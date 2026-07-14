Tino Asprilla pidió no creer en las supuestas peleas entre jugadores de la selección Colombia: “No hay que creerle tanto”

Faustino Asprilla integró la nómina de la Selección Colombia en las Copas del Mundo de Italia 90 y USA 94 - crédito Scott Heppell/REUTERS

En medio de la reciente eliminación de la Selección Colombia y tras la aparición de rumores sobre conflictos internos, el exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla aportó una visión personal que relativiza la gravedad de estas situaciones.

En diálogo con Espn, Asprilla recordó que en su propia época como seleccionado, las disputas y divisiones eran comunes entre jugadores de renombre y que, con el tiempo, esas diferencias quedaron en el pasado.

Faustino Asprilla, que participó con la Selección Colombia en los mundiales de 1994 y 1998, explicó que los conflictos internos no son una novedad para el grupo nacional: “Esto que están viviendo los muchachos de hoy, estos treinta años atrás nos pasó exactamente lo mismo”.

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Según Asprilla, durante su ciclo en la selección, existían grupos claramente diferenciados. “Yo tenía un grupo, que el Pibe Valderrama tenía otro, que Freddy Rincón tenía otro, que no nos hablábamos, que peleábamos todo el tiempo”, recordó. En su testimonio, Asprilla señaló que Carlos Valderrama es testigo de esas divisiones.

Faustino y el "Pibe" se han caracterizado por tener una relación de amistad por fuera de las canchas - crédito Colprensa

El exjugador describió cómo, a pesar de las peleas durante los años de competencia, el tiempo permitió que las relaciones entre los protagonistas cambiaran. “Hoy en día vamos a jugar con el Pibe y cuando estaba Freddy en vida, pues nos encontrábamos y nos queríamos. ¿Y cómo así que peleábamos y ahorita sí somos amigos cuando tendríamos que ser amigos era cuando jugábamos juntos?”, reflexionó Asprilla.

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La confesión subraya que la convivencia en un vestuario puede estar marcada por fricciones, pero estas no impiden que, con el tiempo, se construyan lazos de amistad. Asprilla ejemplificó esta transformación en la relación con sus excompañeros, resaltando la diferencia entre la competencia activa y la vida posterior.

Asprilla cuestionó el valor de los rumores sobre disputas internas y el papel de quienes los difunden. “Esas cosas pasan y seguirán pasando y no hay que creerle tanto a la gente que, que va en contra de— que no le hace bien al fútbol”, enfatizó. El exdelantero mostró su incomodidad por la circulación de versiones sobre peleas y señaló que estas informaciones no aportan al desarrollo del fútbol colombiano.

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“No entiendo por qué sacan esas noticias si no le hacen bien al fútbol”, agregó Asprilla, en una clara referencia tanto a la actualidad como a su experiencia personal.

Las declaraciones de Asprilla surgen en medio de la polémica por un supuesto conflicto entre Richard Ríos y James Rodríguez durante el presente ciclo mundialista. La versión sobre una pelea interna cobró fuerza tras la eliminación de Colombia, pero Asprilla insistió en que este tipo de situaciones han existido históricamente en el equipo y no deben ser magnificadas ni interpretadas como algo excepcional.