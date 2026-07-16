Colombia

Parte del techo de un centro comercial en Bogotá se cayó encima de un guarda de seguridad: así se vivieron los momentos de pánico

Las directivas de Plaza Central señalaron que la humedad provenía de un espacio privado del cuarto nivel y que la causa del incidente continúa bajo verificación técnica. Además, informaron el estado de salud de la mujer que aparece en el video

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Parte del techo del tercer piso de Plaza Central se desplomó el 15 de julio y generó momentos de pánico en el centro comercial - crédito X
Parte del techo del tercer piso de Plaza Central se desplomó el 15 de julio y generó momentos de pánico en el centro comercial - crédito X

Momentos de pánico se vivieron en un reconocido centro comercial después de que parte de su fachada interior se desplomara en la tarde del miércoles 15 de julio de 2026, mientras varios visitantes hacían sus compras.

Según se conoció por videos difundidos en redes sociales, el hecho ocurrió en Plaza Central, cuando parte del techo del tercer piso de la edificación cayó cerca de uno de sus colaboradores.

Aunque en las imágenes se observó el momento en que el material se desprendió y, en medio, quedó uno de los guardas de seguridad del centro comercial, la administración descartó que hubiera personas lesionadas tras el incidente.

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El video difundido en redes sociales registró el instante en el que una sección de drywall cayó frente a la Unidad Médica y de Diagnóstico - IPS del centro comercial. Las imágenes muestran a los visitantes sorprendidos mientras se observa una grieta considerable antes del desprendimiento del cielo raso, situación que obligó a evacuar el área afectada.

Causas preliminares y respuesta del centro comercial

Según la administración de Plaza Central, la emergencia se habría originadi por una fuga de agua en la parte interna de la estructura, que ocasionó el debilitamiento del material exterior.

“Plaza Central informa que el dia de ayer, 15 de julio, hacia las 4:45 p.m., se presentó el desprendimiento de un panel de cielo raso (drywall) en la zona común norte del tercer nivel, ocasionado por una filtración de agua proveniente de un espacio en zona privada del cuarto nivel, cuyas causas se encuentran en proceso de verificación técnica”, señaló Plaza central en un comunicado.

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La dirección del centro comercial detalló que el accidente, a pesar de la angustia que generó entre visitantes y empleados del lugar, comprometió únicamente un panel liviano, sin comprometer la integridad del edificio.

Asimismo, señalaron que la persona que se vio en el video mientras caía el panel no sufrió heridas de ningún tipo, después de someterla a un proceso de verificación médico por parte de equipos médicos.

“Lamentamos los momentos de preocupación que este hecho generó entre quienes se encontraban en el lugar. Nuestros protocolos de emergencia se activaron de inmediato: verificamos el estado de las personas presentes en el área, y la atención realizada confirmó que ninguna presentó lesión”, señaló el centro comercial.

Asimismo, Plaza Central aseguró que mantiene programas de mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas periódicas en todas sus instalaciones, acciones que serán reforzadas a raíz de este episodio. La administración señaló que el desprendimiento solo afectó el acabado superficial y no representó un riesgo para la estructura principal del inmueble.

“Es importante precisar que el elemento desprendido corresponde a un acabado liviano y no compromete la estructura del edificio. El área fue acordonada de manera inmediata, y nuestros equipos técnicos y de operaciones realizaron la revisión del lugar y han continuado las verificaciones desde entonces, adoptando las medidas. preventivas necesarias. El centro comercial opera con total normalidad”, señalaron.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, pero el rápido accionar de los equipos de emergencia y la ausencia de lesionados permitieron que la situación se controlara sin consecuencias mayores. El centro comercial reiteró su compromiso de priorizar la seguridad de visitantes, trabajadores y comerciantes en todo momento.

“Plaza Central cuenta con programas permanentes de mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas periódicas en todas sus instalaciones, los cuales serán reforzados a partir de lo ocurrido. La seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y comerciantes es y seguirá siendo la prioridad de nuestra operación”, concluyó el centro comercial en su comunicado.

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