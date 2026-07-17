Colombia

Carlos Fernando Galán desmintió a Petro tras acusaciones sobre la habilitación del San Juan de Dios: “Presidente, lo veo confundido”

El mandatario aseguró que el alcalde de Bogotá no va a expedir la habilitación para la prestación de servicios de salud en el hospital. Galán respondió que el Gobierno no ha cumplido con su tarea

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Duelo de palabras entre Gustavo Petro y el alcalde electo Luis Carlos Galán sobre el proyecto del metro elevado en Bogotá llegaron a las redes sociales - crédito Presidencia - @RSilvaRomero/X
Gustavo Petro aseguró que el alcalde Carlos Fernando Galán le impidió la entrada al San Juan de Dios. El mandatario local lo negó - crédito Presidencia - @RSilvaRomero/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro en relación con las obras que se adelantan en el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil.

Por un lado, en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 15 de julio, el primer mandatario aseguró que la administración de Galán no permitió que el Gobierno hiciera una auditoría en el sitio. "Un alcalde no puede prohibirle al presidente de la República ir a auditar en qué se gasta el dinero público nacional”, indicó.

Posteriormente, en su cuenta de X, afirmó que el alcalde de Bogotá estaría impidiendo que se expida la habilitación de prestación de servicios de salud en el hospital. Advirtió que esa decisión supondría un billonario detrimento patrimonial, teniendo en cuenta la inversión que hizo la Nación en el proyecto de restauración.

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“Me encuentro con que el alcalde no expedirá la habilitación para salud del hospital (...). No le haga daño a Bogotá Colombia y las víctimas de la violencia que usted y yo somos víctimas. Expida usted la habilitación para abrir servicios de salud al Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Pido a la víctimas de la violencia estar atentas a la movilización si buscan acabar los avances en reparación de la víctimas de la violencia y su justicia para la verdad (sic)”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el hospital San Juan de Dios está listo para abrir progresivamente servicios hospitalarios - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que el hospital San Juan de Dios está listo para abrir progresivamente servicios hospitalarios - crédito @petrogustavo/X

En respuesta a las declaraciones del jefe de Estado, el mandatario de la capital aclaró que en ningún momento se le impidió el ingreso a las instalaciones del hospital. Además, recordó que en enero firmaron un convenio en el que se establece el protocolo a seguir para entrar a verificar el avance de las obras. Se debe presentar una solicitud. “Presidente, lo veo confundido”, indicó.

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Asimismo, negó que su administración no quiera expedir la habilitación para la prestación de los servicios de salud. “No es cierto que hoy el San Juan de Dios esté en condiciones para ser habilitado. Su gobierno no ha presentado solicitud de habilitación, no existe un plan de movilidad que garantice la seguridad de pacientes y trabajadores, y la obra de los consultorios no está completa”, señaló.

En desarrollo...

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