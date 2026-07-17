Operación ‘Tarjeta Roja’: ocho países se unieron durante el Mundial 2026 contra el ‘streaming ‘ilegal y la falsificación de marcas

La operación transnacional Tarjeta Roja reunió a ocho países para desarticular redes de piratería y violaciones a la propiedad intelectual durante el Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las principales preocupaciones de las autoridades durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue la lucha contra la piratería.

Tratándose del evento deportivo más importante del año a nivel mundial y de uno que genera disputas económicas para hacerse con los derechos de transmisión —ya sea en exclusiva o de manera parcial— se intensificaron los operativos contra la retransmisión ilegal de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que lograron bloqueos masivos e incautaciones históricas de dominios de streaming pirata.

Ocho países unieron fuerzas para desarticular redes dedicadas a la piratería durante la celebración del certamen.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia lideró la operación transnacional denominada “Tarjeta Roja”, con la participación de fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, con el respaldo del sector privado.

PUBLICIDAD

La iniciativa apuntó a combatir conductas informáticas ilícitas y violaciones a la propiedad intelectual asociadas al torneo, vinculadas a la retransmisión de los partidos valiéndose de métodos criminales.

“Mientras el planeta centraba su atención en la Copa Mundial de Fútbol 2026, un grupo de naciones afectó a las estructuras que se lucran con la falsificación y el hurto de contenidos digitales”, afirmó Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, al presentar los resultados de la operación.

Como parte de esta acción coordinada de las autoridades, 15 personas fueron capturadas y judicializadas en Colombia por participar en falsedad marcaria sobre artículos deportivos y en la comercialización de señales de video obtenidas de forma fraudulenta.

PUBLICIDAD

Raúl González Flechas, encargado de la división, - crédito Fiscalía General de la Nación

Los operativos se desplegaron durante el último mes en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Itagüí (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Acacías (Meta) y Bucaramanga (Santander).

Uno de los hallazgos centrales de la operación fue la identificación de cuatro personas que habrían intervenido las plataformas tecnológicas de una empresa de telecomunicaciones para prestar, sin autorización, el servicio de televisión por cable en Soacha, y que se habrían hecho pasar por funcionarios de esa compañía para ofrecer contenidos a precios muy por debajo del mercado.

La investigación identificó a cuatro personas acusadas de intervenir plataformas de una empresa de telecomunicaciones para prestar televisión por cable sin autorización en Soacha - crédito Fiscalía General de la Nación (Fiscalía General de la Nación)

Los implicados son Jairo Andrés Gómez García, Juan Pablo Gordo Méndez, Renzo David Ricaute Gutiérrez y Wilder Fabián Gómez García.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los cargos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad. Gómez García y Gordo Méndez aceptaron los cargos, y por decisión de un juez de control de garantías, tres de los procesados deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

PUBLICIDAD

González Flechas precisó que “fueron suspendidos 1.140 dominios y URL en territorio colombiano, empleados para retransmitir sin permiso eventos deportivos”. En el conjunto de los siete países participantes, la cifra total ascendió a 1.840 dominios inhabilitados por distribución ilegal de contenidos audiovisuales.

Falsificación de prendas deportivas también sufrió golpe en el operativo

Los allanamientos por falsificación de prendas deportivas del Mundial permitieron incautar 4.223 artículos falsos, 11.353 logotipos y 2.150 escudos de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Fiscalía General de la Nación (Fiscalía General de la Nación)

La operación también golpeó redes dedicadas a la reproducción no autorizada de marcas registradas en camisetas, sudaderas y prendas alusivas al Mundial.

11 personas, identificadas como propietarias de establecimientos de comercio donde se vendían dichos artículos, fueron presentadas ante jueces de control de garantías e imputadas por usurpación de derechos de propiedad industrial, vulneración de derechos patrimoniales de autor y conexos, así como favorecimiento y facilitación de contrabando.

PUBLICIDAD

En los allanamientos a locales de Bogotá, Itagüí, Cali, Acacías y Bucaramanga, las autoridades incautaron 4.223 elementos deportivos falsos, 11.353 logotipos espurios listos para adherir a prendas, 2.150 escudos de la Federación Colombiana de Fútbol, y maquinaria de sublimado y sellado utilizada en esas actividades ilícitas.