Yina Calderón habló sobre los rumores de embarazo de Epa Colombia y reveló detalles de la empresaria: “La está pasando muy mal”

Yina Calderón habló del caso de Epa Colombia y se su supuesto embarazo - crédito @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

La vida personal de la influencer Epa Colombia ha vuelto a centrar la atención pública tras la difusión de nuevas especulaciones sobre un posible embarazo.

Las redes sociales y diversas plataformas digitales amplificaron en los últimos días versiones que señalaban que la también empresaria estaría esperando un segundo hijo, justo mientras enfrenta un proceso judicial que la mantiene recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

El origen de la controversia surgió luego de que una locutora de Mix asegurara en una transmisión que Karol Samantha Barbosa, pareja de Daneidy Barrera —nombre real de Epa Colombia—, habría dado señales de un embarazo a través de comentarios y publicaciones en redes sociales. El público interpretó estos mensajes como indicios de que una nueva integrante podría sumarse a la familia, lo que generó una ola de teorías y debates en distintos espacios digitales.

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En este contexto, Yina Calderón decidió intervenir de manera directa para poner fin a los rumores. Durante una transmisión en vivo, la influencer afirmó: “No, Epa Colombia no está embarazada. Es más, me parece hasta ridículo que estén haciendo ese tipo de imágenes para, de alguna manera, distraer el caso de ella. Pero por favor, ustedes saben que ella tuvo su primera hija bajo inseminación y eso tiene un protocolo. O sea, no, eso es mentira”.

La situación de Epa Colombia sigue marcada por la condena de cinco años y dos meses que cumple tras ser hallada responsable de delitos como daño en bien ajeno, perturbación al servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. La Corte Suprema de Justicia le negó la opción de prisión domiciliaria, y su hija menor, Daphne Samara, está al cuidado de Karol Samantha Barbosa.

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Calderón, en su mensaje, también criticó la atención que reciben estos rumores y cuestionó la manera en que desvían el foco de las circunstancias legales de su amiga. “Toda esa información que circula en redes es falsa y solo desvía la atención de otros temas que sí son importantes”, señaló.