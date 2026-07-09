Psicólogo de Atlético Nacional explicó cómo llegar a la mentalidad campeona para el próximo Mundial de la Selección Colombia

Carlos Gutiérrez, psicólogo de Atlético Nacional, explicó que esa cambio de mentalidad debe producirse desde las divisiones menores en la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Diego Suárez/Infobae

La Selección Colombia masculina de mayores ha ganado un título en toda su historia: la Copa América de 2001 que se celebró en territorio colombiano y no contó con la presencia de la Selección Argentina. De ahí en más, los logros del país en fútbol profesional de hombres, son tres subcampeonatos de ese torneo y unos cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

Eso ha llevado a que desde distintos sectores del mundo del fútbol profesional colombiano se incentive un cambio de mentalidad que motive a los futbolistas a pensar en que se pueden levantar más títulos. Uno de esos sectores es la propia Federación Colombiana de Fútbol, pues su presidente, Ramón Jesurúm, hizo una declaración en marzo de 2023, que en la actualidad, más de tres años después, sigue reproduciéndose: “Yo creo que debemos cambiar la mentalidad ganadora por la mentalidad campeona. Eso se los dije mucho a las muchachas, cambiemos el chip. Creo que es el momento para hacerlo”, dijo el dirigente en esa ocasión, en una declaración a distintos medios de comunicación.

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Para entender cómo funciona ese cambio y lo que implica en el futbolista profesional colombiano, Infobae Colombia consultó a Carlos Gutiérrez, psicólogo deportivo de Atlético Nacional.

Carlos Gutiérrez, psicólogo de Atlético Nacional, explicó que la manera cómo enfrentó Lionel Messi su error con la Selección Argentina puede servir como referencia para el resto de jugadores - crédito Diego Suárez/Infobae

El cambio de mentalidad debe producirse desde las divisiones menores

Para Gutiérrez, el concepto de una mentalidad ganadora o campeona resulta insuficiente para explicar el trabajo psicológico que requiere un futbolista. “Más que llamarla una mentalidad ganadora o campeona, prefiero referirme a una mentalidad de élite”, explicó. A su juicio, ese proceso debe comenzar mucho antes de que el jugador alcance el fútbol profesional, pues considera que la preparación mental tiene que trabajarse desde las primeras etapas de formación.

En ese sentido, señaló que lo ideal sería incorporar conceptos de la psicología del deporte al entrenamiento diario desde las categorías menores, aproximadamente entre los 10 y los 12 años. De esa forma, los futbolistas van adquiriendo herramientas psicológicas que más adelante podrán aplicar en los torneos y las competiciones de mayor exigencia. Según indicó, cuando un jugador dispone de esos recursos está mucho mejor preparado para afrontar escenarios de alta presión, como una tanda de penales, donde la regulación emocional, el control de los pensamientos y la capacidad para aislar el ruido mental terminan siendo determinantes.

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Carlos Gutiérrez, psicólogo deportivo, aseguró que los penales se deben preparar con antelación suficiente, para que el jugador tenga confianza al momento de ejecutar - crédito Diego Suárez/Infobae

¿La Federación Colombiana de Fútbol ha generado correctamente el cambio de mentalidad?

Gutiérrez agregó que otro aspecto clave es que los jugadores cuenten con una rutina previa al cobro de un penal. Esa preparación, explicó, les permite conservar el control emocional en un momento tan decisivo que, en muchas ocasiones, “marca la diferencia entre ser campeón y no serlo”.

Al ser consultado sobre el trabajo que ha realizado la Federación Colombiana de Fútbol en este aspecto, el especialista prefirió ser prudente. Aclaró que “no sería responsable” emitir un juicio porque desconoce cómo se desarrollan los procesos internos de la entidad. Sin embargo, insistió en que la psicología del deporte debe convertirse en una prioridad desde las categorías formativas, no solo dentro de la Federación, sino también en todos los clubes del país, tanto a nivel formativo como profesional.

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Los tabúes de los futbolistas profesionales en el trabajo de mentalidad

Asimismo, consideró necesario dejar atrás los tabúes que todavía existen alrededor del acompañamiento psicológico. Según explicó, muchos futbolistas mantienen prejuicios sobre el papel del psicólogo deportivo, cuando su función es muy diferente a la de un psicólogo clínico. En realidad, afirmó, se trata de un integrante más del cuerpo técnico que aporta herramientas para fortalecer habilidades cognitivas indispensables para el rendimiento competitivo.

Finalmente, sostuvo que, si los jugadores desarrollan esas capacidades y las incorporan a su desempeño cotidiano, su rendimiento deportivo tendrá un margen importante de mejora. Por eso, reiteró que el verdadero objetivo no debe limitarse a construir una mentalidad ganadora o campeona, sino avanzar hacia una auténtica “mentalidad de élite”, como la que caracteriza a las principales selecciones y a los clubes más exitosos del fútbol sudamericano y mundial.

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