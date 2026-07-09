Colombia

Enrique Gómez arremetió contras las Entidades Territoriales Indígenas creadas por el Gobierno Petro: “Nadie va a poder entrar ahí”

Por medio de un video, el senador electo, líder de Salvación Nacional y uno de los integrantes del equipo de campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que con esto solo se benefician aliados de Gustavo Petro y Armando Benedetti

Guardar
Google icon
Según Gómez las entidades territoriales indígenas asignadas hasta el momento se encuentran en zonas donde operan el ELN y las disidencias de las Farc - créditos Sergio Acero / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | Presidencia de la República / Joel González
Según Gómez las entidades territoriales indígenas asignadas hasta el momento se encuentran en zonas donde operan el ELN y las disidencias de las Farc - créditos Sergio Acero / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | Presidencia de la República / Joel González

La jornada del jueves 8 de julio de 2026 inició álgida luego de los señalamientos que el senador electo y director del Movimiento de Salvación, Enrique Gómez, realizó en contra del gobierno de Gustavo Petro a raíz del Decreto 488 de 2025 que ha generado polémica.

La resolución, que se conoció el 5 de mayo de 2025, establece el marco jurídico, administrativo y fiscal para la puesta en funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en Colombia, definiendo su autonomía, competencias, mecanismos de coordinación con otras entidades territoriales y fuentes de financiación.

La norma busca garantizar los derechos fundamentales, la autodeterminación y la integración diferencial de los pueblos indígenas en concordancia con la Constitución y convenios internacionales, detallando requisitos, procedimientos y principios rectores para la administración autónoma de estos territorios.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, Gómez compartió un mensaje en su cuenta de X acompañada de un video en el que se despachó en contra del jefe de Estado y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

El senador electo dijo que no permitirán la formación de "repúblicas independientes" durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya posesión será el viernes 7 de agosto de 2026 - crédito @Enrique_GomezM/X

“¿Puede Gustavo Petro crear un municipio en menos de quince días hábiles y darle todo el territorio que quiera y que ahí no se aplique ni la Constitución, ni la ley, ni el Código Penal, ni las normas generales que rigen los entes territoriales? Sí lo puede hacer. Desde el Decreto 488 de 2025, Gustavo Petro y sus cómplices criminales, el señor Armando Benedetti, han creado por lo menos ocho entidades territoriales indígenas", inicia la declaración por parte del congresista electo, que ofició como uno de los líderes en el equipo de campaña presidencial de De la Espriella.

PUBLICIDAD

Según Gómez, desde la administración Petro estarían “en proceso en las próximas horas de legalizar otras 16 o 18 entidades territoriales indígenas y entregarles, ojo, el 15% del territorio nacional”.

En total, de acuerdo con las palabras del senador elector, “estas 22 entidades territoriales indígenas que piensa entregar Petro suman la bicocada de 17 millones de hectáreas. Van a tener presupuesto, van a tener autonomía en salud, en educación, obviamente no va a regir el Código Penal y nadie va a poder entrar ahí”.

Sumado a todo lo anterior, Gómez afirmó en su declaración cuál sería el presunto fin en dichas zonas: “Las usa Petro como contrapartida para que gasten sin ningún tipo de supervisión los traslados del sistema general de participaciones”.

En consecuencia, el líder de Salvación Nacional argumentó que estas acciones habrían provocado que “muchos aliados políticos de Petro y de Benedetti están felices”.

En su explicación Gómez afirmó que esa supuesta dicha obedecería a que “el Ministerio del Interior les entrega estos neomunicipios al estilo Petro, siempre en zonas con alta presencia del ELN y de las (disidencias) Farc, precisamente en el marco de la bandera de estas organizaciones subversivas de crear territorios autónomos, repúblicas autónomas en donde no rija la ley”.

Gómez compartió el video la mañana del jueves 9 de julio de 2026 vía X - crédito @Enrique_GomezM/X
Gómez compartió el video la mañana del jueves 9 de julio de 2026 vía X - crédito @Enrique_GomezM/X

Por todo lo anterior, el senador electo se atrevió a decir que “vuelven las repúblicas independientes por cuenta de Gustavo Petro” y que “el proceso avanza a todo vapor”.

En la parte final de la grabación, Gómez precisó que lo que pretende el Gobierno Petro “viola la Constitución, viola la ley y genera una inequidad total con el resto de los colombianos y los demás municipios en Colombia”.

Para cerrar, y ya desde su posición como legislador elector, el director de Salvación Nacional afirmó que desde la administración De la Espriella perseguirán a Gustavo Petro.

