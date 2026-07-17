Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla-crédito César Olmedo/REUTERS

El Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llega a su fin con el partido entre Francia e Inglaterra (disputarán el tercer lugar) y el gran duelo entre España y Argentina por el título.

Tras el cierre de la acción mundialista, se reanudarán los torneos locales y continentales en Sudamérica. Entre ellos, la Copa Sudamericana, que contará con Santa Fe, campeón de la edición de 2015, e Independiente Medellín.

Santa Fe es el único equipo campeón de la competencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por los lados de Independiente Santa Fe, que viene de quedar por fuera de la Copa Libertadores en el grupo que compartió junto a Peñarol de Uruguay, Platense de Argentina y Corinthians de Brasil, jugará el 23 de julio de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín ante el Caracas FC, uno de los equipos más grandes de Venezuela.

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El juego de vuelta se llevará a cabo el 30 de julio de 2026, en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela a partir de las 7:30 p. m.

Medellín viene de jugar la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, Flamengo y Cusco FC-crédito Luisa González/REUTERS

Por los lados de Independiente Medellín, que viene de la Copa Libertadores, recibirá el 22 de julio de 2026 en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 5:00 p. m. (hora de nuestro país) al Vasco da Gama de Brasil.

El juego de vuelta para el equipo “Poderoso de la Montaña” se llevará a cabo en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, el 29 de julio de 2026 también a las 5:00 p. m.

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A continuación, estos son los emparejamientos que tendrán los playoffs del segundo torneo de clubes más importante del continente:

Boca Juniors (Argentina) - O’Higgins (Chile) vs. Recoleta (Paraguay)

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú) - Bragantino (Brasil)

Lanús (Argentina) - Cienciano (Perú) vs. Botafogo (Brasil)

Olimpia (Paraguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - Vasco da Gama (Brasil)

Santa Fe (Colombia)- Caracas FC (Venezuela) vs. River Plate (Argentina)

Club Nacional (Uruguay) - Tigre (Argentina) vs. Montevideo City Torque (Uruguay)

Universidad Central (Venezuela) - Santos (Brasil) vs. Macará (Ecuador)

Bolívar (Bolivia)- Grêmio (Brasil) vs. São Paulo (Brasil)

El estadio Metropolitano de Barranquilla será la gran sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Render de como se vería el estadio Metropolitano de Barranquilla, luego de terminada la remodelación - crédito captura de video

Barranquilla, Metropolitano, Sudamericana,2026 y Conmebol quedaron unidos de forma oficial desde el 28 de noviembre de 2025, cuando se anunció que la ciudad colombiana albergará la final única del torneo continental, una designación que llegó acompañada por una remodelación del estadio Roberto Meléndez para elevar su capacidad a 60.000 espectadores y adaptarlo a los requisitos operativos del evento.

La transformación del escenario también apunta a un uso multipropósito. Según la Alcaldía de Barranquilla, el aforo podrá llegar a 75.000 espectadores en conciertos al sumar público en la gramilla, mientras que la modernización incluye 10 nuevas enfermerías, más de 288 servicios sanitarios, 72 urinarios y una sala de prensa para 130 personas.

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La sede de la final no quedó solo en el anuncio institucional. El 4 de febrero de 2026, una comisión de Conmebol visitó Barranquilla para inspeccionar el avance de las obras en el Metropolitano y abrir la coordinación operativa de todo lo relacionado con el partido por el título.

La delegación del organismo sudamericano estuvo integrada por Ícaro Nogueira, responsable de Operaciones y líder de las finales; Emanuel Días, gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, gerente de Seguridad. Por la Federación Colombiana de Fútbol participaron Pedro Salcedo, director de Competiciones, y Óscar Ramos, asesor jurídico.

La jornada incluyó reuniones con autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos operativos para revisar infraestructura, logística, seguridad, atención al espectador y experiencia del aficionado. También se evaluaron posibles locaciones para eventos oficiales, propuestas ligadas al turismo en la ciudad y la selección de los campos de entrenamiento para los equipos finalistas.

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Las obras comenzaron después del estreno de Junior en la Liga BetPlay ante Deportes Tolima, el 18 de enero. Entre los trabajos ya ejecutados figuraba el retiro completo de la grama, mientras seguían las labores de excavación y demolición.

Es importante recordar que, la gran final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre de 2026 en la capital del Atlántico.