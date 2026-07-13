Quién es Javier Andrés Baquero, el funcionario que reemplazará a Pedro Sánchez en el Ministerio de Defensa

El funcionario reemplazará a Pedro Sánchez en la cartera por una licencia de 15 días - crédito Javier Andrés Baquero Maldonado/LinkedIn

El viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero Maldonado, asumirá como ministro encargado de Defensa, mientras el titular de la cartera Pedro Arnulfo Sánchez cumplirá una licencia de 20 días por un tratamiento médico.

El actual jefe de cartera confirmó su salida temporal del Ministerio en una publicación hecha en su cuenta de X, mencionando que su periodo de receso iniciará desde el 14 de julio, lo que lo dejará por fuera de los actos oficiales como el tradicional desfile militar del 20 de julio que se celebrará en el sur de Bogotá, así como la instalación del nuevo Congreso de la República.

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“A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre”, comentó el funcionario en la red social mencionada.

Pedro Sánchez confirmó pausa temporal en el Ministerio de Defensa por procedimiento médico - crédito @PedroSanchezCol/X

El retiro no altera la estructura de conducción de la cartera, aunque sí deja vacante por varios días la presencia del ministro en una de las fechas más simbólicas del calendario militar.

Perfil del ministro encargado de Defensa

De acuerdo con información divulgada por Función Pública, Javier Andrés Baquero Maldonado es administrador público egresado de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

Además, cuenta con especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, y una maestría en Ciencias Económicas y Políticas por la Universidad de Salerno (Italia).

También se desempeñó como profesor de políticas públicas en la Universidad del Rosario y en la Esap.

Javier Andrés Baquero ocupa el viceministerio de Defensa en Colombia desde octubre de 2025 - crédito Ministerio de Defensa Nacional de Colombia

En su trayectoria profesional, se destacó en los sectores de hábitat, planeación urbana y participación ciudadana, con cargos como consultor de urbanismo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU Hábitat) entre 2024 y 2025 y director general de la Caja de Vivienda Popular de Bogotá entre 2023 y 2024.

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También fue subsecretario de Planeación y Política en la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá entre 2021 y 2023 y ocupó funciones como director encargado en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

En la actualidad, Baquero Maldonado ocupa el cargo de viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad en el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, que ostenta desde octubre de 2025. Su gestión se ha enfocado en la respuesta del Gobierno frente a las economías ilícitas y en seguridad ciudadana.

La gestión de Baquero en el Ministerio de Defensa se centra en la respuesta del Gobierno frente a las economías ilícitas y la seguridad ciudadana - crédito Ministerio de Defensa Nacional de Colombia

Entre sus prioridades declaradas ante la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (Iila) y el Congreso de la República figuran la lucha contra la minería ilegal, la prevención del reclutamiento forzado de menores y el fortalecimiento de marcos estratégicos para la interdicción marítima contra el crimen transnacional.

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Del mismo modo, Javier Andrés Baquero ha liderado la cooperación técnica para enfrentar la delincuencia transnacional. Una de las iniciativas fue una mesa técnica con la Embajada de España para implementar infraestructuras tecnológicas orientadas a la seguridad ciudadana, derivando en un acuerdo que incluyó la optimización y el soporte de la plataforma de emergencias Línea 123.

El funcionario también ha sostenido encuentros estratégicos con la Coordinación Residente de la ONU en Colombia para cofinanciar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y de desarrollo territorial. La cooperación se orientó a respaldar intervenciones que combinen seguridad con transformación económica en los territorios.

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Entre las prioridades de Javier Andrés Baquero figuran la lucha contra la minería ilegal y la prevención del reclutamiento forzado de menores en Colombia - crédito Ministerio de Defensa Nacional de Colombia

Los retos del ministro

Ahora, en su llegada como ministro encargado de Defensa, tendrá dos tareas inmediatas. La primera será dirigir la planeación táctica del desfile militar y de los actos patrióticos del 20 de julio.

Este acto se desarrollará en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, siendo la primera vez que la marcha militar se desarrollará en esta zona, teniendo en cuenta que tradicionalmente se realizaba en corredores emblemáticos de la ciudad.

El encargo temporal en el Ministerio de Defensa se activó por la licencia del ministro Pedro Sánchez donde coordinará el desfile militar del 20 de julio - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

Del mismo modo, Baquero Maldonado tendrá la misión de supervisar la seguridad transicional en el país, en medio del empalme institucional entre gobiernos saliente y entrante, aunque este fue suspendido por diferencias entre las partes.

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Vale mencionar que, una vez se posesione Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, el Ministerio de Defensa quedará bajo el mando de general en retiro Jorge Eduardo Mora López.