Colombia

Estos son los ‘todopoderosos’ cabecillas a los que Abelardo de la Espriella les envió un últimatum: ‘Alfred’, ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, en la mira

La recompensa busca facilitar la captura de los máximos jefes de las disidencias de las Farc y el ELN, requeridos por homicidio, secuestros, terrorismo y narcotráfico, mientras sus organizaciones mantienen presencia en varios departamentos

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Estado Mayor Central - Enfrentamientos
El presidente electo de Colombia extendió su ultimátum a alias Calarcá e Iván Mordisco, cabecillas de las disidencias de las Farc y estructuras armadas priorizadas por su administración - crédito AFP

Ultimátum de un mes: el presidente electo Abelardo de la Espriella dio ese plazo a cabecillas de las disidencias de las Farc y del ELN para que se sometan a la justicia, y reiteró que los declara objetivos militares. El miércoles 8 de julio de 2026, en Norte de Santander, mencionó en forma expresa a alias Alfred y alias Andrey durante el primer empalme territorial.

El mandatario electo, que asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, les dio un mes a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y a alias Andrey, del frente 33 de las disidencias de las Farc, para entregarse. La advertencia también alcanza a alias Calarcá y alias Iván Mordisco, jefes de otras estructuras armadas que, según ha dicho, serán prioridad de su administración.

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“Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre; tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, aseguró.

Quiénes son los mandos de las disidencias señalados

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, es uno de los principales comandantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), facción de las disidencias de las antiguas Farc que mantiene diálogos con el Gobierno colombiano. Tras la muerte de alias Gentil Duarte y la división de las disidencias, asumió el liderazgo de la estructura enfrentada al Estado Mayor Central.

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Las autoridades le atribuyen influencia en Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila y otras zonas del suroriente del país. Además, actúa como jefe negociador de su organización y las Fuerzas Militares calculan que el EMBF tiene 3.000 personas en armas.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, figura como máximo comandante del Estado Mayor Central (EMC), la principal estructura de las disidencias que rechazó el Acuerdo de Paz de 2016. Sobre él pesan múltiples órdenes de captura e investigaciones por homicidio, secuestro, terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores y concierto para delinquir.

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