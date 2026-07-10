ONG Temblores pidió rectificación a María Fernanda Cabal por llamarla “prepago de Soros”: “Usted tiene un deber reforzado de verificar”

La excongresista María Fernanda Cabal aseguró que la ONG Temblores persigue a la fuerza pública - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La ONG Temblores solicitó formalmente a la excongresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal que rectifique afirmaciones que hizo en su cuenta de X, en relación con una crítica que hizo la organización a Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

La ONG compartió diferentes publicaciones en las que Bula descalificó a las organizaciones de derechos humanos, “desacreditó” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y se “burló” del Sistema Interamericano. También se refirió a la ONG Temblores como un “enemigo oculto” e insistió en que la organización debía ser vigilada.

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En respuesta a esas advertencias, la exsenadora de derecha criticó a la organización y aseguró que, luego de que se posesione en el cargo, el nuevo canciller tomará medidas con respecto a los organismos de derechos humanos. “Se les acabó el cuarto de hora. Bien porque el canciller @omarbula sabrá cómo proceder ante esos organismos. En Colombia no debe haber estos prepago de Soros persiguiendo a la Fuerza Pública y criminalizando la legítima defensa”, aseveró Cabal.

María Fernanda Cabal se refirió a la ONG Temblores como prepago de Soros - crédito @MariaFdaCabal/X

Temblores rechazó las declaraciones de la excongresista. Advirtió que sus afirmaciones son falsas y afectan el buen nombre y la credibilidad institucional de la ONG. Recordó que opera desde hace más de ocho años en Colombia y que su enfoque es la defensa de los derechos humanos. También representa judicialmente a víctimas, hace investigaciones y litigio estratégico, desarrolla acciones de incidencia a nivel nacional e internacional y hace labores de acompañamiento a comunidades marginadas.

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En ese sentido, advirtió que las aseveraciones de María Fernanda Cabal constituyen una estigmatización. “El mensaje publicado en su cuenta de X profundiza esa narrativa estigmatizante al sostener que Temblores es una organización “prepago de Soros”, que “persigue a la fuerza pública” y que “criminaliza la legítima defensa”. Adicionalmente, al afirmar que “se les acabó el cuarto de hora” y celebrar que el nuevo canciller “sabrá cómo proceder ante esos organismos”, su mensaje transmite la idea de que la labor desarrollada por nuestra organización merece ser objeto de represalias”, precisó la ONG.

María Fernanda Cabal celebró la postura del canciller designado Omar Bula en relación con las organizaciones de derechos humanos - crédito @jhonlintonr_/IG

Asimismo, aseguró que una parte del trabajo que desarrolla la organización se ha centrado en insistir en la importancia de cumplir los estándares que regulan el uso de la fuerza por parte del Estado. También ha llevado a cabo espacios de diálogo y de incidencia para lograr una transformación positiva de las autoridades, para que sean respetuosas de los derechos humanos. Esa tarea no implica una persecución a la fuerza pública.

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Por eso, la organización también ha representado a las víctimas de acciones de violencia perpetradas por agentes del Estado, lo cual, según aclaró, no debe ser interpretado como un cuestionamiento de las responsabilidades que debe cumplir la fuerza pública.

Por otro lado, rechazó el hecho de que Cabal haya calificado a la ONG de ser “prepago de Soros”. Indicó que esa afirmación desacredita la independencia de la organización, puesto que la presenta como una corporación que responde a intereses económicos o políticos del extranjero.

“Nuestra organización desarrolla su actividad mediante recursos provenientes de cooperantes nacionales e internacionales cuya información es pública, se encuentra sometida a los controles tributarios y contables previstos por la legislación colombiana y no compromete en ningún caso nuestra independencia institucional”, aclaró.

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En consecuencia, la ONG solicitó una rectificación pública a la excongresista, en la que reconozca que no tiene fundamentos para sostener las afirmaciones que hizo. Aseguró que esa rectificación no implica una restricción del debate político ni afecta el derecho a la libertad de expresión.

“En su condición de exsenadora de la República y figura de amplia exposición pública, usted tiene un deber reforzado de verificar razonablemente la información antes de difundir afirmaciones que puedan afectar derechos fundamentales de terceros”, aclaró la organización.