ceremonia se realice en Bogotá, y otra plantea postergar la posesión hasta que se resuelvan las demandas de nulidad contra el presidente electo.

Debate sobre el cambio de sede para la posesión presidencial

La discusión sobre el lugar de la posesión se ha convertido en un foco de tensión en la mesa directiva del Senado. El presidente de la corporación se mostró abierto a considerar la idea del traslado, pero el vicepresidente Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, ha sido enfático en su rechazo.

Según Ocampo, “legalmente la posesión no se puede adelantar en una guarnición militar”. Sostiene que la asunción presidencial debe concebirse como “un acto de unión entre los colombianos, no una demostración de fuerza”.

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Ocampo advirtió sobre la compleja situación en la que quedarían las Fuerzas Militares en caso de realizar la ceremonia en un recinto castrense. Además, señaló que el Legislativo no ha recibido ninguna solicitud de Abelardo de la Espriella para adelantar su posesión fuera de Bogotá.

El Segundo Vicepresidente del Senado, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, debate sobre la posible ubicación de la posesión presidencial. Ocampo Giraldo solicita formalizar cualquier petición para realizar el evento fuera del Congreso de la República - crédito Canal del Congreso

“Yo le pido a esta honorable plenaria que esperemos que el señor Abelardo Lespriella radique, si es que se quiere posesionar en un lugar diferente al Congreso de la República, el día, la hora, el lugar y luego lo aprobamos, porque estamos haciendo un debate generando que el Congreso se pueda posesionar como que, en otra parte, ¿en otra parte es dónde? Acá hay que decir dónde vamos a sesionar, acá hay que decir a qué hora debemos sesionar", señaló Ocampo en plenaria.

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La controversia gira en torno al simbolismo y la legalidad de modificar la tradición del acto de posesión. Mientras un sector del Congreso asocia el cambio con la integración del territorio y la voluntad democrática, sus detractores enfatizan que podría abrir un precedente sobre el uso político de las Fuerzas Armadas y el respeto al marco constitucional.

Actualmente, el Congreso colombiano debate varias proposiciones sobre el lugar y la modalidad en que Abelardo de la Espriella debe asumir la presidencia. Algunos partidos impulsan la idea de juramentarlo en una guarnición militar en el Cauca para destacar la unidad territorial, mientras otros insisten en mantener la ceremonia en Bogotá y resolver antes las demandas legales pendientes. El resultado de esta discusión determinará el escenario y las condiciones del traspaso de mando presidencial en 2026.

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