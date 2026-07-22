Colombia

Fiscalía fijó fecha para acusar a Juliana Guerrero por la compra de títulos falsos en la Fundación San José: exsecretario también fue llamado

La investigación sostiene que la exaspirante a viceministra los habría usado al buscar un cargo en el gobierno de Gustavo Petro, pese a que no cumplirían requisitos legales y ella se declaró inocente el 26 de marzo

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Fiscalía radicó escrito de acusación contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica - crédito @jguerrero112/Instagram/Reuters
Fiscalía radicó escrito de acusación contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica - crédito @jguerrero112/Instagram/Reuters

La Fiscalía General ya puso fecha para la acusación formal contra Juliana Guerrero y su presunta obtención de títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José, en Bogotá.

El 5 de agosto a las 4:00 p. m., en el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, se celebrará la audiencia en la que Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general del centro académico, deberán responder ante la justicia.

A la exaspirante al cargo de viceministra de Juventudes se le señala por, supuestamente, incluir dos títulos —uno de pregrado y otro de tecnóloga— en su hoja de vida cuando buscaba un puesto en el gobierno de Gustavo Petro.

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Según la fiscal Jessica Montealegre, los documentos no cumplirían con los requisitos legales para ser válidos, aunque Guerrero se declaró inocente en la audiencia de imputación celebrada el 26 de marzo.

La investigación comenzó cuando se detectó que ambos diplomas, atribuidos a la Fundación San José, no reflejaban estudios realmente realizados ni requisitos académicos cumplidos por parte de la funcionaria.

La investigación a la Fundación Universitaria San José comenzó con el caso Juliana Guerrero - crédito Fundación Universitaria San José
La investigación a la Fundación Universitaria San José comenzó con el caso Juliana Guerrero - crédito Fundación Universitaria San José

La Fiscalía sostiene que Guerrero conocía la falsedad de los títulos y, aun así, los presentó para intentar acceder al cargo. La acusación formal la señala por el delito de fraude procesal.

“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad”, señaló la delegada de la Fiscalía.

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“Con pleno conocimiento de que jamás cumplió con los requisitos de ley para la obtención de sus títulos académicos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, desplegó una conducta orientada a engañar a la administración pública”, complementó el ente acusador.

En el proceso también está vinculado Luis Carlos Gutiérrez, quien ocupó la secretaría general de la Fundación entre el 1 de septiembre de 2017 y el 12 de septiembre de 2025.

El Ministerio Público lo acusa de haber facilitado la expedición y firma de los diplomas y actas de grado, fechados el 1 de julio de 2025, en los que se consignaba falsamente que Guerrero cumplió los requisitos para los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram

“Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”, sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación.

El caso ha generado controversia dentro del Ejecutivo por el nivel del cargo al que aspiraba Guerrero. El proceso judicial avanza, y la audiencia de agosto será clave para definir si ambos serán llamados a juicio oral, lo que podría derivar en penas de varios años de cárcel si se comprueba la responsabilidad penal.

“El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos en la plataforma, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de inducir en error a los servidores encargados del nombramiento, independientemente de que el acto administrativo de nombramiento no se hubiera materializado”, señala la Fiscalía.

La audiencia de acusación permitirá a la Fiscalía exponer todos los detalles de la investigación ante el juez y las partes involucradas. El llamado a juicio oral marcará el inicio de la etapa procesal decisiva sobre los supuestos títulos falsos presentados ante el Estado.

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