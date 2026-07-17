Más detalles detrás de la ruptura de Karol G y Feid: así describió la cantante el momento de reflexión que atravesó y lo que habría pasado entre los dos

Karol G da detalles de sobre su separación de Feid: habló de la incompatibilidad que los llevó a terminar y del proceso de sanación que vivió en Hawái - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de meses de especulaciones sobre el final de una de las relaciones más comentadas de la música latina, Karol G habló con mayor profundidad sobre su ruptura con Feid.

La cantante paisa reveló que el fin de su romance no estuvo marcado por escándalos, infidelidades o conflictos públicos, sino por una incompatibilidad entre ambos, una situación que la llevó a vivir un intenso proceso de reflexión lejos de los escenarios.

La artista abrió su corazón durante una entrevista con la revista Elle, donde, además de protagonizar la portada de la publicación, habló sobre las transformaciones personales que ha experimentado durante el último año, un periodo que describió como uno de los más desafiantes de su vida tanto en el ámbito profesional como emocional.

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Las declaraciones también complementan algunos de los episodios narrados en su documental Mañana será bonito, producción en la que ya había compartido detalles de su pasado amoroso con Anuel AA. Sin embargo, esta vez decidió referirse a la relación más reciente que mantuvo durante cerca de tres años con el también cantante colombiano Feid, conocida por haberse desarrollado con un bajo perfil mediático.

Karol G explicó que su ruptura con Feid no respondió a escándalos ni infidelidades, sino a una incompatibilidad en la relación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó la publicación, cuando comenzaron a circular los rumores de la separación, muchos seguidores intentaron encontrar explicaciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, Karol G dejó claro que el desenlace no obedeció a un hecho puntual.

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“No se debió a una serie de eventos catastróficos, sino simplemente a una incompatibilidad”, reseñó la revista.

Antes de que la noticia se hiciera pública, la intérprete decidió alejarse completamente de la vida pública. Durante cuatro semanas viajó a Hawái, donde encontró el espacio necesario para afrontar el duelo sentimental, desconectarse de las redes sociales y replantearse diferentes aspectos de su vida.

Ese retiro, según contó la artista en la entrevista, fue fundamental para entender que no siempre era necesario mostrarse fuerte frente a todo.

“Antes, intentaba ser una versión superpoderosa de mí misma todo el tiempo. Era como si me pusiera una coraza, una armadura: ‘Puedo con todo, nada me afecta, nada me llega’. Pero tienes que existir en todas tus versiones para tener ese poder. La gente dice: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué lo amé?’. No… no quiero que mis fans sientan que siempre tienen que ser unas bichotas. También quiero enseñarles a vivir la tristeza”, expresó Karol G en la revista Elle.

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La entrevista de Karol G con Elle abordó la separación de Feid y los cambios personales que atravesó durante el último año - crédito Karol G / Instagram

Para Karol G, ese proceso significó aceptar que la vulnerabilidad también hace parte del crecimiento personal y que las experiencias difíciles terminan dejando enseñanzas importantes.

“Cuando pasa el tiempo y ves las cosas con más claridad, dices: ‘Tenía que pasar para aprender esto, para entender esto, para valorarlo más’”, agregó durante la entrevista.

La cantante también confesó que, en esas semanas de aislamiento en Hawái, permaneció prácticamente desconectada del mundo exterior porque sentía que cada una de sus palabras era interpretada de manera diferente.

Ese tiempo de introspección también estuvo acompañado por la música, pues la colombiana reveló que escuchó constantemente a la artista francesa Oklou y a la banda estadounidense Cigarettes After Sex, cuyo estilo melancólico terminó inspirando una nueva etapa creativa.

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Precisamente de esa conexión surgió una amistad con Greg González, vocalista de la agrupación, con quien posteriormente escribió su reciente canción Después de Ti, una balada que presentó durante su actuación en Coachella y que, según explicó, nació mientras atravesaba el duelo sentimental.

La música de Oklou y Cigarettes After Sex inspiró una nueva etapa creativa de Karol G después de la ruptura con Feid - crédito Spotify y @karolg/Instagram

“Después de Ti surgió de un amor perdido, sin que yo siquiera supiera que se había perdido; después de eso seguí buscando ese amor. Luego falleció un primo pequeño y, cuando hablé con su madre, dijo frases exactas de mi canción. Siento que puede ser para alguien que se fue al cielo o para personas que ya no están juntas. Greg también se sintió identificado por una pérdida personal que había vivido. Conectamos de inmediato”, explicó.

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Además de referirse a la ruptura, Karol G habló sobre la evolución de su identidad artística y personal, asegurando que ya no desea ser vista únicamente bajo la imagen de “La Bichota”, también como una mujer que atraviesa cambios, dudas y momentos difíciles.

“Las mujeres estamos en constante transformación, tratando de encontrar nuestro lugar. La gente intenta encasillarme, pero soy muchas cosas. Claro, soy una bichota, pero también soy vulnerable. Me encanta que mi imagen y lo que represento sean profundamente latinos, pero también quiero ser una artista global. Hay una parte de mí que vibra en la oscuridad, que vibra en la soledad”, manifestó.

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