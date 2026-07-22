Colombia

Iván Cepeda anunció un acto público en Barranquilla el 7 de agosto a la misma hora en que se posesione Abelardo de la Espriella: “Desobediencia civil”

El excandidato presidencial del Pacto Histórico indicó que el propósito es responder a los planteamientos que el presidente electo presente al inicio de su mandato

Guardar
Google icon
Además de garantizar la seguridad del presidente saliente (Petro) y el electo (De la Espriella), el ministro Sánchez afirmó que el trabajo en materia de seguridad desde la cartera de Defensa también cobija al excandidato presidencial Iván Cepeda - crédito Cristian Bayona
El anuncio fue dado por Iván Cepeda el miércoles 22 de julio de 2026 - crédito Cristian Bayona

El excandidato presidencial del Pacto Histórico y senador de la República, Iván Cepeda, anunció que el próximo 7 de agosto de 2026 realizará un acto público en Barranquilla, paralelo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El líder de la oposición señaló que la decisión se tomó tras recibir la invitación de diversas organizaciones sociales y que el propósito es responder a los planteamientos que el mandatario electo presente al inicio de su gestión.

“Por invitación de numerosas organizaciones sociales y ciudadanas, ese mismo día estaré en la ciudad de Barranquilla. Allí realizaré un acto público cuyo objetivo será pronunciarme frente a los planteamientos que presente el señor De la Espriella al comenzar su periodo de gobierno”, expresó.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE
Iván Cepeda realizará un acto público en Barranquilla, paralelo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

En declaraciones a medios de comunicación, el excandidato presidencial ratificó que no asistirá a la posesión de De la Espriella, reiterando que no reconoce la legitimidad del abogado como presidente de Colombia.

“En vista de que, como lo había anunciado previamente, no asistiré a la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, reitero que no reconozco su legitimidad como presidente de la República”, señaló.

Iván Cepeda expresó que el evento será de manera pacífica, pero afirmó que “constituye una clara expresión de desobediencia civil”, motivo por el cual invitó a la ciudadanía a que lo acompañe el 7 de agosto de 2026 en Barranquilla.

PUBLICIDAD

“La manifestación será pacífica, como todas las que hemos realizado, pero constituye una clara expresión de desobediencia civil. Invito a la ciudadanía a acompañarnos en Barranquilla el próximo 7 de agosto”, aseveró.

Iván Cepeda expresó que el evento será de manera pacífica, pero afirmó que “constituye una clara expresión de desobediencia civil” - crédito Colprensa
Iván Cepeda expresó que el evento será de manera pacífica, pero afirmó que “constituye una clara expresión de desobediencia civil” - crédito Colprensa

Pulla a De la Espriella

El 20 de julio de 2026, la elección para la presidencia del Senado colombiano generó un movimiento político atípico. Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico y conocido por su postura de oposición, decidió respaldar al senador Honorio Henríquez, representante del Centro Democrático. Este gesto se hizo visible a través de un video difundido en redes sociales, donde Cepeda mostró su voto a quienes se encontraban en la sesión.

El triunfo de Henríquez sobre Alfredo Deluque, candidato apoyado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, fue interpretado por Cepeda como una derrota para De la Espriella. La frase utilizada por el senador, “la primera derrota de De la Espriella”, evidenció la relevancia simbólica que atribuyó al desenlace de la votación.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Desde la cuenta de seguidores de De la Espriella Presidente se cuestionó la alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. El mensaje publicado sugirió que ambos sectores actuaron en función de intereses coyunturales, criticando la falta de coherencia entre los bloques políticos.

Iván Cepeda lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras victoria de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras victoria de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito @IvanCepedaCast/X

La publicación utilizó expresiones como “Todo cuadrado, politiqueros a fin de cuentas” para señalar que la colaboración entre partidos rivales respondía únicamente a conveniencias del momento.

Este intercambio reflejó la inconformidad de algunos sectores tras el resultado y la colaboración temporal entre fuerzas políticas que históricamente han estado enfrentadas en el Congreso.

El Pacto Histórico, por su parte, emitió un mensaje para explicar su decisión de votar por Henríquez. En el comunicado, la coalición aclaró que su respaldo no implicaba una cercanía ideológica con el Centro Democrático, sino que buscaba rechazar el proyecto político de Abelardo de la Espriella y lo que consideraron prácticas autoritarias.

El bloque de izquierda insistió en que su postura frente a Álvaro Uribe y el Centro Democrático no variaba, reafirmando la distancia ideológica y la necesidad de garantías para la oposición durante la nueva presidencia del Senado.

La jornada en el Congreso terminó con celebraciones por parte del Pacto Histórico, quienes, al grito de “Hoy derrotamos al Tigrillo”, resaltaron el significado político de la elección y reiteraron su oposición a los abusos de poder.

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaPosesión de Abelardo de la Espriella7 de agostoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan fuga masiva de presos en Popayán: reportan al menos un policía herido

Un amotinamiento en el centro de detención, ubicado en el casco urbano, permitió la evasión de un número aún no determinado de internos y activó un despliegue con apoyo de la Undmo y la Policía Nacional

Reportan fuga masiva de presos en Popayán: reportan al menos un policía herido

Así cayó el narco colombiano ‘Viejo Palpatín’, señalado de enviar cargamentos de droga desde Perú al Mundial 2026 en Estados Unidos

El hoy detenido habría llegado al país incaico entre 2023 y 2024 debido a problemas que habría tenido en su país de origen y al parecer relacionadas con negocios ilícitos

Así cayó el narco colombiano ‘Viejo Palpatín’, señalado de enviar cargamentos de droga desde Perú al Mundial 2026 en Estados Unidos

Debate sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella avanza en el Senado: se discuten al menos tres proposiciones

El Legislativo debate este miércoles 22 de julio de 2026 varias iniciativas que buscan cambiar el escenario del acto del 7 de agosto, mientras otra bancada insiste en mantenerlo en la capital y evitar un precedente con las Fuerzas Armadas

Debate sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella avanza en el Senado: se discuten al menos tres proposiciones

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

La mejor presentación de Osorio en el Grand Slam neoyorquino ha sido hasta segunda ronda; mientras que Arango debutó en este torneo apenas el año pasado ante la entonces #2 del mundo, Iga Swiatek

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Fiscalía fijó fecha para acusar a Juliana Guerrero por la compra de títulos falsos en la Fundación San José: exsecretario también fue llamado

La investigación sostiene que la exaspirante a viceministra los habría usado al buscar un cargo en el gobierno de Gustavo Petro, pese a que no cumplirían requisitos legales y ella se declaró inocente el 26 de marzo

Fiscalía fijó fecha para acusar a Juliana Guerrero por la compra de títulos falsos en la Fundación San José: exsecretario también fue llamado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo me llamo’: así despidieron al “aventurero” que había sido jurado del programa

Creador de contenido criticó a las mujeres que estudian y viajan y Valentina Taguado respondió fuerte: “¿Qué pasa con los hombres?”

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Deportes

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Revelan el avance de la construcción del nuevo estadio de Bogotá a pocos meses de haber iniciado la obra: debe estar listo en el 2027

Estas son las posiciones de las figuras de la selección Colombia en el ranking de rendimiento individual del Mundial 2026, según FIFA

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026