Gustavo Petro confirmó que Beto Coral llegará a Colombia deportado desde EE. UU.: “Encarcelado por persecución directa de De la Espriella”

Petro sostuvo que la captura de Beto Coral es un ataque producto por su oposición a Abelardo de la Espriella - crédito Ovidio González/Presidencia/Beto Coral

El activista colombiano Franklin Humberto “Beto” Coral regresa este jueves 16 de julio de 2026 a Colombia tras una orden de deportación por parte de las autoridades de Estados Unidos. Esta medida pone fin a un mes de detención del ciudadano colombiano en un centro migratorio.

De acuerdo con la información conocida, Coral llegaría en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) junto con otros 92 ciudadanos colombianos deportados por las autoridades estadounidenses.

La medida se produjo después de su arresto el 16 de junio de 2026 en Arizona por Security Investigations (HSI), una agencia federal de Estados Unidos vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE siglas en inglés), en medio de un proceso migratorio en Estados Unidos. El activista residía desde hacía varios años en ese país y había solicitado asilo político.

PUBLICIDAD

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que el influencer político no tenía regularizada su situación migratoria: ingresó en 2015 con una visa de turismo y negocios B1/B2, que solo le permitía una estancia legal de seis meses, y permaneció en situación irregular durante cerca de 10 años.

Durante su permanencia bajo custodia, Coral afirmó que su detención respondía a una persecución política por sus posiciones frente a la política colombiana. El presidente Gustavo Petro también se pronunció y calificó la captura como un acto de persecución política, además de pedir el acompañamiento de la Cancillería.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han informado si, tras su llegada, Coral deberá atender algún requerimiento judicial en el país. Tampoco se ha confirmado de manera oficial si será recibido por altos funcionarios del Gobierno nacional, pese a que esa posibilidad ha sido mencionada en versiones de prensa.

PUBLICIDAD

El primer mandatario sostuvo que el activista colombiano, junto a su compañero, fue desplazado en un avión de inmigrantes sin cadenas - crédito @petrogustavo/X

Tras conocerse la deportación del creador de contenido, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para confirmar que se recibirá a Coral en territorio nacional.

“Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecusión directa de Abelardo de la Espriella. Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas (sic)”.

A la par, sostuvo el presidente electo Abelardo de la Espriella, debe proteger los intereses de los connacionales que viven en el exterior.

“Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados. Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país”, expuso.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo porque ya vivió uno. Quien apoye genocidios de bebés en el mundo los quiere también para Colombia Hoy no es hora de desunión es hora de unión por la Vida”.

Petro pidió al consulado colombiano en EE. UU. acusar formalmente al agente de ICE señalado de asesinar a Joan Sebastián Durán

El presidente Gustavo Petro solicitó al consulado de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero. - crédito @petrogustavo/X

El 15 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro pidió en X que el consulado colombiano en Estados Unidos presente una acusación formal contra un agente de ICE señalado de disparar y matar a Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, en Biddeford, estado de Maine.

La Cancillería colombiana rechazó el hecho y confirmó que mantiene contacto con su contraparte en Estados Unidos para acompañar a los familiares y dar seguimiento al caso, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

PUBLICIDAD

La Cancillería expresó su rechazo por el asesinato del ciudadano colombiano en Maine y pidió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer el caso mediante una investigación pronta y exhaustiva - crédito Cancillería

Según la versión conocida hasta ahora, el bumangués conducía su automóvil el lunes 13 de julio de 2026 cuando fue interceptado por agentes de ICE tras no detenerse a tiempo cuando se lo solicitaron. La identidad del oficial que habría disparado no ha sido confirmada oficialmente.

Petro reposteó una imagen con la presunta identidad del agente y escribió: “Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Durán Sebastián Guerrero”. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Rosa Yolanda Villavicencio, expresó “su rechazo por el asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en el estado de Maine, Estados Unidos” y señaló que, por respeto a la familia, no entregará más detalles sobre “aspectos propios de la investigación en curso”.

PUBLICIDAD