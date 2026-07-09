Colombia

Yina Calderón habló sobre los rumores de embarazo de Epa Colombia y reveló detalles de la empresaria: “La está pasando muy mal”

En medio de rumores sobre un segundo embarazo de la empresaria de keratinas, crece la preocupación en redes sociales por las recientes declaraciones de la abogada de Epa, en las que aseguró que no le dejan ver a su cliente

Guardar
Google icon
Yina Calderón dedicó a Epa Colombia su reconocimiento en los Premios Ícono - crédito @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube
Yina Calderón habló del caso de Epa Colombia y se su supuesto embarazo - crédito @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

La vida personal de la influencer Epa Colombia ha vuelto a centrar la atención pública tras la difusión de nuevas especulaciones sobre un posible embarazo.

Las redes sociales y diversas plataformas digitales amplificaron en los últimos días versiones que señalaban que la también empresaria estaría esperando un segundo hijo, justo mientras enfrenta un proceso judicial que la mantiene recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

El origen de la controversia surgió luego de que una locutora de Mix asegurara en una transmisión que Karol Samantha Barbosa, pareja de Daneidy Barrera —nombre real de Epa Colombia—, habría dado señales de un embarazo a través de comentarios y publicaciones en redes sociales. El público interpretó estos mensajes como indicios de que una nueva integrante podría sumarse a la familia, lo que generó una ola de teorías y debates en distintos espacios digitales.

PUBLICIDAD

En este contexto, Yina Calderón decidió intervenir de manera directa para poner fin a los rumores. Durante una transmisión en vivo, la influencer afirmó: “No, Epa Colombia no está embarazada. Es más, me parece hasta ridículo que estén haciendo ese tipo de imágenes para, de alguna manera, distraer el caso de ella. Pero por favor, ustedes saben que ella tuvo su primera hija bajo inseminación y eso tiene un protocolo. O sea, no, eso es mentira”.

La situación de Epa Colombia sigue marcada por la condena de cinco años y dos meses que cumple tras ser hallada responsable de delitos como daño en bien ajeno, perturbación al servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. La Corte Suprema de Justicia le negó la opción de prisión domiciliaria, y su hija menor, Daphne Samara, está al cuidado de Karol Samantha Barbosa.

PUBLICIDAD

Calderón, en su mensaje, también criticó la atención que reciben estos rumores y cuestionó la manera en que desvían el foco de las circunstancias legales de su amiga. “Toda esa información que circula en redes es falsa y solo desvía la atención de otros temas que sí son importantes”, señaló.

Temas Relacionados

Yina CladerónEpa ColombiaEpa Colombia embarazdaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, reveló que estuvo a punto de ser víctima de hurto en Bogotá: los ladrones usaron este método

El creador de contenido relató el susto que vivió durante una grabación en la calle y destacó que el aviso de la comunidad fue clave para salir a tiempo

Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, reveló que estuvo a punto de ser víctima de hurto en Bogotá: los ladrones usaron este método

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

El mejor colombiano en la clasificación general es Sergio Higuita, del XDS Astana Team, a 11 minutos y 16 segundos del líder

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

Políticos reaccionaron a la designación de Omar Bula Escobar como nuevo canciller del Gobierno De la Espriella: “Sobresaliente ser humano”

José Manuel Restrepo, María Fernanda Cabal y María José Pizarro expresaron sus opiniones en X tras la llegada del licenciado en administración de empresas a la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores

Políticos reaccionaron a la designación de Omar Bula Escobar como nuevo canciller del Gobierno De la Espriella: “Sobresaliente ser humano”

Comerciante denunció que Andrea Valdiri le pisó el pie con su camioneta durante una protesta en Riohacha, La Guajira

Un video viral muestra a un hombre de avanzada edad con una extremidad lesionada, lo que contradice el relato que Valdiri publicó horas antes en sus historias de Instagram sobre el incidente

Comerciante denunció que Andrea Valdiri le pisó el pie con su camioneta durante una protesta en Riohacha, La Guajira

Abelardo de la Espriella cumplirá promesa religiosa que hizo en campaña a la virgen de Chiquinquirá: de esto se trata

El presidente electo participará de una misa campal en homenaje a Nuestra Señora del Rosario. La ceremonia será presidida por monseñor Ramón Alberto Rolón, obispo de la Diócesis de Chiquinquirá

Abelardo de la Espriella cumplirá promesa religiosa que hizo en campaña a la virgen de Chiquinquirá: de esto se trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Comerciante denunció que Andrea Valdiri le pisó el pie con su camioneta durante una protesta en Riohacha, La Guajira

Comerciante denunció que Andrea Valdiri le pisó el pie con su camioneta durante una protesta en Riohacha, La Guajira

Carlos Vives recordó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial cómo fue su visita a ‘Videomatch’, en pleno furor de “La Gota Fría”

El Mindo denunció que el negocio de sus padres fue asaltado: “Nadie nos puede robar las ganas de salir adelante”

Carlos Vives en Infobae Mundial: reconoció el ‘duelo’ que vive por la eliminación de Colombia y por qué quiere que Argentina sea el campeón

Carlos Vives confesó que veía ‘Videomatch’ pirateado y sorprendió a Tinelli con los vínculos históricos entre su equipo y San Lorenzo

Deportes

El exarquero Óscar Córdoba hizo su balance de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Les faltó un jugador diferente”

El exarquero Óscar Córdoba hizo su balance de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Les faltó un jugador diferente”

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

Psicólogo de Atlético Nacional explicó cómo llegar a la mentalidad campeona para el próximo Mundial de la Selección Colombia

Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave