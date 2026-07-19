IShow Speed, cantante en la final del Mundial 2026, utilizó una camiseta con el logo de la selección Colombia: esta es la razón

IShowSpeed vino a Colombia el 12 de enero de 2025. El famoso streamer estadounidense visitó la ciudad de Cartagena en compañía del creador de contenido colombiano Westcol - crédito @Miguel_GJRC / X

Darren Jason Watkins, más conocido como IShow Speed, utilizó una camiseta personalizada durante el partido de la final del Mundial, entre España y Argentina. El creador de contenido, y cantante durante la ceremonia de la Copa del Mundo 2026, reunió los escudos de 45 selecciones en una misma prenda, para homenajearlas por su participación en el torneo.

La camiseta tenía los escudos de la selección España y Argentina en la parte superior, como finalistas del torneo, utilizaron la cantidad más grande de la prenda. Desde la parte del estomago para abajo, venían los escudos de las otras selecciones, en donde se encontraba el de la Federación Colombiana de Fútbol, en una segunda fila. Al lado derecho estaba el de Bélgica, al otro el de Estados Unidos y arriba el de Francia.

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El influencer IShowSpeed ​​actúa antes de la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey - crédito Frank Franklin II/AP Photo

Lo que dijo IShow Speed sobre su camiseta

La presencia del logo de las selecciones Colombia en esa prenda, no se debe a una cosa distinta a su participación en el Mundial 2026, y su clasificación a los octavos de final, pues en redes sociales afirmaron que la ausencia de las otras 19 selecciones se debió a que “Speed” solo se fijó en aquellas que estuvieron en una zona avanzada del torneo.

“Speed” presentó la camiseta a través de su canal de YouTube, en el que sostuvo una transmisión en vivo durante el partido entre Argentina y España en la final del Mundial 2026. Al presentarla, expuso: “Damas y caballeros, permítanme presentarles la camiseta de la final de la Copa del Mundo. Quería incluir a todos los países que participaron en el torneo; a todos y cada uno de ellos. Sentía que debía representar a todos los países... ¿por qué no? Al fin y al cabo, es el último partido".

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Este fue el logo, en fondo blanco, que utilizó el creador de contenido IShow Speed, en su camiseta durante la final del Mundial 2026 - crédito FCF

La presentación de IShow Speed en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Durante su aparición, “Speed” interpretó “World Cup (Champions)”, una canción que ha estado estrechamente ligada a su contenido y que miles de aficionados corearon antes del inicio de la final.

La presencia de IShowSpeed confirma el peso que tienen actualmente los creadores digitales dentro del ecosistema del fútbol. Con más de 50 millones de seguidores sumando sus diferentes plataformas, el estadounidense ha construido una comunidad global gracias a sus transmisiones en vivo, sus viajes para asistir a grandes eventos deportivos y su conocida admiración por Cristiano Ronaldo.

Durante los últimos años ha estado presente en Eurocopas, Mundiales, finales de Champions League y numerosos partidos amistosos, compartiendo contenido con futbolistas, entrenadores y aficionados. Esa cercanía con el deporte hizo que la FIFA lo incluyera como uno de los rostros del espectáculo de clausura del Mundial 2026, una decisión que buscó acercar el torneo a un público más joven.

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Otra perspectiva del show de IShowSpeed durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026 en el estadio East Rutherford, N.J., New York - crédito Ashley Landis/AP Photo

El episodio de la camiseta también evidenció el impacto que tienen hoy las redes sociales en este tipo de eventos. Lo que pudo haber sido un detalle menor terminó generando miles de publicaciones y comentarios en pocas horas, demostrando que cualquier elemento visual puede convertirse en tendencia cuando aparece en un escenario seguido por millones de personas alrededor del mundo.

IShowSpeed se convirtió en el primer creador de contenido digital en formar parte del espectáculo oficial de una final de la Copa Mundial de la FIFA, una muestra de la creciente influencia que tienen los streamers dentro de la industria del entretenimiento deportivo.

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Su actuación abrió el segmento musical de la ceremonia con “World Cup (Champions)”, un tema lanzado en junio de 2026 y concebido específicamente para el Mundial. La canción, que menciona a las 48 selecciones participantes del torneo, fue adoptada por la FIFA como una de las piezas musicales representativas del campeonato y se convirtió en uno de los himnos más populares entre los aficionados durante la competencia.

Después de su presentación, el espectáculo continuó con Post Malone, quien interpretó “Chrome Heartbreaker” y “Sunflower” junto a Swae Lee, mientras que Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini cantaron “Desire”, el himno oficial de la FIFA para esta edición del Mundial. La ceremonia reunió música, entretenimiento y cultura antes del inicio del partido, en un formato que buscó conectar con audiencias de distintas generaciones.

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