Iván Cepeda anunció un acto público en Barranquilla el 7 de agosto a la misma hora en que se posesione Abelardo de la Espriella: “Desobediencia civil”

El anuncio fue dado por Iván Cepeda el miércoles 22 de julio de 2026 - crédito Cristian Bayona

El excandidato presidencial del Pacto Histórico y senador de la República, Iván Cepeda, anunció que el próximo 7 de agosto de 2026 realizará un acto público en Barranquilla, paralelo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El líder de la oposición señaló que la decisión se tomó tras recibir la invitación de diversas organizaciones sociales y que el propósito es responder a los planteamientos que el mandatario electo presente al inicio de su gestión.

“Por invitación de numerosas organizaciones sociales y ciudadanas, ese mismo día estaré en la ciudad de Barranquilla. Allí realizaré un acto público cuyo objetivo será pronunciarme frente a los planteamientos que presente el señor De la Espriella al comenzar su periodo de gobierno”, expresó.

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Iván Cepeda realizará un acto público en Barranquilla, paralelo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

En declaraciones a medios de comunicación, el excandidato presidencial ratificó que no asistirá a la posesión de De la Espriella, reiterando que no reconoce la legitimidad del abogado como presidente de Colombia.

“En vista de que, como lo había anunciado previamente, no asistiré a la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, reitero que no reconozco su legitimidad como presidente de la República”, señaló.

Iván Cepeda expresó que el evento será de manera pacífica, pero afirmó que “constituye una clara expresión de desobediencia civil”, motivo por el cual invitó a la ciudadanía a que lo acompañe el 7 de agosto de 2026 en Barranquilla.

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“La manifestación será pacífica, como todas las que hemos realizado, pero constituye una clara expresión de desobediencia civil. Invito a la ciudadanía a acompañarnos en Barranquilla el próximo 7 de agosto”, aseveró.

Iván Cepeda expresó que el evento será de manera pacífica, pero afirmó que “constituye una clara expresión de desobediencia civil” - crédito Colprensa

Pulla a De la Espriella

El 20 de julio de 2026, la elección para la presidencia del Senado colombiano generó un movimiento político atípico. Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico y conocido por su postura de oposición, decidió respaldar al senador Honorio Henríquez, representante del Centro Democrático. Este gesto se hizo visible a través de un video difundido en redes sociales, donde Cepeda mostró su voto a quienes se encontraban en la sesión.

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El triunfo de Henríquez sobre Alfredo Deluque, candidato apoyado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, fue interpretado por Cepeda como una derrota para De la Espriella. La frase utilizada por el senador, “la primera derrota de De la Espriella”, evidenció la relevancia simbólica que atribuyó al desenlace de la votación.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Desde la cuenta de seguidores de De la Espriella Presidente se cuestionó la alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. El mensaje publicado sugirió que ambos sectores actuaron en función de intereses coyunturales, criticando la falta de coherencia entre los bloques políticos.

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Iván Cepeda lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras victoria de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito @IvanCepedaCast/X

La publicación utilizó expresiones como “Todo cuadrado, politiqueros a fin de cuentas” para señalar que la colaboración entre partidos rivales respondía únicamente a conveniencias del momento.

Este intercambio reflejó la inconformidad de algunos sectores tras el resultado y la colaboración temporal entre fuerzas políticas que históricamente han estado enfrentadas en el Congreso.

El Pacto Histórico, por su parte, emitió un mensaje para explicar su decisión de votar por Henríquez. En el comunicado, la coalición aclaró que su respaldo no implicaba una cercanía ideológica con el Centro Democrático, sino que buscaba rechazar el proyecto político de Abelardo de la Espriella y lo que consideraron prácticas autoritarias.

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El bloque de izquierda insistió en que su postura frente a Álvaro Uribe y el Centro Democrático no variaba, reafirmando la distancia ideológica y la necesidad de garantías para la oposición durante la nueva presidencia del Senado.

La jornada en el Congreso terminó con celebraciones por parte del Pacto Histórico, quienes, al grito de “Hoy derrotamos al Tigrillo”, resaltaron el significado político de la elección y reiteraron su oposición a los abusos de poder.