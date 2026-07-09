Abelardo de la Espriella también sentenció a ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, cabecilla de Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada: “Objetivo de alto valor”

El presidente electo lo declaró como objetivo de alto valor - crédito Reuters/Captura de Pantalla Naín Pérez - Facebook

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, utilizó sus redes sociales para continuar advirtiendo a los líderes de grupos armados ilegales para su sometimiento a la justicia o para esperar una nueva ofensiva de las Fuerzas Militares del país.

El turno fue para Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, señalado cabecilla del grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también identificados como Los Pachenca, que recientemente fue visto en una caravana de motos por las calles de Riohacha (La Guajira) en respaldo a la selección Colombia luego de que quedara eliminada del Mundial de Fútbol 2026.

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En las imágenes se ve a decenas de personas siguiéndolo y exaltándolo mientras avanzaba acompañado por su pareja, alias Bebecita, y varios lugartenientes, siendo interpretado por las autoridades como un desafío directo a las autoridades policiales y militares, así como un mensaje hacia otras estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial y las rentas criminales en esa zona del norte del país.

El criminal salió en una caravana por Riohacha junto a su pareja y varios miembros de la organización delictiva que lidera - crédito Facebook/Naín Pérez

En una publicación hecha el jueves 9 de julio de 2026 en la red social X, el mandatario electo no solo rechazó el comportamiento del líder armado, sino que le ordenó al ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Mora para que, una vez sea posesionado en su cargo, se proceda a efectuar un operativo para capturar o abatir al cabecilla de las Acsn.

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“Señor Ministro de Defensa designado @generalmora11: este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, indicó el futuro jefe de Estado en sus redes sociales.

Así mismo, De la Espriella reiteró su mensaje a las organizaciones ilegales para que acepten el camino de la justicia.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, mencionó.

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Vale mencionar que por alias Naín o Bendito Menor, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos por su paradero, al ser responsabilizado por las acciones armadas que han generado pánico y temor en la población guajira.

El anuncio de Abelardo de la Espriella se suma a las advertencias emitidas contra otros líderes de grupos armados como alias Iván Mordisco y alias Calarcá, líderes de las disidencias de las Farc.

Abelardo de la Espriella afirmó que su gobierno priorizará en Norte de Santander la recuperación del territorio, la reactivación del comercio y el destrabe de proyectos - crédito X

Ultimátum a jefes guerrilleros en el Catatumbo

Además de alias Naín o Bendito Menor, el presidente electo Abelardo de la Espriella emitió una sentencia a alias Alfred, cabecilla del ELN, y a alias Andrey, líder de las disidencias de las Farc para que se entreguen a las autoridades antes de ser tratados como objetivo militar una vez asuma el poder.

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“Aprovecho los micrófonos de todos los medios que están aquí para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las FARC, objetivo militar del Gobierno del Tigre”, dijo el presidente electo en declaraciones a la prensa nacional tras finalizar el empalme regional realizado en Cúcuta.

En el mismo pronunciamiento, fijó el plazo para su sometimiento ante las autoridades. “Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, advirtió.

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Abelardo de la Espriella lanza ultimátum contra alias Alfred del ELN y alias Andrey de las disidencias - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La advertencia alcanza a dos estructuras con peso armado en el departamento de Norte de Santander. Según información de inteligencia de la Policía Nacional, Robinsón Navarro Flórez, conocido como alias Alfred o Francisco, es comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, considerado como uno de los principales dinamizadores de la violencia en el nororiente de Colombia.

Mientras que Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey o Andrey Avendaño, señalado como líder del frente 33 Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, se le atribuye su responsabilidad en actos terroristas cometidos en el departamento.

Tanto alias Alfred como alias Andrey tienen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita ubicar su paradero.