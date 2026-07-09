Colombia

SAE aclaró la situación del inmueble de René Higuita que está bajo extinción de dominio por vínculos con el narcotráfico

Una sentencia de primera instancia mantiene abierta la opción de que el exarquero colombiano pierda la vivienda, mientras la justicia revisa una vieja disputa sobre el origen del bien y una denuncia de 1997

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La Fiscalía sostiene que la propiedad del exjugador colombiano fue comprada con recursos del cartel de Medellín - crédito Colprensa/SAE
La Fiscalía sostiene que la propiedad del exjugador colombiano fue comprada con recursos del cartel de Medellín - crédito Colprensa/SAE

Sigue la polémica por el proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación a un inmueble ubicado en el sector de El Poblado de Medellín y que está registrada a nombre del exfutbolista colombiano René Higuita.

El turno fue para la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que, por medio de un comunicado a la opinión pública, confirmó lo establecido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín, que determinó la pérdida del derecho de dominio del predio al exarquero de la Selección Colombia, al considerar que habría sido adquirido con recursos del Cartel de Medellín, la extinta organización criminal que fue liderada por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

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No obstante, la entidad nacional señaló que, al ser una decisión emitida en primera instancia, todavía no está en firme pero que podría llevar a la pérdida del inmueble si los tribunales la ratifican.

Es importante precisar que dicha decisión no se encuentra ejecutoriada, por lo que el proceso continúa conforme a las etapas y recursos previstos en la ley”, indicó la SAE en un comunicado citado por El Tiempo.

Del mismo modo, la sociedad estatal rememoró que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso el 6 de mayo de 2014 con medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, que se hicieron efectivas entre el 15 y el 16 de mayo, cuando la propiedad pasó a manos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y luego a la SAE.

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Durante el trámite judicial también apareció una sentencia de pertenencia que permitió inscribir el predio a nombre de Higuita. Esa decisión fue revisada después dentro del mismo proceso de extinción de dominio por las autoridades competentes, de acuerdo con la versión entregada por la SAE.

Igualmente, la entidad informó además que el 30 de noviembre de 2022 presentó una denuncia ante la Fiscalía por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción. Finalmente, la SAE aclaró que la investigación sobre esos hechos corresponde exclusivamente al ente acusador.

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