Enrique Gómez arremetió contras las Entidades Territoriales Indígenas creadas por el Gobierno Petro: “Nadie va a poder entrar ahí”

Según Gómez las entidades territoriales indígenas asignadas hasta el momento se encuentran en zonas donde operan el ELN y las disidencias de las Farc - créditos Sergio Acero / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | Presidencia de la República / Joel González

La jornada del jueves 8 de julio de 2026 inició álgida luego de los señalamientos que el senador electo y director del Movimiento de Salvación, Enrique Gómez, realizó en contra del gobierno de Gustavo Petro a raíz del Decreto 488 de 2025 que ha generado polémica.

La resolución, que se conoció el 5 de mayo de 2025, establece el marco jurídico, administrativo y fiscal para la puesta en funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en Colombia, definiendo su autonomía, competencias, mecanismos de coordinación con otras entidades territoriales y fuentes de financiación.

La norma busca garantizar los derechos fundamentales, la autodeterminación y la integración diferencial de los pueblos indígenas en concordancia con la Constitución y convenios internacionales, detallando requisitos, procedimientos y principios rectores para la administración autónoma de estos territorios.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, Gómez compartió un mensaje en su cuenta de X acompañada de un video en el que se despachó en contra del jefe de Estado y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

El senador electo dijo que no permitirán la formación de "repúblicas independientes" durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya posesión será el viernes 7 de agosto de 2026 - crédito @Enrique_GomezM/X

“¿Puede Gustavo Petro crear un municipio en menos de quince días hábiles y darle todo el territorio que quiera y que ahí no se aplique ni la Constitución, ni la ley, ni el Código Penal, ni las normas generales que rigen los entes territoriales? Sí lo puede hacer. Desde el Decreto 488 de 2025, Gustavo Petro y sus cómplices criminales, el señor Armando Benedetti, han creado por lo menos ocho entidades territoriales indígenas", inicia la declaración por parte del congresista electo, que ofició como uno de los líderes en el equipo de campaña presidencial de De la Espriella.

PUBLICIDAD

Según Gómez, desde la administración Petro estarían “en proceso en las próximas horas de legalizar otras 16 o 18 entidades territoriales indígenas y entregarles, ojo, el 15% del territorio nacional”.

En total, de acuerdo con las palabras del senador elector, “estas 22 entidades territoriales indígenas que piensa entregar Petro suman la bicocada de 17 millones de hectáreas. Van a tener presupuesto, van a tener autonomía en salud, en educación, obviamente no va a regir el Código Penal y nadie va a poder entrar ahí”.

Sumado a todo lo anterior, Gómez afirmó en su declaración cuál sería el presunto fin en dichas zonas: “Las usa Petro como contrapartida para que gasten sin ningún tipo de supervisión los traslados del sistema general de participaciones”.

PUBLICIDAD

En consecuencia, el líder de Salvación Nacional argumentó que estas acciones habrían provocado que “muchos aliados políticos de Petro y de Benedetti están felices”.

En su explicación Gómez afirmó que esa supuesta dicha obedecería a que “el Ministerio del Interior les entrega estos neomunicipios al estilo Petro, siempre en zonas con alta presencia del ELN y de las (disidencias) Farc, precisamente en el marco de la bandera de estas organizaciones subversivas de crear territorios autónomos, repúblicas autónomas en donde no rija la ley”.

Gómez compartió el video la mañana del jueves 9 de julio de 2026 vía X - crédito @Enrique_GomezM/X

Por todo lo anterior, el senador electo se atrevió a decir que “vuelven las repúblicas independientes por cuenta de Gustavo Petro” y que “el proceso avanza a todo vapor”.

PUBLICIDAD

En la parte final de la grabación, Gómez precisó que lo que pretende el Gobierno Petro “viola la Constitución, viola la ley y genera una inequidad total con el resto de los colombianos y los demás municipios en Colombia”.

Para cerrar, y ya desde su posición como legislador elector, el director de Salvación Nacional afirmó que desde la administración De la Espriella perseguirán a Gustavo Petro.

“Lo perseguiremos, Gustavo Petro. Esa es la herramienta con la que usted quiere entregarle gran parte de la Amazonía, la Orinoquía, La Guajira, a entidades falsas, a entidades que no tienen legitimidad política real alguna, violando la Constitución y la ley”, concluyó Gómez.

PUBLICIDAD

El Decreto 488 de 2025 provocó la reacción vehemente por parte de Enrique Gómez, al considerar que con esto se pretenden establecer "repúblicas independientes" - crédito Función Pública

Qué señala el Decreto 488 de 2025

Reconoce a las Entidades Territorios Indígenas como entes político-administrativos especiales con autonomía para ejercer competencias constitucionales y legales, basada en sus sistemas de gobierno propio, conocimientos y tradiciones.

Establece un procedimiento formal para la delimitación territorial, registro y formalización de competencias, mediante acuerdos interculturales protocolizados por el Ministerio del Interior, con participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Define los principios rectores del funcionamiento, asegurando autonomía, pluralismo, coordinación interinstitucional, equidad social, protección de la diversidad cultural y progresividad en la asunción de competencias.

Detalla mecanismos de financiación, incluyendo recursos del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, presupuesto nacional, cooperación y fuentes propias, así como la responsabilidad de formular y aprobar un presupuesto anual por parte del consejo de gobierno indígena.

Refuerza el reconocimiento y fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, facultando a los territorios para ejercer funciones jurisdiccionales conforme a sus sistemas normativos, así como la coordinación sectorial en áreas como salud, educación, ordenamiento territorial y saneamiento básico.