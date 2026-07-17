Colombia

Único periodista que asistió a la entrega de Pablo Escobar a La Catedral reflexionó sobre las preguntas que no le hizo al capo

Luis Alirio Calle fue el encargado de contarle a Colombia que el líder del cartel de Medellín se había sometido a la justicia el 19 de julio de 1991

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Calle fue el único periodista que estuvo en el sometimiento del líder del cartel de Medellín - crédito @luisaliriocallem/Instagram

El 19 de junio de 1991, en medio de una guerra contra el Estado y el cartel de Medellín, su líder, Pablo Escobar, se entregó a las autoridades colombianas en Antioquia.

Además de las autoridades, el capo y algunos de sus sicarios de confianza, fueron testigos del hecho el padre García Herreros y el periodista Luis Alirio Calle, que fue seleccionado por el criminal para asistir al lugar de la entrega y grabar un comunicado en el que Escobar explicó los motivos de su decisión.

A punto de cumplirse 35 años de la entrega del capo, Calle compartió un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que, hasta la fecha, sigue cuestionándose por las preguntas que no le hizo al narcotraficante en esa ocasión.

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Luis Alirio Calle
Calle fue el único periodista que cubrió la entrega de Pablo Escobar - crédito Corpocentro

En primer lugar, Calle leyó un fragmento del libro Lo que no le pregunté a Pablo Escobar, publicado en 2022, en el que narró lo vivido durante la jornada.

“Ya de nuevo en el aire, el Arete me propuso que cambiáramos de puesto, de modo que yo quedara al lado de Escobar. No fue necesario decir que sí, y no pasó mucho tiempo para que yo tuviera prendida la grabadora que me había prestado Rodrigo Pareja antes de salir de la gobernación. El resultado fue la conversación ya transcrita, en la que Pablo, no sin cierto humor negro, dijo que yo le estaba haciendo trampa”.

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Calle resaltó que el contexto no era el mejor para hacer una entrevista estructurada y afirmó que en su carrera ha aprendido que tras un cubrimiento siempre queda la sensación de que se pudo haber preguntado algo más al entrevistado.

“Lo que no le pregunté a Pablo Escobar fue por qué él no lo permitió, o por qué yo estaba estresado, o por qué no me pareció prudente, o por qué tenía miedo. Independientemente de las causas, motivos, obstáculos, siempre queda como una espinita atravesada la pregunta que nunca hicimos, y más en este oficio mío”.

Pablo Escobar permaneció recluido en la cárcel La Catedral en Envigado - crédito Colprensa
Pablo Escobar permaneció recluido en la cárcel La Catedral en Envigado durante poco más de un año - crédito Colprensa

El antioqueño reflexionó sobre otros aspectos que vivió durante la entrega del capo, incluyendo volar en un helicóptero junto con la persona más buscada en el mundo en ese momento.

“Incluso las preguntas que no hacemos y las que jamás haremos. Creo que cada cosa, cada suceso, cada hecho, cada ser es, en algún aspecto, una pregunta nunca hecha”, puntualizó Calle, que reconoció que ese momento de su vida es una página que no ha podido pasar.

Lo que ha contado Calle sobre la entrega del capo

Luis Alirio Calle - Pablo Escobar
Calle fue el único periodista que estuvo en la entrega del capo en 1991 - crédito Visuales IA

En diálogo con Cambio, Calle afirmó que la entrega a la justicia fue la primera y única vez que vio al capo antioqueño, que, en su concepto, se comportó como el anfitrión de una fiesta, no como alguien que iba a ser encerrado en una prisión.

Escobar nada me pagó, y ni siquiera sugirió que lo haría, ni indagó si yo esperaba algo. Sentí su respeto. Tampoco tuve la sensación de estar en peligro después de que el temido narco llegó a su cárcel, solo recuerdo que conté las cosas tal como ocurrieron, sin el uso de adjetivo alguno“, afirmó el comunicador.

En la entrevista mencionada, Calle reveló que las preguntas que no le hizo a Pablo Escobar las guardó hasta que en 2023 pudo hablar con Juan Pablo Escobar, hijo del capo, que, sin tener certeza de que fuera la verdad, indicó los motivos por los que su padre se sometió a la justicia.

“Luego de que el hombre leyera todo su comunicado de entrega a la justicia y yo lo registrara en mi grabadora prestada de audio que llevé, le pedí que me permitiera algunas preguntas. Me dijo que lo que él quería decir ese día, ya lo tenía yo en la grabadora; sin embargo, me dejó preguntar, pero me atoré, no hice las preguntas que tenía que hacer, sentía sobre mí la presión de Pablo mirándome, diciéndome que tuviera cuidado porque yo no era fiscal ni juez”.

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