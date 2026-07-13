Esta es la historia de don Luis Felipe, el vendedor de 74 años que fue “vetado” por un profesor petrista: “Siempre me he dedicado a oficios varios”

Luis Felipe Yagüé Cotazo recorre desde hace más de dos años las calles de Florencia como vendedor ambulante de productos campesinos. - crédito Captura de Video Facebook

El episodio que enfrentó Luis Felipe Yagüé Cotazo, un vendedor ambulante de 74 años en Florencia, Caquetá, tuvo un giro inesperado tras la viralización de un video donde un profesor universitario lo increpó por su voto en las recientes elecciones.

Sin embargo, lejos de perjudicarlo, el suceso terminó multiplicando el respaldo a su emprendimiento y agotó su mercancía en cuestión de horas, aunque pocos han conocido su historia de vida .

La vida de Don Luis Felipe, como se le conoció en redes, se ha forjado en el trabajo constante y la cercanía con el campo. Desde niño se crio en una familia campesina, aprendiendo el valor del esfuerzo diario y el respeto por la tierra.

PUBLICIDAD

Esa experiencia marcó su camino: hoy dedica sus jornadas a comercializar productos como panela, huevos, miel de abeja, plátano campesino, cuajada, quesillo, tajadas, aguacates y envueltos de choclo, que adquiere directamente a campesinos y familiares con parcela propia.

Así lo dio a conocer el propio vendedor de la tercera en una entrevista entregada a la revista Semana en la que, además, confirmó que tiene su negocio ambulante de venta de panela y otros productos de la canasta básica desde hace dos años.

Don Luis Felipe decidió recorrer las calles de Florencia a bordo de una carreta. Cada sábado inicia su ruta a las ocho de la mañana y la concluye cerca de las cuatro de la tarde.

PUBLICIDAD

“Tengo un carrito donde llevo todos mis productos. La mora, la cuajada y el quesillo los transporto en termos para conservarlos fríos. Comienzo la ruta, por ejemplo, a las ocho de la mañana y termino entre las tres y media y las cuatro de la tarde. Recorro los barrios de Florencia visitando a la gente que apoya mi emprendimiento, que para mí es muy sagrado. Yo no ando quitándole nada a nadie; simplemente promociono mis ventas. En eso he estado. Llevo más de dos años haciendo este trabajo”, señaló el vendedor a la revista.

Según el hombre de la tercera edad, siempre ha mantenido un trato cordial con sus clientes, con quienes ha logrado forjar una relación de comercio e incluso de afecto, tras tantos días recorriendo los mismos lugares.

PUBLICIDAD

“Yo hago mi trabajo en Florencia, Caquetá. Vendo a domicilio; voy hasta las puertas de las casas de mis clientes, los saludo con un “buenos días” o “buenas tardes” y les pregunto qué les voy a dejar ese día. Ellos me dicen si quieren una panela, un panelón, huevos o lo que necesiten”, señaló.

Además de su labor como vendedor ambulante, realiza oficios varios en el sector de la carpintería y la pintura, con la que ha logrado mantener sus ingresos pese a su avanzada edad.

“Siempre me he dedicado a hacer oficios varios. Tengo un compresor, pinto puertas y ventanas y hago diferentes trabajos. Toda la vida me la he rebuscado y todavía me la sigo rebuscando”, comentó don Luis Felipe a Semana.

PUBLICIDAD