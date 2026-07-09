Colombia

Carlos Vives recordó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial cómo fue su visita a ‘Videomatch’, en pleno furor de “La Gota Fría”

El samario reveló que incluso grabó un especial de su visita para ‘La Tele’, el programa que él mismo producía para la televisión colombiana, inspirado en el de Tinelli

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El cantante relató que tuvo la oportunidad de encontrarse con uno de los humoristas más populares del elenco, en la cafetería, durante esa visita - crédito Infobae

Para Carlos Vives, el punto de quiebre en su vida que le permitió pasar del galán que protagonizó Gallito Ramírez y Escalona a uno de los referentes ineludibles a la hora de hablar de música colombiana fue el éxito de La Gota Fría en 1993.

La canción, incluida en su álbum Clásicos de la Provincia, le permitió proyectarse internacionalmente a un nivel nunca antes visto en un artista colombiano.

La canción sonó en todo el mundo hispanohablante y entre los países que le acogieron con más fuerza estuvo Argentina, hasta el punto que fue invitado para aparecer en Videomatch, uno de los programas televisivos más populares de la década en dicho país, conducido por Marcelo Tinelli.

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Vives y Tinelli recordaron este miércoles en Infobae Mundial la historia de su visita. El samario relató que llegó a las oficinas de Telefe acompañado de su equipo de trabajo —con el que realizaba en esos días La Tele, programa de la televisión colombiana fuertemente inspirado en Videomatch—.

Carlos Vives y Marcelo Tinelli contaron cómo fue la primera visita del colombiano a 'Videomatch', en 1993 - crédito Infobae
Carlos Vives y Marcelo Tinelli contaron cómo fue la primera visita del colombiano a 'Videomatch', en 1993 - crédito Infobae

Precisamente, la promoción de La Gota Fría fue el motivo que lo llevó por primera vez a Telefe en 1993. El artista relató que esa noche su equipo llegó en bus al canal y se topó en la cafetería con uno de los personajes más populares de Videomatch: el fallecido humorista Leo Rosenwasser, a quien llamó afectuosamente “Leo” y recordó con una de sus frases más célebres: “Pégame con la toalla mojada”.

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“Para nosotros llegar ahí, esa noche que ya era tarde y nos bajaron de un bus y, marica, Telefe. Nos encontramos en la cafetería a la figura... éramos refelices”, expresó Vives.

La anécdota adquirió otra dimensión cuando recordó que, pese a que Videomatch no tenía vendidos derechos de transmisión en Colombia, Carlos Vives pudo seguir el formato gracias a una antena parabólica de contrabando instalada en su casa en Bogotá. Por eso, al llegar físicamente al canal desde el que se emitía el programa, fue para ellos algo que superó cualquier expectativa.

“Ustedes no saben la felicidad el día que llegamos a Telefe”, dijo el artista ante Tinelli, que le pidió que un día le mostrara una de las grabaciones de La Tele, pues aseguró que hasta ahora no había tenido la oportunidad de ver cómo su formato más emblemático inspiró el programa conducido por Martín de Francisco y Santiago Moure.

De hecho, el cantante reveló que grabaron un especial con motivo de dicha visita titulado Especial desde la Argentina, que incluía a sus colaboradores habituales de la época, José María y Diego. “Algún día tengo que mandártelo”, le dijo al conductor, quien respondió que quería verlo.

El propio Tinelli admitió, además, que La Gota Fría era uno de sus temas favoritos entre todos los que pasaron por el programa.

Carlos Vives se “negó” a cantar “La Gota Fría”

El cantante protagonizó un divertido intercambio con Tinelli en el que involucraron a Susana Giménez - crédito Infobae

Durante la visita del cantante a Infobae Mundial, protagonizó un picante momento al afirmar que ya no acepta invitaciones al programa de Susana Giménez.

“Siempre que voy donde Susana siempre me pone a cantar La Gota Fría. Yo le digo: ‘Susana, eso fue hace 35 años’”, relató ante un Tinelli cómplice del momento y en medio de las carcajadas del estudio. “He grabado quince discos después”, subrayó.

Tinelli se sumó a la broma con la misma energía. El conductor contó que él mismo, en su momento, le había pedido a Susana Giménez que no le solicitara ese tema al artista colombiano cuando lo tuviera de invitado. “Te dije: ‘Susana, no le pidas La Gota Fría’”, recordó, agregando que en Infobae Mundial esa canción no estaba en los planes “Ni en pedo”.

Vives cerró el intercambio con una propuesta: “Déjame cantarte algo nuevo”, algo que Tinelli aceptó sin dudar. Curiosamente, el tema que interpretó fue Robarte un beso, su colaboración de 2017 con Sebastián Yatra.

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