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El exarquero Óscar Córdoba hizo su balance de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Les faltó un jugador diferente”

El arquero de la edición que se jugó en Estados Unidos 1994 realizó un análisis de lo que fue la participación del cuadro “Cafetero” durante los cinco juegos que disputó

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Córdoba habló sobre el buen momento a nivel deportivo duna de las figuras de la Liga BetPlat y comentó que lo ve como portero de la selección Colombia en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas - crédito Jesús Aviles / Infobae
Córdoba explicó que la Tricolor sufrió por la falta de variantes y cambios tácticos para el equipo de Néstor Lorenzo, una de las razones de la eliminación de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá- crédito Jesús Aviles/Infobae

El 7 de julio de 2026, Colombia empató ante Suiza en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y quedó por fuera de la Copa del Mundo tras caer desde los tiros del punto penal.

En medio de lo que fue la decepción y el desconsuelo tras la eliminación de la Copa del Mundo, los principales referentes del cuadro “Cafetero” comienzan a realizar el balance general con sus análisis sobre lo que fue el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo en los cinco partidos que disputó tanto en la fase de grupos como en las instancias finales.

Uno de ellos fue el exportero del Boca Juniors y la selección Colombia, mundialista en Estados Unidos 1994, Óscar Córdoba.

El exfutbolista analizó en el programa Sí Era Gol, de Red + Noticias, el 8 de julio de 2026, los aspectos tácticos y sus principales fallos durante los juegos, y la conclusión a la que llegó fue que, durante los partidos, a Néstor Lorenzo le faltaron cambios para modificar las situaciones de juego, además la presencia de un jugador diferencial que cambiara los encuentros.

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El ex portero de la selección Colombia se refirió a la llegada de Jhon Jáder Durán a Arabia Saudita - crédito Álvaro Tavera / Colprensa
El exarquero de Boca Juniors habló sobre el equipo de Néstor Lorenzo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Córdoba se refirió en particular a la situación de Jhon Arias, centro de la polémica tras ser sustituido por Jáminton Campaz al minuto 66 en el partido de los octavos de final ante Suiza.

También compartió su visión sobre las decisiones técnicas y el impacto de los cambios en el equipo, destacando la importancia de mantener la dinámica y la frescura táctica en momentos clave del encuentro, pero a la vez defendió a los futbolistas por el tema de desgaste que tuvieron.

“Néstor Lorenzo leyó perfectamente qué tenía que hacer en ese momento. A ver, es lo que imaginamos. Uno no sabe qué fue lo que le dijo a los muchachos ahí en el momento de, del cambio, porque uno da indicaciones, vamos más adelante o a veces no se dice nada. El jugador mismo toma decisiones, toma determinaciones que te lleva a jugar más adelante, con más propiedad o toma aire, recupera energías, recupera confianza. A ellos no les critico absolutamente nada. En este momento hay que entender el gran desgaste que hicieron por parte de la selección Colombia, hubo un gran desgaste por parte de Suiza, y cuando tú llegas a los penales, gana el que mejor defina”, explicó.

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-crédito FCF
Para Óscar Córdoba, un jugador de las características de Jorge Carrascal faltó en los juegos de la Tricolor-crédito FCF

Complementó su análisis sobre lo ocurrido con la selección Colombia, con la falta de minutos y la ausencia del volante Jorge Carrascal, detallando que el futbolista de Flamengo hubiera sido clave para cambiar las situaciones de juego:

“Yo pensaría es que le faltaría un jugador diferente, de pronto un Carrascal (Jorge Carrascal, jugador del Flamengo de Brasil). Alguien que te encarara, porque se veía que tú tenías la pelota, que girabas, que la llevabas a la derecha, que la llevabas a la izquierda, pero no había ninguno que rompiera. Faltaba un carreteador, alguien que te encare, que te maneje una gambeta”, detalló.

El concepto de Luis Díaz y su participación en la Copa del Mundo 2026

El rendimiento de Luis Díaz también fue cuestionado a lo largo de la participación de la Tricolor en el Mundial de 2026-crédito Lee Smith/REUTERS
El rendimiento de Luis Díaz también fue cuestionado a lo largo de la participación de la Tricolor en el Mundial de 2026-crédito Lee Smith/REUTERS

En el mismo programa, otro de los temas de debate se presentó por el rendimiento de Luis Díaz durante la Copa América, y allí Córdoba afirmó que la exigencia física que tuvo el delantero del Bayern Múnich en el equipo dirigido por Vincent Kompany terminó costando en el rendimiento de la figura de la selección Colombia:

“¿Recuerdas cuando, en la Bundesliga, ellos ya eran campeones y decíamos al final: «Pero déjalo, que viene la Copa del Mundo, déjalo descansar, por Dios»? Yo sí creo que Lucho se veía muy diezmado físicamente. Cuando no estás bien físicamente, el cerebro te puede decir: “Vamos”, pero el cuerpo no responde. Por eso, para mí, se tuvo que buscar otro revulsivo", analizó.

Óscar Córdoba explicó que el rendimiento de Luis Díaz no se podía comparar con el de su compañero del Bayern Múnich Michael Olise, debido a que ambos jugadores tienen características diferentes-crédito Brian Snyder/REUTERS
Óscar Córdoba explicó que el rendimiento de Luis Díaz no se podía comparar con el de su compañero del Bayern Múnich Michael Olise, debido a que ambos jugadores tienen características diferentes-crédito Brian Snyder/REUTERS

Finalmente, Córdoba realizó un análisis comparativo entre el rendimiento de Díaz, y su compañero del Bayern Múnich y figura de la selección de Francia, Michael Olise.

Para el exportero, la diferencia entre ambos futbolistas pasa por la preparación física en resistencia de ambos, pese a que resaltó la capacidad de velocidad de Luis Díaz, y volvió a resaltar la ausencia de Jorge Carrascal:

“El hecho de que Olise rinda físicamente no significa que Luis Díaz deba hacerlo de la misma manera, porque cada jugador tiene un tanque distinto según el momento. Lucho es, entre comillas, más débil físicamente, es un jugador más rápido. Olise, en cambio, si viene rápido, tiene mejor tanque. Esa es la diferencia. Pero, a lo que voy, es que para mí se debió buscar un revulsivo diferente en el banco. Sí, claro, si no le dan las piernas. Y para mí, ese revulsivo pudo haber sido Carrascal, un jugador encarador”, concluyó.

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