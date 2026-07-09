Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

Colombia se impuso ante Venezuela en el último partido de la primera ronda de clasificación al Mundial FIBA de Qatar 2027 - crédito FIBA

Tras caer ante Chile (79-81) y Brasil (80-104) Colombia salió a su último enfrentamiento por la primera ronda del clasificatorio Américas rumbo al Mundial de Baloncesto de Qatar 2027 con la obligación de ganar a Venezuela y así asegurarse un lugar en la segunda fase.

Desde el salto inicial en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, Colombia intentó distanciarse apelando al juego interior y los rebotes de Jaime Echenique en la pintura, mientras que Venezuela se inclinó por hacer valer su juego perimetral con tiros de larga distancia.

Aunque Colombia se alejó por momentos y alcanzó una ventaja máxima de cuatro puntos, los venezolanos se repusieron y agregaron presión a los locales que les permitió cerrar 25-21 el primer cuarto.

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En el segundo cuarto los errores en defensa le siguieron costando puntos en transición a Colombia, algo que fue aprovechado por Edson Tovar, Edwin Mijares y Pedro Chourio que contribuyeron a que la ventaja se ampliara hasta los 11 puntos. Colombia reaccionó bajo el liderazgo de Braian Angola y Romario Roque, que comenzaron a encontrar espacios en las penetraciones del primero, que el segundo aprovechó para probar desde la línea de triples, logrando reducir la ventaja. Con todo, Venezuela aguantó y mantuvo la ventaja por 49-46.

En el tercer cuarto Colombia terminó de retomar el liderato y terminó con un marcador 69-80 favorable a Colombia, que acariciaba su lugar en la segunda ronda. Para el último cuarto la ventaja se hizo irremontable para los venezolanos, entre el mayor rigor en defensa y un mayor acierto de Colombia en los tiros. Al final, el marcador fue de 86-102, victoria que le aseguró el lugar en la segunda ronda del clasificatorio, junto a Brasil y Chile.

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Colombia comenzó a remontar en el partido a partir del tercer cuarto - crédito FIBA

“Lo más difícil del deporte es levantarse al otro día, volver a intentarlo, pero esa es la vida que elegimos”, manifestó Romario Roque en declaraciones para DSports. “Estamos muy contentos de que pudimos captar el mensaje, aprender de los errores de los partidos pasados y quedarnos con lo positivo, quedarnos con lo que nos sirve, con lo que aprendimos y simplemente no volver a caer en lo que no nos sirve y seguir trabajando”.

Por su parte, Braian Angola se refirió a la eliminación de la Selección en el Mundial de fútbol y remarcó que este triunfo era una forma de darle alegría al país. “Yo sé que, que ayer tuvimos una pequeña tristeza con la Selección, pero ese es el deporte. A veces hay que jugar. Hoy la selección de Colombia de básquet ha ganado. Tenemos la posibilidad de ir a una nueva ronda, de jugar un Mundial por primera vez, y esperamos poder clasificar”, expresó.

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Lo que sigue para Colombia

En el sistema de clasificación del FIBA Américas, los tres primeros de cada grupo avanzan a la segunda ronda, luego de lo cual los doce clasificados son reorganizados en dos grupos de seis y disputan partidos únicamente contra equipos no enfrentados previamente.

Esto significa que el grupo E tendrá a los equipos de los grupos A y C y el grupo F, de los grupos B y D. Por ese motivo, Colombia tendrá como rivales a Estados Unidos, México, República Dominicana, Chile y Brasil.

Colombia ya conoce a sus rivales en la segunda ronda rumbo al Mundial FIBA 2027 - crédito FIBA

En esta instancia, los tres mejores clasificados aseguran su tiquete al Mundial, mientras que el cuarto jugará un repechaje con el cuarto del otro grupo para definir el último cupo de América al torneo.

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Colombia aspira a conseguir su segunda clasificación de la historia a un Mundial de Baloncesto, ya que sea por primera vez desde la duela, pues su participación en 1982 tuvo lugar cuando fue el país anfitrión.