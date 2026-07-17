Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul

Mackalister Silva y Arturo Vidal jugarán en El Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@colocolo/X

La Liga BetPlay está a una semana de comenzar, y Millonarios, que cumplió el 18 de junio los 80 años de fundación, quiere volver a sonreír junto a sus hinchas en el estadio El Campín en Bogotá.

El invitado para la fiesta será nada menos que Colo-Colo de Chile, excampeón de América en 1991 y el equipo más ganador de ese país, que cuenta en sus filas con el histórico volante Arturo Vidal (bicampeón de América con su selección en 2015 y 2016 ante Argentina y múltiple campeón en Europa).

Leonardo Castro sigue siendo una de las cartas clave en el ataque del "Embajador"-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@colocolo/X

El partido se jugará el 18 de julio de de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 4:00 p. m. (hora de Coiombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus Premium.

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Cómo llegan ambos equipos al juego e historial reciente

Millonarios

Millonarios perdió ante Universitario en Lima por marcador de 2-0, en un amistoso de pretemporada - crédito Millonarios FC

Los Azules vienen de jugar en Lima ante Universitario de Deportes, el 11 de julio de 2026, y cayeron por 2-0 en la capital peruana.

Con el doblete del delantero peruano José Rivera al minuto 51 y 79 de partido, el equipo dirigido por el argentino Héctor Cuper dejó sensaciones de tranquilidad en el cuadro “Crema” (apodo del Universitario).

A nivel oficial, el último juego que disputó el “Embajador” fue el 29 de mayo de 2026, en la goleada por 8-1 al Atlético de Cali en el estadio Pascual Guerrero por la Copa Colombia.

A continuación, así viene el cuadro dirigido por Fabián Bustos en sus últimos cinco partidos:

11 de julio de 2026 - Amistosos internacionales: Universitario 2-0 Millonarios

29 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Atlético FC 1-8 Millonarios FC

26 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: Millonarios 1-2 O’Higgins

23 de mayo de 2026 - Copa Colombia: Millonarios 2-2 Boyacá Chicó

19 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: São Paulo FC 1-1 Millonarios

Colo-Colo

Esteban Pavez, de 35 años, es un experimentado mediocentro con cartel de seleccionado chileno. - Crédito: AFP

Por su parte, Colo-Colo viene de jugar de forma oficial en la Copa de Chile, el 6 de julio de 2026 ante Recoleta en el estadio Monumental de Santiago de Chile, y empatar a dos goles.

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El cuadro visitante dio la sorpresa al irse en ventaja con el gol de Branco Antonio Provoste al minuto 20 de tiro penal, pero Maximiliano Romero empató el juego al 27.

Para la segunda mitad, Arturo Vidal adelantó al “Cacique” (apodo de Colo-Colo de Chile) al minuto 59 de partido, pero Recoleta terminó empatando gracias al atacante Carlos González al minuto 78 de partido.

A continuación, así viene el “Cacique” en sus últimos cinco partidos:

6 de julio de 2026 - Copa de Chile: Colo-Colo 2-2 Recoleta

2 de julio de 2026 - Copa de Chile: O’Higgins 4-1 Colo-Colo

29 de junio de 2026 - Copa de Chile: Unión Española 0-3 Colo-Colo

25 de junio de 2026 - Copa de Chile: Colo-Colo 3-2 O’Higgins

20 de junio de 2026 - Copa de Chile: Recoleta 0-3 Colo-Colo

En lo que se refiere a los duelos directos, hay que ir al 4 de octubre de 2007 por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Monumental de Santiago, cuando tras empatar a un gol, el equipo dirigido en ese entonces por el argentino Mario Vanemerak eliminó a los chilenos desde los tiros del punto penal por 5-4.

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El último partido que se jugó en Bogotá fue el 25 de septiembre de 2007, y terminó empatado a un gol. El primer gol del juego llegó gracias a Ervin González al minuto 55. Luego, al 72 de partido, el uruguayo Gustavo Biscayzacú empató para Colo-Colo.

Así está el historial de juegos:

4 de octubre de 2007 - Copa Sudamericana: Millonarios 1-1 Colo-Colo

25 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Colo-Colo 1-1 Millonarios