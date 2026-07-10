Colombia

Abelardo de la Espriella y la videollamada con Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado que generó polémica

James Rodríguez también hizo parte del encuentro, en el que los futbolistas le expresaron su apoyo al presidente electo

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió en su cuenta oficial de X la videollamada que sostuvo con los futbolistas colombianos Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, que le expresaron su apoyo para el periodo presidencial 2026-2030.

Con mensajes de apoyo y reconocimiento de los jugadores, le comentaron al jefe de Estado electo que se enfrentan a un cúmulo de emociones tras la eliminación de Colombia de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, esa “tristeza” no impidió que los jugadores destacaran la importancia de la unidad y la fe en el país de cara a un nuevo mandato presidencial.

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Esta fue la llamada que sostuvieron los jugadores colombianos con Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
Esta fue la llamada que sostuvieron los jugadores colombianos con Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X

Yerry Mina expresó: “Estamos muy tristes por no haber pasado, pero igualmente estamos contentos porque usted quedó. Nosotros, pues nuestras convicciones, nuestros pensamientos, hermano, estamos firmes como usted”.

De la Espriella los consoló y les dijo que, pese a que Colombia se quedó en los octavos del campeonato mundial tras una tensa contienda con la selección de Suiza, “se ganó el partido más importante el 21″, en referencia a la segunda vuelta de elecciones del 21 de junio de 2026.

A su turno, Juan Guillermo Cuadrado agregó a la conversación que la jornada democrática fue “la más importante”.

Uy, sí, ese es el más importante, hermano, porque la verdad, como tú dices, fue una horrible noche. Gracias a Dios ahora...”, le dijo el carrilero a De la Espriella.

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Durante la conversación, Abelardo de la Espriella agradeció la representación de los futbolistas y su compromiso con Colombia, y puso de relieve la dificultad y el esfuerzo requeridos por el equipo para desempeñarse con alto rendimiento en el campeonato de fútbol más importante del planeta.

También expresó admiración por el equipo y reiteró: “Hay más futuro que pasado. Se hizo un trabajo espectacular y al final del día, Dios dispone y hay que seguir luchando”.

Jugadores de la selección Colombia enviaron saludos a Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
Jugadores de la selección Colombia enviaron saludos a Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X

La publicación en X incluyó un mensaje en el que de la Espriella destacó la importancia de la unión nacional: “Gracias por representar a Colombia con orgullo y por creer que, unidos, podemos construir el país que todos soñamos”.

El video mostró a otros integrantes del equipo enviando saludos y confirmando el respaldo al abogado. Al fondo, también se vio al ’10′ de la selección Colombia, James Rodríguez.

Los comentarios que dejó la llamada

Pese a que en el encuentro virtual los jugadores hablaron sobre unidad, numerosos usuarios dejaron sus comentarios en redes.

Hubo felicitaciones y críticas a los jugadores por demostrar de manera abierta su apoyo al actual presidente, en especial, semanas después de un encuentro con Gustavo Petro que dejó a los futbolistas con un sinsabor.

“Gran papel de nuestros jugadores, no podemos ser ajenos de sus historias, sus esfuerzos y su talante para salir adelante. Gracias a nuestra selección Colombia por hacernos cantar con el corazón nuestro himno y por permitirnos soñar con cada jugada.”, fue uno de los comentarios.

Usuarios en redes sociales criticaron la videollamada de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado con Abelardo de la Espriella - crédito X
Usuarios en redes sociales criticaron la videollamada de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado con Abelardo de la Espriella - crédito X

Pero las críticas también saltaron a la vista: “Por esto es que se fueron firmes pa la casa y de antemano se sabe que no vuelven al Mundial, la derecha es sal para el futbol (sic)”; ”Lo bueno es que ya volvieron para prestar servicio militar, lo malo es que si no le atinan ni a un arco solo mucho menos le van a atinar a alguien con un fusil"; “Hahahahah tremendos perdedores, con el primer equipo medio decente que se encontraron.... Pal piso (sic)”; “Fachos de mierda.... no saben la cantidad de apoyo que perdieron (sic)”; ““Cesó la horrible noche” dice Juan Guillermo cuadrado a quien le mataron al papá los paramilitares. IMBECILES (sic)“.

Críticas y felicitaciones recibieron los jugadores Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado por su llamada con Abelardo de la Espriella - crédito X
Críticas y felicitaciones recibieron los jugadores Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado por su llamada con Abelardo de la Espriella - crédito X

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó amenazas contra Jáminton Campaz y su familia

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó de manera categórica las amenazas dirigidas a Jáminton Campaz y a su familia tras el partido entre Colombia y Suiza, que resultó con la eliminación del equipo colombiano del torneo mundial de fútbol.

La federación emitió un comunicado en el que condenó las amenazas contra la vida y la integridad del jugador Jáminton Campaz y su familia, ocurridas después del encuentro.

Los voceros de la organización resaltaron que “ningún deportista ni su entorno debe ser víctima de intimidaciones por representar al país en el ámbito deportivo”.

El delantero del Rosario Central fue amenazado en las redes sociales-crédito Federación Colombiana de Fútbol
El delantero del Rosario Central fue amenazado en las redes sociales-crédito Federación Colombiana de Fútbol

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jáminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos. La FCF reitera que las jugadoras y los jugadores que integran nuestras selecciones nacionales asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país”, se leyó en el documento.

En la entidad enfatizaron que el fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, no de odio o violencia. En este sentido, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que las diferencias propias de la competencia nunca se conviertan en amenazas ni agresiones contra quienes entregan su vida a representar al país.

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