Paola Holguín es la ministra de Cultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Paola Holguín fue elegida por Abelardo de la Espriella como su nueva ministra de Cultura - crédito Senado

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a través de sus cuentas oficiales en redes sociales el nombramiento de una nueva integrante de su gabinete de cara al periodo 2026-2030. Se trata de Paola Holguín, excongresista y ex precandidata presidencial por el Centro Democrático en las pasadas elecciones.

“La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo. Por eso presento a Paola Holguín como ministra de Cultura de la Patria Milagro”, manifestó de la Espriella en su publicación, describiéndola como “una mujer guerrera, de la provincia, que asume el reto de dar la batalla cultural por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen”.

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Su misión será, en palabras del mandatario electo, “respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional”.

En cuanto a las metas por cumplir en la cartera, el mandatario electo expresó su compromiso con que los artistas “nunca más tendrán que vivir solo por amor al arte. Tendrán un Estado que valore su trabajo, impulse la creatividad y lleve el talento colombiano a los escenarios más importantes del mundo”.

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