“Lo perseguiremos, Gustavo Petro. Esa es la herramienta con la que usted quiere entregarle gran parte de la Amazonía, la Orinoquía, La Guajira, a entidades falsas, a entidades que no tienen legitimidad política real alguna, violando la Constitución y la ley”, concluyó Gómez.

El Decreto 488 de 2025 provocó la reacción vehemente por parte de Enrique Gómez, al considerar que con esto se pretenden establecer "repúblicas independientes" - crédito Función Pública
El Decreto 488 de 2025 provocó la reacción vehemente por parte de Enrique Gómez, al considerar que con esto se pretenden establecer "repúblicas independientes" - crédito Función Pública

Qué señala el Decreto 488 de 2025

  • Reconoce a las Entidades Territorios Indígenas como entes político-administrativos especiales con autonomía para ejercer competencias constitucionales y legales, basada en sus sistemas de gobierno propio, conocimientos y tradiciones.
  • Establece un procedimiento formal para la delimitación territorial, registro y formalización de competencias, mediante acuerdos interculturales protocolizados por el Ministerio del Interior, con participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
  • Define los principios rectores del funcionamiento, asegurando autonomía, pluralismo, coordinación interinstitucional, equidad social, protección de la diversidad cultural y progresividad en la asunción de competencias.
  • Detalla mecanismos de financiación, incluyendo recursos del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, presupuesto nacional, cooperación y fuentes propias, así como la responsabilidad de formular y aprobar un presupuesto anual por parte del consejo de gobierno indígena.
  • Refuerza el reconocimiento y fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, facultando a los territorios para ejercer funciones jurisdiccionales conforme a sus sistemas normativos, así como la coordinación sectorial en áreas como salud, educación, ordenamiento territorial y saneamiento básico.

Temas Relacionados

Enrique GómezGustavo PetroArmando BenedettiDecreto 488 de 2025Reordenamiento de Entidades Territoriales IndígenasDisidencias de las FarcELNRepúblicas independientesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

La última fecha del todos contra todos se disputará en noviembre de 2026, con el Junior de Barranquilla como vigente campeón de nuestro país

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

El error que cometen las personas al quitarse la caspa: este es el verdadero remedio para eliminarla

Un especialista colombiano explicó por qué el lavado frecuente de cabeza no siempre ayuda y compartió una rutina casera que sirve para buscar un mejor balance en el cabello

El error que cometen las personas al quitarse la caspa: este es el verdadero remedio para eliminarla

Mafe Carrascal se despachó contra la columna de opinión de periodista que pidió “silenciar” a Petro: “Quieren sacarnos de la conversación pública”

La representante del Pacto Histórico respondió con firmeza a la propuesta de “ignorar” al presidente saliente, alertando sobre la importancia de la pluralidad en democracia

Mafe Carrascal se despachó contra la columna de opinión de periodista que pidió “silenciar” a Petro: “Quieren sacarnos de la conversación pública”

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

El mejor colombiano en la clasificación general es Sergio Higuita, del XDS Astana Team, a 11 minutos y 16 segundos del líder

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

El sistema de salud de Colombia está en su punto más crítico, según la Unión de IPS: el déficit aumentó 42 veces en cuatro años

El gremio reportó que el patrimonio de las aseguradoras se hundió hasta -$18,2 billones entre 2022 y 2026, un deterioro que afecta la oportunidad en pacientes, el suministro de fármacos y la caja de clínicas

El sistema de salud de Colombia está en su punto más crítico, según la Unión de IPS: el déficit aumentó 42 veces en cuatro años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, reveló que estuvo a punto de ser víctima de hurto en Bogotá: así es como lo iban a robar

Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, reveló que estuvo a punto de ser víctima de hurto en Bogotá: así es como lo iban a robar

Andrea Valdiri habria lanzado su camioneta contra manifestantes durante una protesta en Riohacha, La Guajira, según comerciante

Yina Calderón aclaró los rumores de embarazo de Epa Colombia y reveló preocupante dato sobre la empresaria que está en la cárcel: “Se encuentra mal de salud”

Carlos Vives recordó con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial cómo fue su visita a ‘Videomatch’, en pleno furor de “La Gota Fría”

El Mindo denunció que el negocio de sus padres fue asaltado: “Nadie nos puede robar las ganas de salir adelante”

Deportes

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos

El exarquero Óscar Córdoba habló sobre la actuación de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Les faltó un jugador diferente”

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA