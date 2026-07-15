La Selección Colombia y unos equipos del FPC no serán juzgados por la Ley Vinícius: está es la razón

El creador de contenido VAR Central explicó en sus redes sociales tres de las normas que fueron implementadas en el Mundial 2026, y que ahora serán regidas en el fútbol profesional colombiano - crédito @elvarcentral/Instagram

La Ley Vinícius no será implementada para los partidos de competencias que pertenezcan a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según lo anunció la organización el 14 de julio de 2026. Esa es la razón por la que la Selección Colombia, en Eliminatorias Sudamericanas y Copa América; Deportes Tolima en Copa Libertadores 2026; e Independiente Medellín y Santa Fe en Sudamericana, no serán regidos por lo menos durante la próxima temporada por esa norma.

El anuncio de la Conmebol fue junto a la International Football Association Board (Ifab), en el que confirmó que todo el resto de normas que fueron implementadas por primera vez en el Mundial 2026 sí serán implementadas en competencias Conmebol.

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La Ley Vinicius Jr. sanciona a los futbolistas que se tapan la boca para hablar con un rival, como en esta acción lo está haciendo James Rodríguez con Lionel Messi - crédito @tycsports / X

¿En qué consiste la Ley Vinícius?

De acuerdo con la Ifab en su página web, la Ley Vinícius es una regla disciplinaria aprobada por el organismo del fútbol mundial, que permite a los árbitros expulsar a un jugador con tarjeta roja directa si se tapa la boca al hablar con un rival durante un partido.

La norma recibe su nombre tras un altercado donde el jugador brasileño Vinícius Júnior acusó a un rival de proferir insultos discriminatorios. Las ofensas no pudieron probarse porque el oponente se tapó la boca al hablar. Para combatir el racismo y la discriminación, esta regla facilita la sanción de comportamientos antideportivos o de odio, al impedir que los futbolistas oculten lo que dicen.

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Las aplicaciones que tuvo en el Mundial 2026

El primer caso se presentó el 20 de junio, cuando el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado frente a Turquía tras cubrirse la boca mientras discutía con Mert Müldür. El VAR alertó al árbitro Iván Barton, quien revisó la acción y mostró la tarjeta roja, convirtiéndose en la primera aplicación oficial de la nueva regla en un partido de la FIFA.

Posteriormente, la norma volvió a ser protagonista con la expulsión del ecuatoriano Piero Hincapié, quien también incumplió el reglamento durante el torneo.

Sin embargo, la aplicación no estuvo exenta de polémica. En el encuentro entre Inglaterra y Ghana, Jude Bellingham se tapó la boca al hablar con Jordan Ayew, pero no fue expulsado. La decisión desató críticas e incluso una queja de la Federación Paraguaya por la aparente falta de uniformidad en el criterio arbitral.

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Posteriormente, especialistas explicaron que la sanción solo procede cuando existe una confrontación evidente o un posible insulto, y no simplemente por cubrirse la boca durante una conversación.

Este es un apartado del comunicado de la Conmebol sobre la implementación de las nuevas normas que se estrenaron en el Mundial 2026 - crédito Conmebol

Las normas que sí implementará la Conmebol en sus competiciones

Entre los cambios está el límite de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de meta. El documento establece que, si un equipo retrasa deliberadamente la reanudación, “el árbitro hará sonar el silbato y señalará el comienzo de una cuenta atrás de cinco segundos”. Si el tiempo se agota, el castigo será inmediato: en un saque de banda, “el árbitro concederá el saque de banda al equipo adversario”, mientras que en un saque de meta otorgará “un saque de esquina al equipo adversario”.

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También habrá cambios en las sustituciones. El jugador reemplazado deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. De no hacerlo, “su sustituto no podrá entrar en el campo hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya transcurrido un minuto”.

Las precisiones de la Conmebol sobre la implementación de las Leyes 7 y 12 en sus torneos - crédito Conmebol

Los cambios en las lesiones y accesorios

Respecto a las lesiones, el futbolista atendido por el cuerpo médico deberá permanecer fuera del campo durante un minuto tras la reanudación, con el objetivo de “reducir las interrupciones del ritmo del partido”. Además, el VAR ampliará sus competencias para revisar tarjetas rojas derivadas de una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y saques de esquina concedidos de manera claramente incorrecta, siempre que puedan corregirse de inmediato.

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En cuanto a otras reglas, la Conmebol permitirá el uso de accesorios cubiertos de forma segura, mantendrá la posibilidad de utilizar cámaras corporales para los árbitros y aplicará la modificación según la cual no habrá tarjeta amarilla por una infracción destinada a evitar un gol si el árbitro concede ventaja y la jugada termina igualmente en anotación.

Finalmente, la Confederación anunció que expulsará a los jugadores, suplentes o miembros del cuerpo técnico que “abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión arbitral” o que “ordenen, induzcan o exhorten a otros jugadores a abandonar el terreno de juego por el mismo motivo”, una de las medidas disciplinarias más relevantes incorporadas para la temporada 2026/27.

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