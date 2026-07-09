Comerciante denunció que Andrea Valdiri le pisó el pie con su camioneta durante una protesta en Riohacha, La Guajira

El comerciante fue respaldado por otros protestantes que criticaron el comportamiento de la barranquillera - crédito @guajira.news/TikTok

La influencer barranquillera Andrea Valdiri quedó en el centro de una controversia el miércoles 8 de julio de 2026 tras un incidente en la glorieta Francisco El Hombre de Riohacha, en La Guajira, donde un comerciante de avanzada edad asegura que la camioneta de la creadora de contenido le pisó un pie mientras intentaba abrirse paso entre una manifestación de protesta.

El video que circula en redes sociales muestra al hombre sentado en la acera, con la extremidad afectada a la vista.

En la grabación se escucha a una mujer dirigirse al comerciante: “Te jodió el pie Valdiri, ¿no? Atropellándonos, pasando por encima de nosotros”. El testimonio contradice directamente el relato que la propia Valdiri publicó horas antes en sus historias de Instagram.

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Qué ocurrió en la glorieta de Riohacha

La empresaria afirmó en un video en vivo que avanzó tras recibir permiso de un manifestante, y sostuvo que el vehículo fue rodeado y golpeado mientras intentaba salir de la glorieta Francisco El Hombre

La situación se presentó cuando la creadora de contenido regresaba de Venezuela, donde había entregado ayuda humanitaria tras el doble terremoto del 24 de junio, cuando se encontró con el bloqueo que comerciantes informales mantenían sobre esa vía. Al intentar avanzar con su camioneta, el ambiente se tensó y derivó en un altercado con los manifestantes.

En videos que circulan en redes sociales se logra apreciar cómo un tumulto de gente se va encima del vehículo de la empresaria, lo que hubiese podido ocasionar una tragedia mayor.

Valdiri fue la primera en dar su versión. Según relató, los presentes la agredieron verbal y físicamente: le golpearon el vehículo, se lo movieron y se lo rayaron. También describió un componente político en las hostilidades: “Me decían que yo era abelardista y que ellos eran petristas y cepedistas”.

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La influencer Andrea Valdiri aseguró que un manifestante le permitió el paso para salir de la zona bloqueada en la glorieta Francisco El Hombre - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

La empresaria dejó en claro que no ocupa ningún cargo público y que su trabajo humanitario sale de su propio bolsillo. “Yo hago por el pueblo mucho más que un político”, afirmó, en respuesta a quienes la interpelaron como si fuera funcionaria.

La versión del comerciante y el video viral

La grabación que circula en redes sociales instala una lectura opuesta a la de Valdiri. El comerciante, de avanzada edad, aparece sentado en la acera mostrando el pie que, según él, fue alcanzado por la camioneta cuando la influencer forzó el paso entre el cerco de manifestantes.

Lo que agrega complejidad al caso es que la propia Valdiri anticipó esta posibilidad antes de que el video se difundiera.

“Quítenme la gente de atrás porque después dicen que yo pisé a alguien”, dijo en sus historias, una advertencia que ahora sus críticos leen como conciencia de lo ocurrido y sus defensores interpretan como prueba de que actuó de buena fe.

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El estado anímico de Valdiri y lo que viene

Andrea Valdiri dio su versión sobre el presunto accidente de tránsito durante un bloqueo de comerciantes en Riohacha y afirmó que avanzó con autorización - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

Más allá del debate sobre la responsabilidad en el incidente, la empresaria describió un agotamiento que va más allá de lo físico. “No es un agotamiento físico, es un agotamiento del alma por todas las cosas que uno ve y vive para que las cosas se puedan realizar”, expresó, en alusión al contraste entre la misión humanitaria completada en Venezuela y el recibimiento que encontró al volver.

Los daños materiales en la carrocería de su vehículo quedaron documentados. Lo que aún no está claro es si hubo imprudencia de su parte al avanzar entre la multitud o si la responsabilidad recae sobre los manifestantes que bloqueaban la vía. Las autoridades no se han pronunciado formalmente sobre el caso.

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El hecho generó indignación y usuarios de redes sociales afirmaron que la barranquillera no se ha pronunciado sobre lo expresado por el comerciante: “Creo que le falta un poquito más de atención a los detalles”; “Pero yo al hombre no le veo nada en el pie”; “Se le habrá fracturado o estará bien el señor”; “Esperemos que se comunique con el señor a pesar de lo sucedido para ver si necesita algo”, entre otros más.