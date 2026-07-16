Colombia

Así reaccionaron algunos políticos a la noticia de que Beto Coral llegará a Colombia en vuelo de deportados: “Con los brazos abiertos”

La deportación desde Estados Unidos del activista afín al petrismo ocurre tras su arresto en Arizona, vinculado a protestas políticas antes de la segunda vuelta presidencial

Guardar
Google icon
Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X
Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X

En la noche del jueves 16 de julio de 2026, Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresará a Colombia deportado desde Estados Unidos.

El creador de contenido digital, figura polémica en la esfera política nacional, será trasladado junto con otros 92 ciudadanos colombianos en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), según informó Blu Radio.

La operación de deportación partió desde el aeropuerto de Alexandria, en Louisiana (EE. UU.), y tiene como destino final el terminal aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X
El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

La detención del activista político ocurrió hace un mes en Arizona, tras su participación en una manifestación realizada en Miami. En ese evento, protestó en contra de Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señaló que el influencer político no contaba con su situación migratoria resuelta, ya que había ingresado a ese país en el 2015 con una visa de turismo y negocios B1/B2 que solo le permitía una estancia legal de seis meses, por lo que permaneció en forma irregular durante cerca de 10 años.

Tras lo anterior, diversas voces del ámbito político colombiano han reaccionado al anuncio de la deportación. El secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo, expresó en redes sociales: “Fuerza @Betocoralg. Te esperamos con los brazos abiertos en Colombia. Eres un líder que merece dirigir cosas relevantes en nuestro país. Cuenta conmigo y miles para la decisión que tomes”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el defensor de derechos humanos Kuis Ernesto Olave solicitó garantías de protección para el activista.

Esteban Restrepo respaldó a Beto Coral y destacó su liderazgo tras anuncio de deportación - crédito @estebanrestre/X
Esteban Restrepo respaldó a Beto Coral y destacó su liderazgo tras anuncio de deportación - crédito @estebanrestre/X

“Por favor un esquema de seguridad para Beto Coral, que no lo pueda retirar, ni restringir el gobierno entrante de doble nacionalidad, que con amistades en el poder facho del Norte lo puso tras las rejas y así callarlo al final de la campaña”, publicó Olave, dirigiendo su petición tanto al presidente Petro como a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Esta solicitud refuerza la preocupación por la seguridad de Coral en su retorno, en un escenario político marcado por la polarización y la controversia.

Defensor de derechos humanos solicitó esquema de seguridad para Beto Coral por riesgos políticos - crédito @LUISEROLAVE/X
Defensor de derechos humanos solicitó esquema de seguridad para Beto Coral por riesgos políticos - crédito @LUISEROLAVE/X

El caso también ha generado críticas desde sectores opositores. Santiago Narváez, concejal de Medellín, cuestionó la narrativa que presenta a Coral como un símbolo de resistencia o dignidad.

En respuesta a comentarios del exsenador Gustavo Bolívar, Narváez afirmó: “¿Símbolo de lucha y dignidad? Beto Coral calumnió a un expresidente sin pruebas y tuvo que retractarse ante un tribunal gringo. Meses después, mujeres lo denunciaron por violencia de género. La izquierda no tiene mártires, tiene un problema serio para escoger a quién idolatra”.

El concejal remató su crítica con la frase: “La izquierda construyendo mártires sin revisar el prontuario”.

Concejal de Medellín cuestionó el respaldo de Gustavo Bolívar a Beto Coral - crédito @SantiNarvaezL/X
Concejal de Medellín cuestionó el respaldo de Gustavo Bolívar a Beto Coral - crédito @SantiNarvaezL/X

Por último, el concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, José Cuesta Novoa, denunció en redes sociales las condiciones que habría enfrentado Beto Coral tras su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Cuesta afirmó que el creador de contenido “fue torturado, trasladado a varios campos de concentración, en donde confinan a migrantes de todo el mundo, particularmente latinos”. Según el cabildante, Coral atravesó “ese infierno” antes de ser deportado a Colombia.

El concejal responsabilizó al gobierno estadounidense, describiéndolo como “xenófobo y racista como el de Trump”.

