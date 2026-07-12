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Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”

El alcalde de la ciudad ha asistido a reuniones técnicas y asesoría internacional para organizar la carrera, además de que el entusiasmo de algunos pilotos respalda el plan

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El mandatario tuvo reuniones con los organizadores y recibió apoyo para traer una de las válidas norteamericanas a un circuito callejero en la ciudad - crédito @AlejandroChar/X

Barranquilla e IndyCar avanzaron en una nueva reunión técnica encabezada por el alcalde de Barranquilla Alejandro Char para preparar un eventual Gran Premio urbano en la capital del Atlántico. El equipo trabaja en los preparativos y en la definición del trazado del circuito con la mira puesta en un evento internacional.

Char anunció que la ciudad avanza en los preparativos y en la definición del trazado del circuito para una posible válida de IndyCar en Barranquilla. El proyecto sigue en fase de planificación técnica y busca convertir la competencia en un evento permanente en la ciudad.

Char afirmó en su cuenta de X que “Barranquilla calienta motores para la IndyCar. Junto con el equipo organizador de la competencia trabajamos en los preparativos y la definición del trazado de este gran proyecto que se viene para nuestra ciudad”.

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El alcalde añadió que la ciudad está lista para recibir eventos de talla internacional y abrir oportunidades para el deporte, el turismo y el desarrollo. Durante el encuentro, reiteró el compromiso de la administración distrital para concretar la competencia.

El mandatario sostuvo además que la ciudad busca dar “un paso más” para traer la categoría a Barranquilla. También planteó que la prueba pueda mantenerse durante varios años si el proyecto se concreta.

Apoyo técnico y deportivo al proyecto

Uno de los asistentes fue Juan Manuel Correa, asesor deportivo del proyecto, quien expresó optimismo sobre el avance de las gestiones. “Creo que hemos ensamblado un equipo excelente para hacer que esto sea una realidad y lo vamos a hacer”, dijo al periódico.

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Correa añadió que varios expertos vinculados a la iniciativa ven con entusiasmo el proceso. También señaló que el siguiente paso es mantener el trabajo para llevar la propuesta a una fase concreta.

Alejandro Char
Alejandro Char habló con los organizadores de la IndyCar para evaluar las condiciones de una carrera callejera en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

En la reunión también participó Marco Jacott, integrante de Tilke Engineers & Architects, firma de ingeniería vinculada al diseño de circuitos de automovilismo. El especialista explicó que el objetivo es desarrollar un trazado seguro, atractivo para los pilotos y con proyección internacional.

Jacott señaló que ha trabajado en varios países para lograr Grandes Premios seguros y atractivos para pilotos y público. Añadió que la meta es poner a ciudades como Barranquilla en el mapa del automovilismo al más alto nivel.

La IndyCar es la segunda competencia de carreras más importante de Estados Unidos, por detrás de la Nascar - crédito Michael Conroy/AP
La IndyCar es la segunda competencia de carreras más importante de Estados Unidos, por detrás de la Nascar - crédito Michael Conroy/AP

Con ese panorama, la administración distrital mantiene abierta la apuesta por sumar una cita de IndyCar al calendario de grandes eventos de la ciudad. La expectativa del gobierno local es comunicar pronto una novedad sobre el futuro de esa aspiración.

La apuesta de Barranquilla por los grandes eventos deportivos

La eventual realización del Gran Premio representaría un hito para Colombia, ya que la categoría ha concentrado históricamente la mayor parte de su calendario en Norteamérica. Si el plan avanza, la ciudad reforzaría su estrategia para atraer competencias internacionales y afianzar su perfil en deporte, turismo e inversión.

Ese impulso también aparece en otros frentes de la agenda deportiva local. Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), destacó el avance de las obras de ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que busca ajustarse a estándares internacionales para recibir a 65.000 espectadores.

Estadio Metropolitano de Barranquilla
La Federación Colombiana de Fútbol visitó las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, casa de la Selección nacional - crédito FCF

Jesurun afirmó a El Heraldo que la intervención “no es solo una herramienta para Barranquilla, es una herramienta para el país”. Char, por su parte, recordó que la ciudad será sede de la final única de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.

De esta manera, el escenario deportivo avanza con rapidez para la definición del certamen de la Conmebol, el regreso del Junior de Barranquilla y la Selección Colombia para la fase clasificatoria al Mundial 2030, pues allí disputó las eliminatorias a 1990, 1994, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026.

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