Colombia

Más detalles detrás de la ruptura de Karol G y Feid: así describió la cantante el momento de reflexión que atravesó y lo que habría pasado entre los dos

La cantante colombiana contó en una entrevista con Elle que el quiebre amoroso no tuvo escándalos ni episodios puntuales, y se refirió al proceso personal que ha vivido durante el último año

Guardar
Google icon
Hombre con gorra y mujer rubia sentados en un sofá marrón, espaldas a una estantería con libros y una ventana con lluvia.
Karol G da detalles de sobre su separación de Feid: habló de la incompatibilidad que los llevó a terminar y del proceso de sanación que vivió en Hawái - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de meses de especulaciones sobre el final de una de las relaciones más comentadas de la música latina, Karol G habló con mayor profundidad sobre su ruptura con Feid.

La cantante paisa reveló que el fin de su romance no estuvo marcado por escándalos, infidelidades o conflictos públicos, sino por una incompatibilidad entre ambos, una situación que la llevó a vivir un intenso proceso de reflexión lejos de los escenarios.

La artista abrió su corazón durante una entrevista con la revista Elle, donde, además de protagonizar la portada de la publicación, habló sobre las transformaciones personales que ha experimentado durante el último año, un periodo que describió como uno de los más desafiantes de su vida tanto en el ámbito profesional como emocional.

PUBLICIDAD

Las declaraciones también complementan algunos de los episodios narrados en su documental Mañana será bonito, producción en la que ya había compartido detalles de su pasado amoroso con Anuel AA. Sin embargo, esta vez decidió referirse a la relación más reciente que mantuvo durante cerca de tres años con el también cantante colombiano Feid, conocida por haberse desarrollado con un bajo perfil mediático.

Dos personas, un hombre y una mujer, sentadas en extremos opuestos de un banco de madera bajo la lluvia. El hombre lleva gorra y gafas, la mujer tiene cabello rubio.
Karol G explicó que su ruptura con Feid no respondió a escándalos ni infidelidades, sino a una incompatibilidad en la relación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó la publicación, cuando comenzaron a circular los rumores de la separación, muchos seguidores intentaron encontrar explicaciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, Karol G dejó claro que el desenlace no obedeció a un hecho puntual.

PUBLICIDAD

No se debió a una serie de eventos catastróficos, sino simplemente a una incompatibilidad”, reseñó la revista.

Antes de que la noticia se hiciera pública, la intérprete decidió alejarse completamente de la vida pública. Durante cuatro semanas viajó a Hawái, donde encontró el espacio necesario para afrontar el duelo sentimental, desconectarse de las redes sociales y replantearse diferentes aspectos de su vida.

Ese retiro, según contó la artista en la entrevista, fue fundamental para entender que no siempre era necesario mostrarse fuerte frente a todo.

Antes, intentaba ser una versión superpoderosa de mí misma todo el tiempo. Era como si me pusiera una coraza, una armadura: ‘Puedo con todo, nada me afecta, nada me llega’. Pero tienes que existir en todas tus versiones para tener ese poder. La gente dice: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué lo amé?’. No… no quiero que mis fans sientan que siempre tienen que ser unas bichotas. También quiero enseñarles a vivir la tristeza”, expresó Karol G en la revista Elle.

Algunos comentarios estuvieron lejos de apoyar a la artista - crédito Karol G / Instagram
La entrevista de Karol G con Elle abordó la separación de Feid y los cambios personales que atravesó durante el último año - crédito Karol G / Instagram

Para Karol G, ese proceso significó aceptar que la vulnerabilidad también hace parte del crecimiento personal y que las experiencias difíciles terminan dejando enseñanzas importantes.

Cuando pasa el tiempo y ves las cosas con más claridad, dices: ‘Tenía que pasar para aprender esto, para entender esto, para valorarlo más’”, agregó durante la entrevista.

La cantante también confesó que, en esas semanas de aislamiento en Hawái, permaneció prácticamente desconectada del mundo exterior porque sentía que cada una de sus palabras era interpretada de manera diferente.

Ese tiempo de introspección también estuvo acompañado por la música, pues la colombiana reveló que escuchó constantemente a la artista francesa Oklou y a la banda estadounidense Cigarettes After Sex, cuyo estilo melancólico terminó inspirando una nueva etapa creativa.

Precisamente de esa conexión surgió una amistad con Greg González, vocalista de la agrupación, con quien posteriormente escribió su reciente canción Después de Ti, una balada que presentó durante su actuación en Coachella y que, según explicó, nació mientras atravesaba el duelo sentimental.

En una reciente entrevista, Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex relató cómo surgió la balada "Después de Ti" - crédito Spotify y @karolg/Instagram
La música de Oklou y Cigarettes After Sex inspiró una nueva etapa creativa de Karol G después de la ruptura con Feid - crédito Spotify y @karolg/Instagram

Después de Ti surgió de un amor perdido, sin que yo siquiera supiera que se había perdido; después de eso seguí buscando ese amor. Luego falleció un primo pequeño y, cuando hablé con su madre, dijo frases exactas de mi canción. Siento que puede ser para alguien que se fue al cielo o para personas que ya no están juntas. Greg también se sintió identificado por una pérdida personal que había vivido. Conectamos de inmediato”, explicó.

Además de referirse a la ruptura, Karol G habló sobre la evolución de su identidad artística y personal, asegurando que ya no desea ser vista únicamente bajo la imagen de “La Bichota”, también como una mujer que atraviesa cambios, dudas y momentos difíciles.

“Las mujeres estamos en constante transformación, tratando de encontrar nuestro lugar. La gente intenta encasillarme, pero soy muchas cosas. Claro, soy una bichota, pero también soy vulnerable. Me encanta que mi imagen y lo que represento sean profundamente latinos, pero también quiero ser una artista global. Hay una parte de mí que vibra en la oscuridad, que vibra en la soledad”, manifestó.

Temas Relacionados

Karol GFeidKarol G y FeidRuptura Karol G y FeidColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: esto dijo

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se refirió al embarazo de su hermana y respondió a preguntas sobre la posibilidad de convertirse en madre, además de aclarar su situación sentimental

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: esto dijo

Por presuntas fallas en la atención de un episodio de acoso laboral, el Ministerio de Trabajo formuló cargos contra J.P. Morgan Colombia

La entidad financiera podría enfrentar sanciones económicas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, si llega a ser declarada responsable

Por presuntas fallas en la atención de un episodio de acoso laboral, el Ministerio de Trabajo formuló cargos contra J.P. Morgan Colombia

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Chontico Día resultados de hoy viernes 17 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 17 de julio, esta fue la jugada ganadora

Militares del Ejército en el Sinaí reclaman un reajuste de su partida de manutención

La institución informó que ya avanza un plan de reestructuración para corregir la inconformidad por una presunta inequidad frente a otros rangos, tras una visita del alto mando a la península

Militares del Ejército en el Sinaí reclaman un reajuste de su partida de manutención
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: esto dijo

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: esto dijo

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Gerard Piqué y Clara Chía estarían en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que Shakira será la cantante principal

Manuela QM se fue contra seguidora que la señaló de haberse embarazado de Blessd para “amarrarlo”: “Ni así pudiste”

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Este sería el sorpresivo destino que tendría Radamel Falcao García en el fútbol internacional tras su salida de Millonarios