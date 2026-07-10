Nuevo escándalo en la Selección Colombia: El “poder” de James Rodríguez habría mandado a Richard Ríos al banco

Richard Ríos perdió la titularidad de la Selección Colombia en el Mundial 2026 por decisión del cuerpo técnico, que colocó a Gustavo Puerta - crédito Lee Smith/REUTERS

La Selección Colombia terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con más problemas que logros porque, pese a la unidad del equipo a lo largo de los cinco partidos, el regreso a Bogotá trajo una serie de dificultades, polémicas y escándalos en la plantilla de Néstor Lorenzo.

Uno de esos casos sería un supuesto choque de Richard Ríos con James Rodríguez, capitán y líder de la nómina en el torneo, de bajo rendimiento en la cita orbital.

Esa situación habría sido una de las razones de la aparición de Gustavo Puerta y su crecimiento en los cinco partidos pues, más allá de su rendimiento, fue el reemplazo del mediocampista del Benfica.

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“A Richard Ríos le pusieron la cruz”

Durante su intervención en el canal deportivo Win Sports, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que la posible razón de que Richard Ríos perdiera la titularidad fue porque “le pusieron una cruz en la Selección el día que se enfrentó al poder de James Rodríguez”, ahí fue donde, al parecer, unos empresarios recomendaron el nombre de Gustavo Puerta como reemplazo en la formación inicial.

El comunicador reconoció primero que “Gustavo Puerta llega al equipo con todos los honores y derechos porque es un gran jugador y, si alguien o algunos elogiamos la actuación de Gustavo Puerta en el mundial juvenil, fuimos nosotros y lo llegamos a poner como el mejor de todos”, pero dejó claro que lo encontraron “gracias a la actuación, además brillante, de algunos empresarios”.

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Gustavo Puerta fue la sorpresa de la Selección Colombia en el Mundial 2026 porque no estaba en planes de ser titular - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Porque necesitaban alguien que corriera e hiciera la marca de James, el trabajo defensivo de James porque no lo hacía. Richard Ríos ya estaba mamado de hacerlo y varias veces se presentaron discrepancias que todo el mundo vio a través de la televisión, rechazos y desaires de parte de Ríos hacia el señor Rodríguez y eso es cavar una tumba”, añadió.

“El técnico le entregó a un jugador el manejo de la Selección Colombia”

Vélez continuó con su información y aseguró que el choque de los dos volantes generó un quiebre en el equipo: “El tema de Richard Ríos pasa por una cuestión, inicialmente, y lo tengo que decir abiertamente, de la descomposición que en algún momento la Selección llegó a tener porque el técnico le entregó a un jugador el manejo de esa Selección”.

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“Entonces, por eso es que hay jugadores que no quieren volver y el mensaje de Jhon Arias fue muy clarito. No entendieron qué fue lo que dijo Arias. Hay jugadores que no quieren volver si se mantiene este mandato. Entonces, yo creo que es bueno que ustedes averigüen qué es lo que pasa y por qué las cosas”, añadió.

James Rodríguez habría terminado su ciclo con la Selección Colombia por la edad y posibles conflictos internos - crédito BOB FRID/EFE/EPA

El periodista afirmó que el “error” de Richard Ríos fue revelarse ante James por no querer hacer algunas de sus funciones en la cancha: “Él no tenía por qué correr por él y por otro, y le exigió al otro que corriera y el otro se molestó. Entonces, los que lo protegen fueron a buscar un reemplazo. Afortunadamente, encontraron un reemplazo muy bueno, excelente, y Gustavo triunfó”.

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Richard Ríos entró como suplente en los cinco partidos de Colombia en el Mundial 2026 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Finalmente, Vélez lanzó una crítica a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia: “Sigan viviendo en medio del estiércol para los que les gusta, que yo me voy a un ladito a verlos como los vi aquí anunciar que vinieron para el octavo partido, que el técnico lo prometió. No fuimos nosotros. El técnico dijo que se habían preparado para el octavo partido. No llegó sino al quinto. ¿Eso qué quiere decir? Que fracasó“.