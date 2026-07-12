Millonarios dio una sorpresa en el mercado de fichajes: se quedó con Andrey Estupiñán, goleador de la Liga BetPlay

Andrey Estupiñán sorprendió en la Liga BetPlay al terminar como goleador co 13 goles en el primer semestre - crédito Colprensa

Millonarios no la pasa bien en la pretemporada, debido a que se demoró mucho tiempo con la llegada de los refuerzos, perdió el primer partido amistoso y los aficionados se sienten molestos con la dirigencia por las eliminaciones pasadas en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Es por eso que los azules anunciaron a nada menos que Andrey Estupiñán, atacante proveniente del Deportivo Pasto y goleador del campeonato colombiano, lo que lo convierte en un fichaje de peso para la escuadra del entrenador Fabián Bustos, que ahora tiene una nueva alternativa en la parte ofensiva.

Más allá de eso, al equipo aún le restarían una o dos posiciones más por reforzar para el segundo semestre, entre ellas, un lateral derecho y un volante mixto, con el que cerraría el libro de pases y debutará el sábado 25 de julio ante Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín.

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El sorpresivo fichaje de Millonarios

Durante buena parte del mercado de fichajes, una de las posiciones que más noticias tuvo en los azules fue la portería, debido a que era el primer puesto a llenar por las salidas de Diego Novoa y Guillermo de Amores, los cuales se fueron por bajo rendimiento en 2026.

De la nada, Millonarios contrató a un delantero y es el goleador de la Liga BetPlay, ya que marcó 13 goles con el Deportivo Pasto, ganó el premio a máximo artillero y llevó a su equipo a los playoffs del primer semestre, además de que cuenta con una buena experiencia en su carrera.

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Así fue como Millonarios presentó a Andrey Estupiñán para el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

“Andrey nació el 5 de julio de 1994 en El Charco, Nariño, y a lo largo de su carrera profesional ha tenido paso por clubes como: Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Santa Fe, Junior y Deportivo Cali (...) Durante su trayectoria fue campeón de Liga en 2021 con Deportes Tolima y en 2023 con Junior”, informó el club en un comunicado.

Andrey Estupiñán firmó contrato con Millonarios por dos años, hasta junio de 2028, y se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico en Bogotá para los entrenamientos y, posiblemente, aparecer en el amistoso contra Colo Colo el sábado 18 de julio, en el estadio El Campín.

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Andrey Estupiñán se encuentra en gran momento y peleará el puesto frente a Rodrigo Contreras y Leonardo Castro - crédito Colprensa

“Se destaca por su velocidad, capacidad para atacar los espacios, potencia en el uno contra uno y olfato goleador. ¡Bienvenido a Millonarios, Andrey!“, terminó de decir el comunicado de los azules, con el que espera que los hinchas se sientan más tranquilos en medio del ambiente pesado.

Amistoso contra Colo Colo

Millonarios anunció la Noche Embajadora por sus 80 años con un amistoso ante Colo Colo el 18 de julio en El Campín, y la publicación de los precios de boletería desató críticas de hinchas y abonados, que cuestionan el costo y el reconocimiento ofrecido.

El club informó que el partido no hace parte del Plan de Abonos 2026-II. Los abonados del primer semestre tendrán un descuento del 10% sobre la entrada individual, sin garantía de conservar la misma ubicación ni de recibir derechos para eventos futuros.

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Estos son los precios para el duelo del 18 de julio en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

La inconformidad se intensificó por los valores divulgados, que van desde $50.000 en Laterales Norte y Sur, hasta $168.000 en Occidental Central. En redes sociales circularon reclamos y llamados a no comprar boletas, con críticas directas a la política deportiva y financiera de la institución.

El malestar también se conectó con la conformación del plantel para el segundo semestre, pese a que en los últimos días el club anunció refuerzos como el arquero Javier Burrai, James Aguirre y Francisco Chaverra. Parte de la afición pidió “refuerzos de calidad” y planteó que el aniversario debía reflejarse en un gesto más amplio hacia los hinchas.

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