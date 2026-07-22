Colombia

Así cayó el narco colombiano ‘Viejo Palpatín’, señalado de enviar cargamentos de droga desde Perú al Mundial 2026 en Estados Unidos

El hoy detenido habría llegado al país incaico entre 2023 y 2024 debido a problemas que habría tenido en su país de origen y al parecer relacionadas con negocios ilícitos

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La captura de Arcesio Trujillo, alias Viejo Palpatine, se efectuó bajo orden judicial en un hotel de Chiclayo - crédito @WorldCrimeIntel/X
La captura de Arcesio Trujillo, alias Viejo Palpatine, se efectuó bajo orden judicial en un hotel de Chiclayo - crédito @WorldCrimeIntel/X

Las autoridades peruanas capturaron a Arcesio Trujillo, alias Viejo Palpatine, un ciudadano colombiano señalado como líder de una organización internacional de narcotráfico y presunto exintegrante del Cartel de Cali.

La detención se produjo durante la Operación Tiburón, en el que la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) logró incautar 700 kilos de cocaína de alta pureza, valorados en aproximadamente 21 millones de dólares.

La intervención que se llevó a cabo de manera simultánea en tres puntos clave —un centro de producción en Bagua, el puerto de Paita y un hotel en Chiclayo— permitió desarticular una red que, según la investigación policial, estaba lista para enviar el cargamento al extranjero, aprovechando la coyuntura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

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Los paquetes de cocaína, tipo ladrillo, dieron positivo para alcaloide en las pruebas químicas y tenían como destino el mercado internacional, y en el que cada kilo podía alcanzar un valor cercano a los 30.000 dólares.

La carrera criminal de alias Viejo Palpatine en Perú: sus inicios en Colombia y su relación con el Cartel de Cali

Arcesio Trujillo ingresó a Perú entre 2023 y 2024, tras conflictos con grupos criminales en Colombia, destacó el portal Ahora.

Fuentes de Inteligencia de la Dirandro lo identificarin como “Viejo Palpatine”, nombre bajo el cual encabezó la creación de una estructura criminal en el norte del país incaico.

Esta organización contaba con un megalaboratorio en Bagua y una red logística diseñada para transportar la droga hacia la costa utilizando vehículos modificados con compartimentos ocultos —conocidos como “caletas”— para evadir controles policiales.

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Un dato relevante de la investigación es la presencia de ciudadanos de nacionalidad china en el grupo de seguridad de Trujillo.

Según el coronel Jenner Lozada, jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Dirandro, estos extranjeros no solo protegían al cabecilla colombiano; también estarían vinculados a organizaciones criminales internacionales interesadas en la comercialización de cocaína producida en Perú.

La red también incluía a varios ciudadanos peruanos, con funciones específicas dentro de la estructura. Entre ellos se encuentran Sarita Fernández Estela, responsable del almacenamiento de la droga; Rufasto Vargas Duberlí, encargado de la logística; y Julio César Fernández Estela, alias Chiqui, uno de los hombres de mayor confianza de Trujillo y encargado de las coordinaciones operativas y el contacto con los puntos de producción y almacenamiento.

De acuerdo con la Dirandro, la ruta de la droga partía del laboratorio en Bagua y se desplazaba por vía terrestre hacia las ciudades de Chiclayo y Piura, donde el grupo coordinaba sus operaciones antes de llegar al puerto de Paita para su eventual envío al extranjero.

Las autoridades no descartan que la red tenga vínculos con otras organizaciones criminales fuera de Perú, lo que evidencia la dimensión transnacional de la operación.

El operativo Tiburón culminó con la detención de Arcesio Trujillo en un hotel de Chiclayo, donde fue capturado en cumplimiento de una orden judicial de detención preliminar por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

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