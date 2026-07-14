María Fernanda Cabal cuestionó a Petro por negar la posesión de De la Espriella en guarnición militar: “Invoca la Constitución, pero jamás la ha leído”

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia; María Fernanda Cabal, exsenadora de oposición - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en su cuenta oficial de X que ningún establecimiento militar o policial podrá utilizarse para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, pues sostuvo que la Constitución Política establece que el nuevo mandatario debe jurar el cargo ante el Congreso de la República.

Por estas declaraciones, la exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Petro al afirmar que la Constitución exige la posesión en el Congreso, pero no especifica en qué edificio debe realizarse.

“Petro, el artículo 192 de la CP exige posesión ante el Congreso, no dice en qué edificio (sic)“, indicó Cabal.

María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Petro al afirmar que la Constitución exige la posesión en el Congreso, pero no especifica en qué edificio debe realizarse - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Le recordó al mandatario colombiano el artículo 140 de la Constitución, que indica que la sede para la posesión presidencial debe ser Bogotá, no específicamente el Congreso de la República.

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“Ahora le preciso que el 140 de la CP fija la sede en la capital, no en el Capitolio (sic)”, expresó la exsenadora de oposición.

María Fernanda Cabal señaló que el propio Gustavo Petro juró como presidente de Colombia en 2022 en la Plaza de Bolívar, que, según ella, tampoco es el recinto destinado para ese acto.

Por este motivo, indicó que si el Congreso en pleno decide sesionar en una guarnición militar, ningún jefe de Estado saliente puede negarlo. Señaló que el presidente Gustavo Petro invoca la Constitución, pero, según Cabal, jamás la ha leído o entendido.

“Usted mismo juró en la Plaza de Bolívar, que tampoco es el recinto. Si el Congreso en pleno decide sesionar en una guarnición de Bogotá, ningún presidente saliente puede vetarlo. Usted invoca la Constitución pero jamás la ha leído, menos entendido. (sic)”, aseveró María Fernanda Cabal.

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María Fernanda Cabal señaló que el propio Gustavo Petro juró como presidente de Colombia en 2022 en la Plaza de Bolívar, que, según ella, tampoco es el recinto destinado para ese acto - crédito @MariaFdaCabal/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro reiteró que la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia debe efectuarse en el Congreso de la República, conforme lo dispone la Constitución. Petro enfatizó que ningún recinto militar ni policial podrá utilizarse como sede para la ceremonia de transmisión de mando, dado que la ley es clara en señalar el Congreso como el lugar oficial para este acto.

A través de sus redes sociales, Petro manifestó que sigue siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta que el presidente electo asuma el cargo oficialmente. Por ello, señaló que dio instrucciones precisas para evitar que instalaciones militares sean empleadas durante la posesión presidencial.

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El mensaje del mandatario surge en un contexto de debate, luego de que el equipo de Abelardo de la Espriella propusiera que la ceremonia del próximo 7 de agosto se realizara en una guarnición militar. Ante esta idea, Petro insistió en que la ley establece el lugar y la manera en que debe desarrollarse la toma de posesión.

Petro sostuvo que la Constitución establece que el nuevo presidente debe posesionarse ante el Congreso de la República y reiteró que la transmisión del mando debe ajustarse a las normas vigentes. - crédito @petrogustavo/X

En su publicación, el presidente recordó: “Cómo dije, en medio de las lentejuelas del nuevo gobierno no votado por la mayoría del pueblo, la ley dice cuál es la sede del Congreso, y es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás”.

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Petro también abordó el anuncio de De la Espriella sobre no estrechar su mano durante la transmisión de mando. “Que Abelardo no me dé la mano, es más o menos un halago, pero obedezco las leyes de la Constitución de 1991”, escribió.

El mandatario recalcó que mientras el nuevo jefe de Estado no preste juramento, él continúa a cargo de las Fuerzas Militares y, en consecuencia, los cuarteles militares y policiales permanecen bajo su autoridad. “Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares”, sostuvo.

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Finalmente, Petro aclaró que los oficiales solo pueden rendir el saludo militar a quien haya adquirido la condición de comandante supremo, lo cual únicamente ocurre cuando el presidente electo ha jurado el cargo ante el Congreso.