Concejal José Cuesta denunció trato inhumano a Beto Coral durante detención por ICE en Estados Unidos - crédito @jcuestanovoa/X
Concejal José Cuesta denunció trato inhumano a Beto Coral durante detención por ICE en Estados Unidos - crédito @jcuestanovoa/X

Gustavo Petro se pronunció tras llegada de Beto Coral a Colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales tras la llegada de Beto Coral a Colombia, deportado desde Estados Unidos luego de un proceso migratorio que generó controversia pública.

Petro afirmó que Coral fue “injustamente encarcelado en los EEUU por persecusión directa de Abelardo de la Espriella”, subrayando el carácter político del caso.

El mandatario remarcó: “Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas”, haciendo referencia a las condiciones de traslado de quienes retornan al país.

En su mensaje, Petro expresó expectativas respecto al futuro nacional: “Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”. También anunció medidas de protección: “Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país”, en alusión a las tensiones y riesgos que enfrentan líderes sociales y activistas.

El presidente extendió su postura a la política internacional, sosteniendo que “Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo porque ya vivió uno”. Agregó: “Quien apoye genocidios de bebés en el mundo los quiere también para Colombia”. Petro concluyó su mensaje apelando a la unidad: “Hoy no es hora de desunión es hora de unión por la Vida”.

Temas Relacionados

Beto CoralDeportaciónEstados UnidosDeportadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro recordó que dará su último discurso presidencial el 20 de julio: “Segundo grito de independencia”

El mandatario colombiano invitó a la ciudadanía a congregarse en las plazas del país el Día de la Independencia, cuando dará su mensaje final antes de concluir su gobierno el 6 de agosto

Gustavo Petro recordó que dará su último discurso presidencial el 20 de julio: “Segundo grito de independencia”

Petro confirmó que Beto Coral llegará a Colombia tras salir deportado de EE. UU.: “Encarcelado por persecución directa de De la Espriella”

El primer mandatario sostuvo que el activista colombiano fue desplazado en un avión de inmigrantes sin cadenas

Petro confirmó que Beto Coral llegará a Colombia tras salir deportado de EE. UU.: “Encarcelado por persecución directa de De la Espriella”

Barranquilla está entre las ciudades donde más horas de sueño se pierden: un estudio revela la razón

Un informe internacional puso a la ciudad colombiana entre las urbes latinoamericanas más golpeadas por la pérdida de descanso, que ya enciende alertas por sus efectos diarios

Barranquilla está entre las ciudades donde más horas de sueño se pierden: un estudio revela la razón

Parte del techo de un centro comercial en Bogotá se cayó encima de un guarda de seguridad: así se vivieron los momentos de pánico

Las directivas de Plaza Central señalaron que la humedad provenía de un espacio privado del cuarto nivel y que la causa del incidente continúa bajo verificación técnica. Además, informaron el estado de salud de la mujer que aparece en el video

Parte del techo de un centro comercial en Bogotá se cayó encima de un guarda de seguridad: así se vivieron los momentos de pánico

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

La creadora de contenido se mostró conmovida al recordar su historia sentimental con el actor y respondió a quienes la critican en redes sociales por continuar promocionando los productos de su expareja

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Abogada de Epa Colombia reaccionó a los comentarios que recibe por ayudar a la empresaria a salir de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina: “La humildad solo crea conformistas”

Karol G le dijo a su equipo que “cancelaría” la gira para entrar a un ‘reality show’: la verdad detrás de este episodio que terminó en risas

Deportes

Adrián Magnoli aseguró que Néstor Lorenzo seguirá con la selección Colombia: de esto se habló entre el DT y Ramón Jesurún

Adrián Magnoli aseguró que Néstor Lorenzo seguirá con la selección Colombia: de esto se habló entre el DT y Ramón Jesurún

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

El ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia 2026 por fractura de clavícula: el equipo Caja Rural Seguros lo confirmó

Este es el empresario colombiano que compró un equipo de fútbol en El Salvador: la inversión sería de más de un millón de dólares