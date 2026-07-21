Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: los 475 atletas y las opciones de medalla para la delegación cafetera

La delegación colombiana es una de las más numerosas del evento multideportivo, en donde competirá contra México y Cuba - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia competirá en Santo Domingo 2026 con 475 atletas en 34 deportes, entre el 20 de julio y el 8 de agosto: será una de las delegaciones más numerosas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La nómina combinará amplitud territorial, equilibrio entre generaciones y peso competitivo en disciplinas individuales y de conjunto.

Dos departamentos y una ciudad concentran buena parte de ese equipo: Antioquia aporta 105 atletas, Valle 102 y Bogotá 73. En conjunto suman 280 deportistas, el 58,9% de toda la delegación.

La amplitud del equipo también se refleja en el origen de sus integrantes. La nómina reúne deportistas nacidos en 130 ciudades o lugares diferentes.

Bogotá encabeza esa lista con 74 atletas, el 15,6 % del total. Medellín suma 62 y Cali 55; entre las tres ciudades reúnen 191 deportistas, el 40,2% de la delegación.

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Cartagena es lugar de nacimiento de 20 atletas, Barranquilla de 14 y Pereira de 13. Bucaramanga y Rionegro aportan nueve cada una; Manizales y Cúcuta, ocho; y Montería, Palmira y Buga, seis por ciudad.

En el atletismo, Colombia puede marcar la diferencia durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

También figuran Envigado, Villavicencio, Buenaventura, Turbo, Valledupar, El Carmen de Viboral y Apartadó, con cinco representantes cada uno. Armenia, Sincelejo, Ibagué, Tuluá y Marinilla tienen cuatro, mientras Carepa, Pradera, Tumaco, Jamundí y Sogamoso aparecen con tres.

La composición por género incluye 212 mujeres y 263 hombres. Las primeras representan el 44,6% del total y los hombres el 55,4%, aunque varias disciplinas tendrán reparto exacto entre ambas ramas.

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Ese equilibrio aparece en fútbol, con 20 mujeres y 20 hombres; en rugby y voleibol, con 12 por rama; y también en arquería y bowling, con seis competidores por cada lado.

La delegación colombiana combina juventud y experiencia

La edad promedio del grupo es de 25,7 años, un dato que ubica a la delegación en una franja de madurez competitiva, según el Comité Olímpico Colombiano, aunque con espacio para atletas que recién empiezan su recorrido en el alto rendimiento. El segmento más numeroso es el de 24 a 29 años, con 161 deportistas.

La delegación colombiana no supera los 25 años de edad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Otros 96 atletas tienen entre 21 y 23 años, 88 están entre los 18 y los 20, y 16 se ubican entre los 14 y los 17. Del otro lado de la curva, 65 deportistas tienen entre 30 y 34 años y 47 ya cumplieron 35 o más.

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Eso significa que el 23,7% de la nómina supera los 30 años. Ese grupo aporta experiencia en una competencia que reunirá tanto a debutantes como a atletas con recorrido internacional.

La más joven de la delegación es Gabriela Campo Manes, del tenis de mesa, nacida el 6 de junio de 2011. Competirá con 15 años y será la menor del equipo colombiano. También llegarán con esa edad Andrés Santiago Garzón Camelo, del ajedrez, y María Jimena Mendoza Perutti, de gimnasia. Gabriela ocupa el lugar más joven al compararse la fecha exacta de nacimiento.

En el extremo opuesto aparece Hernando Ignacio Vega Camerano, del tiro deportivo, nacido el 21 de octubre de 1971. Competirá con 54 años y será el atleta más veterano de la delegación, con una diferencia de 39 años respecto de Gabriela.

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Las edades también cambian según el deporte. Gimnasia presenta uno de los promedios más bajos, con 19,4 años; tenis de mesa llega a 19,7; fútbol a 20,4; y esquí náutico y bádminton se ubican cerca de los 21.

En contraste, ecuestre registra la media más alta con 40 años. Le siguen tiro deportivo con 37,9, bowling con 32, triatlón con 31,3 y sóftbol con 30,8.

Estas son los favoritos a medalla en la delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Entre los medallistas olímpicos sobresale Carlos Ramírez, símbolo del BMX Racing colombiano y doble bronce en Río 2016 y Tokio 2020. En levantamiento de pesas estarán Yeison López, plata olímpica en 89 kilogramos en París 2024, y Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica de 71 kilogramos en esos mismos Juegos tras totalizar 257 kilogramos.

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La gimnasia tendrá como principal carta a Ángel Barajas, plata en barra fija en París 2024. Ese resultado lo convirtió en el primer gimnasta colombiano en subir a un podio olímpico y en el medallista olímpico más joven del país.

El patinaje de velocidad volverá a presentar una nómina de alto nivel con Gabriela Rueda, Kollin Castro, Juan Jacobo Mantilla y Jhon Edwar Tascón. Rueda acumula 13 títulos mundiales y fue la principal figura colombiana en los Juegos Mundiales Chengdú 2025 con cinco medallas: tres de oro y dos de plata.

Kevin Quintero ha sido campeón del mundo en Ciclismo de Pista y es una de las opciones de medalla para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En ciclismo de pista estará Kevin Quintero, campeón mundial de keirin en 2023, además de ganador de pruebas de Copa Mundo y títulos panamericanos. A su lado competirá Stefany Cuadrado, campeona mundial juvenil de keirin en 2023, dueña de tres camisetas arcoíris en el Mundial Juvenil de 2024 y medallista mundial élite en 2025 con apenas 19 años.

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En arquería aparece Sara López, campeona mundial individual en 2021, dueña de nueve títulos en finales de Copa Mundo y ganadora en 2026 de la primera parada del circuito en Puebla. Esa fortaleza se completa con Alejandra Usquiano, integrante de los equipos campeones mundiales de 2013, 2017 y 2021. La antioqueña además ganó la Final de la Copa Mundo de 2013 y consiguió el bronce individual en el Campeonato Mundial de 2025.

El bowling reunirá una de las mayores reservas de experiencia del equipo colombiano. Clara Juliana Guerrero llega con una trayectoria de casi tres décadas y más de 60 podios en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos, además del título en dobles de los Juegos Mundiales de 2017 y la plata en Birmingham 2022.

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