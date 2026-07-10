Universidad Nacional eliminó el examen de admisión en algunas de sus sedes en la convocatoria para el primer semestre de 2027: así puede aplicar

La Universidad Nacional eliminó el examen de admisión para un grupo específico de aspirantes en la convocatoria 2027-1 y los evaluará con los resultados de Saber 11 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram

La Universidad Nacional eliminó el examen de admisión para un grupo específico de aspirantes en la convocatoria 2027-1 y los evaluará con los resultados de las pruebas Saber 11, una medida que busca reducir los costos de desplazamiento para jóvenes de zonas periféricas y ampliar el acceso en sedes de presencia nacional y programas especiales.

El nuevo esquema que ya rige para el calendario del primer semestre de 2027 abrió las inscripciones desde el 6 de julio e irán hasta el 19 de agosto de 2026.

Así mismo, las citaciones podrán consultarse desde el 31 de agosto. La inscripción del programa académico irá del 1 al 6 de octubre y los resultados de admisión se publicarán el 9 de octubre. El derecho de participación cuesta $175.000.

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La institución aclaró que la eliminación del examen no será general. El modelo tradicional seguirá vigente en la mayoría de las carreras y en sedes como Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y La Paz (Cesar), salvo cuando el aspirante participe por modalidades especiales incluidas en la nueva regla.

La modalidad de admisión con Saber 11 aplicará en las sedes Amazonia, Orinoquia, Caribe y Tumaco, además de programas como Peama, Paet, Paes y Ptiun - crédito Unal/Facebook

La medida aplica en las sedes de Amazonia, Orinoquia, Caribe y Tumaco, además de los programas especiales de admisión y movilidad. Entre ellos están el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (Paet), los Programas de Admisión Especial (Paes) y el Programa de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (Ptiun).

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De acuerdo con la resolución 19 de 2026 de la Vicerrectoría Académica, el cambio se estipula en el artículo 28 del Decreto 1210 de 1993, que establece que “el sistema de admisión garantizará la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad, sin perjuicio de la organización de sistemas específicos de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales especiales, mejores bachilleres u otros casos similares definidos por el Consejo Superior Universitario”.

La Dirección Nacional de Admisiones precisó que los aspirantes de esta modalidad solo podrán participar con resultados de Saber 11 presentados desde 2020 en adelante. También se aceptará a quienes demuestren que están inscritos para presentar esa prueba este año.

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El puntaje de admisión se calculará con los resultados de Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales de la prueba Saber 11, transformados a la escala utilizada por la Universidad Nacional de Colombia.

La Universidad Nacional solo aceptará en esta modalidad resultados de Saber 11 presentados desde 2020 o la inscripción vigente para presentar la prueba este año - crédito Icfes

La admisión se hará en orden descendente hasta completar los cupos de cada programa, y si quedan vacantes, podrán participar aspirantes no admitidos inicialmente.

Entre los programas mencionados por la universidad aparece Oceanología, nuevo pregrado propio de la Sede Caribe enfocado en ecosistemas marinos. También figuran Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Estadística, Matemáticas y distintas ingenierías ofrecidas a través de Peama.

Ese programa permite comenzar estudios en sedes regionales y luego continuarlos en sedes andinas. Bajo ese esquema también se podrá iniciar el recorrido académico en carreras como Medicina, Derecho, Enfermería, Arquitectura, Psicología, Medicina Veterinaria y varias licenciaturas.

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La convocatoria 2027-1 incluye además un listado de programas por sede que admitirán estudiantes con esta modalidad. En Manizales aparecen Administración de Empresas en jornada diurna y nocturna, Administración de Sistemas Informáticos, Arquitectura, Ciencias de la Computación, Ciencias Políticas, Estadística, Gestión Cultural y Comunicativa, Ingeniería Biológica, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y la Licenciatura en Filología e Idiomas: Inglés y Matemáticas.

La eliminación del examen de admisión no será general y el modelo tradicional seguirá en la mayoría de las carreras y sedes como Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y La Paz (Cesar) - crédito Unal

En Medellín se incluyen Farmacia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, estos dos últimos ofrecidos por la sede Bogotá. En Palmira están Farmacia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Mecatrónica, Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Quien se postule por esta vía debe ingresar al portal oficial de admisiones, diligenciar el formulario, pagar los derechos de inscripción cuando corresponda y completar cada etapa definida por la institución. A diferencia de procesos anteriores, el aspirante debe elegir su programa académico desde el momento de la inscripción.

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También deberá detallar la sede y el programa al que desea postularse, registrar el número del SNP de la prueba Saber 11 y consignar el tipo y número de documento con el que presentó ese examen. La universidad recomienda verificar antes de inscribirse que la carrera de interés haga parte del listado oficial de esta modalidad.

Para el resto de aspirantes, el examen institucional seguirá siendo obligatorio. La prueba de admisión para esas carreras se realizará el domingo 20 de septiembre de 2026.