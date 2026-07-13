Colombia

Vendedor de panela vetado por profesor petrista causó agarrón entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Destilar odio y desinformar”

El exdirector de la Ungrd y el representante electo del Centro Democrático tuvieron un fuerte cruce de mensajes en la red social de X

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Cruce de mensajes entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño reavivó el debate político en redes - crédito @CarlosCarrilloA/x - @Danielbricen/X
Cruce de mensajes entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño reavivó el debate político en redes - crédito @CarlosCarrilloA/x - @Danielbricen/X

Un intercambio de mensajes en redes sociales entre el exconcejal de Bogotá y representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, generó una nueva polémica en el escenario político nacional.

La discusión surgió a raíz de un comentario de Briceño sobre la situación de un comerciante conocido como Don Felipe, quien habría enfrentado señalamientos tras no apoyar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Según Daniel Briceño, un “profesor” identificado con el petrismo habría intentado perjudicar a Don Felipe. “A Don Felipe un ‘profesor’ petrista quizo hacerle daño por no votar por Iván Cepeda pero sus ventas se multiplicaron y las bendiciones le llegaron”, escribió Briceño en su cuenta oficial de X.

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El mensaje destacó el efecto contrario al esperado, ya que, según el exconcejal, el comerciante recibió respaldo y mejoró sus resultados económicos.

Daniel Briceño afirmó que Don Felipe aumentó sus ventas tras intento de boicot político - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño afirmó que Don Felipe aumentó sus ventas tras intento de boicot político - crédito @Danielbricen/X

La publicación provocó la reacción de Carlos Carrillo, quien respondió de manera directa.

“Le volvió a funcionar el Wifi a Briceño para destilar odio, desinformar y posar de magnánimo, pero de los nepobabies de Laureano no dice nada”, señaló Carrillo. El exdirector de la Ungrd también añadió: “Le dará el 2029 hablando de Petro”.

El cruce de acusaciones entre ambos dirigentes refleja la tensión y polarización que atraviesa el país, tras la victoria de la derecha encabezada por Abelardo de la Espriella, quien el 7 de agosto de 2026 se posicionará como el nuevo presidente de Colombia para el período 2026-2030.

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En medio de este ambiente, la figura del señor comerciante Don Felipe se convirtió en símbolo de la disputa, mientras sectores políticos continúan utilizando las redes sociales como escenario para expresar desacuerdos y lanzar señalamientos a sus adversarios.

Carlos Carrillo y Daniel Briceño protagonizaron un nuevo choque en redes por caso Don Felipe - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo y Daniel Briceño protagonizaron un nuevo choque en redes por caso Don Felipe - crédito @CarlosCarrilloA/X

La historia de Luis Felipe Yagüé Cotazo: resiliencia y respaldo tras un episodio viral en Florencia: “No le volveré a comprar”

Luis Felipe Yagüé Cotazo, un emprendedor de 74 años, se convirtió en el centro de atención nacional tras la difusión de un video donde un supuesto profesor universitario lo increpó públicamente por su voto a favor de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.

El episodio, grabado en calles de Florencia, Caquetá, desencadenó rechazo generalizado hacia la actitud discriminatoria exhibida en la grabación.

En la grabación, el docente argumentó su decisión de no volver a comprar productos a Yagüé debido a diferencias políticas. “No le volveré a comprar porque votó por quienes buscan destriparnos”, expresó el profesor, dirigiéndose al comerciante.

Frente a ese mensaje, Luis Felipe mantuvo la calma y agradeció el apoyo recibido durante ese tiempo. “Gracias por el apoyo, por el tiempo que me compró. Dios le bendiga y hasta luego”, relató el vendedor durante una entrevista con Semana.

Desde hace dos años, Yagüé Cotazo recorre las calles de Florencia con una carreta cargada de panela, huevos, miel, plátanos, quesillo, cuajada y otros productos frescos. Su clientela habitual lo recibe en sus domicilios, donde saluda con cortesía y ofrece lo que lleva ese día.

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

“Comienzo la ruta a las 8 a. m. y termino cerca de las 4 p. m.”, contó. Para conservar la calidad de su mercancía, traslada la mora, la cuajada y el quesillo en termos.

A pesar de las dificultades propias de la edad, Luis Felipe se ha mantenido activo, realizando también trabajos como pintura y mantenimiento de puertas y ventanas. “Toda la vida me la he rebuscado y todavía me la sigo rebuscando”, señaló en diálogo con Semana.

El comerciante prefirió evitar discusiones políticas, pero enfatizó que “esa no es razón para discriminar a nadie”. Tras el incidente viral, experimentó un inesperado respaldo.

“Ese personaje quiso hacerme daño, pero se me abrieron las puertas. En este momento me siento protegido a nivel nacional y respaldado por los campesinos y por mi pueblo caqueteño”, afirmó.

Actualmente, la demanda de sus productos ha superado su capacidad semanal, agotando toda su mercancía y fortaleciendo la conexión con la comunidad local.

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