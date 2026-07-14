Deportes

Tino Asprilla pidió no creer en las supuestas peleas entre jugadores de la selección Colombia: “No hay que creerle tanto”

Luego de la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, surgieron versiones de que James Rodríguez y Richard Ríos habían discutido y que Juan Fernando Quintero había renunciado a la Tricolor

Guardar
Google icon
Faustino Asprilla integró la nómina de la Selección Colombia en las Copas del Mundo de Italia 90 y USA 94 - crédito Scott Heppell/REUTERS
Faustino Asprilla integró la nómina de la Selección Colombia en las Copas del Mundo de Italia 90 y USA 94 - crédito Scott Heppell/REUTERS

En medio de la reciente eliminación de la Selección Colombia y tras la aparición de rumores sobre conflictos internos, el exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla aportó una visión personal que relativiza la gravedad de estas situaciones.

En diálogo con Espn, Asprilla recordó que en su propia época como seleccionado, las disputas y divisiones eran comunes entre jugadores de renombre y que, con el tiempo, esas diferencias quedaron en el pasado.

Faustino Asprilla, que participó con la Selección Colombia en los mundiales de 1994 y 1998, explicó que los conflictos internos no son una novedad para el grupo nacional: “Esto que están viviendo los muchachos de hoy, estos treinta años atrás nos pasó exactamente lo mismo”.

PUBLICIDAD

Según Asprilla, durante su ciclo en la selección, existían grupos claramente diferenciados. “Yo tenía un grupo, que el Pibe Valderrama tenía otro, que Freddy Rincón tenía otro, que no nos hablábamos, que peleábamos todo el tiempo”, recordó. En su testimonio, Asprilla señaló que Carlos Valderrama es testigo de esas divisiones.

El "Pibe" Valderrama fue uno de los que rechazó el regreso de Asprilla a la concentración, apoyando públicamente al "Bolillo" Gómez - crédito Colprensa
Faustino y el "Pibe" se han caracterizado por tener una relación de amistad por fuera de las canchas - crédito Colprensa

El exjugador describió cómo, a pesar de las peleas durante los años de competencia, el tiempo permitió que las relaciones entre los protagonistas cambiaran. “Hoy en día vamos a jugar con el Pibe y cuando estaba Freddy en vida, pues nos encontrábamos y nos queríamos. ¿Y cómo así que peleábamos y ahorita sí somos amigos cuando tendríamos que ser amigos era cuando jugábamos juntos?”, reflexionó Asprilla.

PUBLICIDAD

La confesión subraya que la convivencia en un vestuario puede estar marcada por fricciones, pero estas no impiden que, con el tiempo, se construyan lazos de amistad. Asprilla ejemplificó esta transformación en la relación con sus excompañeros, resaltando la diferencia entre la competencia activa y la vida posterior.

Asprilla cuestionó el valor de los rumores sobre disputas internas y el papel de quienes los difunden. “Esas cosas pasan y seguirán pasando y no hay que creerle tanto a la gente que, que va en contra de— que no le hace bien al fútbol”, enfatizó. El exdelantero mostró su incomodidad por la circulación de versiones sobre peleas y señaló que estas informaciones no aportan al desarrollo del fútbol colombiano.

“No entiendo por qué sacan esas noticias si no le hacen bien al fútbol”, agregó Asprilla, en una clara referencia tanto a la actualidad como a su experiencia personal.

Las declaraciones de Asprilla surgen en medio de la polémica por un supuesto conflicto entre Richard Ríos y James Rodríguez durante el presente ciclo mundialista. La versión sobre una pelea interna cobró fuerza tras la eliminación de Colombia, pero Asprilla insistió en que este tipo de situaciones han existido históricamente en el equipo y no deben ser magnificadas ni interpretadas como algo excepcional.

Temas Relacionados

Faustino AsprillaSelección ColombiaMundial 2026James RodríguezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 está programado para el 24 de julio, por lo que los clubes de la primera división cuentan con poco tiempo para terminar de diseñar sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, partidos, definiciones y las novedades minuto a minuto de la jornada

Este martes comienzan las semifinales y se definirá al primer protagonista que dirá presente el próximo domingo en la gran final. Argentina ya se encuentra instalada en Atlanta

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, partidos, definiciones y las novedades minuto a minuto de la jornada

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

El atacante en cuestión disputó 49 partidos oficiales, marcó seis goles, entregó dos asistencias, recibió siete tarjetas amarillas y acumuló 2.415 minutos en cancha en su paso por Ecuador

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

El exdefensor antioqueño, que estuvo durante cuatro años en la ‘Tricolor’, regresa a la institución con la que se consagró campeón del fútbol profesional colombiano 2002, hecho que lo convirtió en un referente histórico para la hinchada del equipo antioqueño

Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

Deportivo Cali recibió dura sanción por parte de la FIFA: podría afectar su compentencia en la Liga BetPlay 2026-II

Llaneros y Deportivo Pereira también fueron sancionados por el máximo ente regulador del fútbol mundial, la directiva del equipo caleño ya respondió a tal sanción

Deportivo Cali recibió dura sanción por parte de la FIFA: podría afectar su compentencia en la Liga BetPlay 2026-II
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

El “padre” Alberto Linero soprendió las redes sociales con impresionante cambio de apariencia: “Terminé cediendo”

La hija de Marbelle, Rafaella Chávez, reveló que tocó fondo en su salud mental y quiso quitarse la vida: “Para mí se acabó todo”

David Bisbal emocionó a sus fanáticos al revelar su visita a Bogotá con imágenes en lugares emblemáticos de la ciudad: “Como en casa”

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

Deportes

EN VIVO | Etapa 10 del Tour de France: se reanuda la competencia con un recorrido de montaña, oportunidad para que los colombianos figuren

EN VIVO | Etapa 10 del Tour de France: se reanuda la competencia con un recorrido de montaña, oportunidad para que los colombianos figuren

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

Juanfer Quintero le respondió fuerte a periodista que lo criticó por “irse de fiesta” tras la eliminación de Colombia: “¿Te pido permiso?”