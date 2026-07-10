Colombia

Tragedia por incendio en el centro de Quibdó, Chocó, que consumió 30 viviendas: una mujer y un menor de edad murieron

La emergencia se presentó en el barrio Pablo VI, situado en el centro de la capital del departamento

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La emergencia se originó la madrugada del viernes 10 de julio de 2026 - crédito @DefensaCivilCo/X

Un incendio arrasó con más de 30 viviendas en el barrio Pablo VI, ubicado en el centro de Quibdó, capital del departamento de Chocó (región Pacífica), la madrugada del viernes 10 de de julio de 2026.

La emergencia cobró la vida de una mujer y un menor de edad, según confirmaron autoridades y vecinos de la zona de manera preliminar.

El siniestro se originó en horas de la madrugada y se propagó en cuestión de minutos entre las estructuras de madera del sector, provocando que decenas de familias se quedaran sin hogar. De acuerdo con información recogida por Noticias Caracol, el Cuerpo de Bomberos de Quibdó y otras entidades de atención de emergencias acudieron al lugar para contener la conflagración.

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Residentes del barrio intentaron auxiliar a sus vecinos y rescatar algunos de sus enseres antes de que las llamas consumieran completamente las viviendas.

Jhasser Londoño, uno de los afectados, relató al mismo medio la angustia y lo intentos por recuperar algunos objetos de valor: “Muy fuerte el incendio. No nos permitía entrar. Alcanzamos a sacar algunas neveras, televisores y otras cosas de varias viviendas, pero lamentablemente hasta el momento hay dos muertes; una señora que no alcanzó a salir y un menor. Es una situación muy triste y nos tiene consternados”.

Las autoridades de Quibdó y los organismos de socorro realizaron labores de inspección en los inmuebles calcinados para descartar la presencia de más víctimas y continuar la búsqueda de otra persona que permanecía desaparecida tras el incendio.

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Asimismo, la Defensa Civil Colombiana informó en su cuenta oficial de X que sus voluntarios apoyaron en las tareas de extinción y en la evaluación de daños.

“Voluntarios de la @DefensaCivilCo apoyaron al Cuerpo de Bomberos en la extinción de un incendio estructural en el barrio Pablo VI, #Quibdó. Tras controlar la emergencia, las autoridades adelantarán la evaluación EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) para establecer las afectaciones”, comunicó la entidad.

Noticia en desarrollo...

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